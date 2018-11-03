2018-11-03T03:30:10+03:00
В мире

Трамп оговорился и заявил, что «самые жесткие санкции» против Ирана уже действуют

На самом деле ограничительные меры вступят в силу в понедельник, 5 ноября
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Дональд Трамп на митинге в городе Хантингтон (штат Западная Вирджиния)Дональд Трамп на митинге в городе Хантингтон (штат Западная Вирджиния)Фото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп, выступая на очередном митинге в поддержку республиканцев на предстоящих выборах в американский конгресс, оговорился и «ввел» санкции против Ирана на три дня раньше срока.

«Я вывел США из ужасной односторонней ядерной сделки с Ираном, и не далее как сегодня возобновили все санкции против Ирана, которые были сняты в рамках этой ужасной сделки. Теперь действуют самые жесткие санкции против коррумпированного режима», - заявил он на предвыборном мероприятии в городе Хантингтон (штат Западная Вирджиния).

Между тем, на самом деле ограничительные меры вступят в силу 5 ноября. Как сообщал сайт kp.ru, ранее в пятницу, 2 ноября, министр финансов США Стивен Мнучин объявил о том, что в ближайший понедельник его ведомство расширит санкционный список по Ирану, добавив в него 700 компаний из этой исламской республики. Отмечалось, что речь идет в том числе о 400 организациях, которые ранее были выведены из-под санкций в соответствии с ядерным соглашением 2015 года.

Напомнм, 6 августа глава Дональд Трамп подписал указ о двухэтапном восстановлении санкций против Ирана, а потом его советник по нацбезопасности Джон Болтон объявил, что они будут еще жестче, чем те, которые действовали до заключения ядерной сделки.

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