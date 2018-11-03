Создатели «Игры престолов» упрекнули Трампа в плагиате

СЕГОДНЯ 16:00 2018-11-03T16:06:52+03:00

Изменить размер текста: A A

Сериалы настолько плотно вошли в нашу жизнь, что стали неотъемлемой ее частью. Очередным доказательством этого стало сообщение, которое опубликовал президент США Дональд Трамп в своем твиттере. Он разместил в Твитере свою фотографию с надписью «Санкции близко. 5 ноября» (речь идет об американских санкциях против Ирана - ред.).

Коллаж оказался очень похож на постер популярного сериала «Игра престолов», который публикует телевизионная компания НВО. Идентичным оказалось практически все - и цветовая гамма, в которой выдержана фотография, и шрифт текста и даже сама надпись. Она напоминает уже крылатую фразу из сериала - «Зима близко» (Winter is coming - ред.).

НВО, которая снимает «Игру престолов», осудила Дональда Трампа.

- Мы не знали об этом сообщении, но мы бы не хотели, чтобы наш товарный знак незаконно использовался в политических целях, - заявили в компании.

Помимо официального комментария, НВО опубликовала ироничный твит.

Американский президент неудачно позаимствовал фразу из популярного сериалаФото: Twitter.com

- Как сказать - неправомерное использование товарного знака по-дотракийски? (вымышленный язык, выдуманный специально для сериала «Игра престолов» - ред.).

Джордж Р.Р. Мартин, автор книги «Песнь льда и пламени», которая легла в основу сериала «Игра престолов», также высказался по поводу твита американского лидера.

«Страх проникает глубже мечей. Выборы. 6 ноября», - написал в своем Твитере писатель, намекая на промежуточные выборы в США. Джордж Р.Р. Мартин уже неоднократно критиковал политику Дональда Трампа. В одном из интервью он сравнил его со своим персонажем - королем Джоффри, подростком-тираном.

- У них одинаковая эмоциональная зрелость, - сказал писатель.

ВСЕ О БУДУЩЕМ СПИН-ОФФЕ СЕРИАЛА "ИГРА ПРЕСТОЛОВ"