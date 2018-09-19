В ЦИК предложили признать выборы губернатора Приморья недействительными

СЕГОДНЯ 11:31 2018-09-19T11:58:58+03:00

На данный момент невозможно с достоверностью определить, как могли проголосовать избиратели на 13 участках, результаты которых были отменены [видео]

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Глава ЦИК Элла Памфилова предложила Центральной избирательной комиссии признать недействительными выборы губернатора в Приморском крае. Такое решение связано с отменой результатов голосования на 13 участках Советского района Владивостока.

Напомним, что члены Территориальной избирательной комиссии заподозрили попытку фальсификации данных. Примерно к 4 часам утра понедельника сведения об итогах голосования поступили в систему ГАС "Выборы" ото всех избирательных комиссий за исключением отдельных участков Советского района.

При этом через несколько часов в офис самой ТИК ворвались сотрудники МЧС, которые под предлогом задымления в здании попросили всех сотрудников покинуть помещения. В результате данные протоколов определенное время оставались без должного контроля.

"В сложившейся ситуации на основании ряда факторов, которые мы проанализировали, мы предлагаем, надеюсь, коллеги поддержат, - рекомендовать комиссии ЦИК Приморского края признать выборы губернатора Приморского края недействительными", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в среду, 17 сентября.

Она подчеркнула, что сейчас невозможно достаточно точно определить, кому из кандидатов отдали предпочтение жители Советского района, а потому результаты повторного голосования и выборов губернатора в целом не могут считаться достоверными.

Отмечается, что разница между победившим Андреем Тарасенко и его главным соперником Андреем Ищенко составила более 7 тысяч бюллетеней. При этом, на участках доступ к которым был ограничен, могли проголосовать порядка 24 тысяч избирателей. Получается, что исход выборов мог быть изменен как в сторону Тарасенко, так и в сторону Ищенко.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/669167" frameborder="0"></iframe> Митинг в Приморье.

"Перечеркнута работа огромного числа людей", - подытожила Памфилова.

Теперь новые выборы в Приморском крае состоятся лишь через 3 месяца.

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"Я уже не буду участвовать в выборах", - сказал Тарасенко ТАСС, отвечая на соответствующий вопрос.

Андрей Ищенко, занявший во втором туре голосования на выборах губернатора Приморья второе место, высказал несогласие с возможной отменой результатов выборов губернатора Приморья. Об этом он сообщил в среду ТАСС.

"Это полный абсурд. Зачем это делать? У нас по законодательству должно быть как минимум для того, чтобы отменить результаты выборов, 25% участков. Нет, не согласен. Мы избрали губернатора", - заявил он.

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