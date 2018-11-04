Самая красивая в мире вьетнамка: что известно о «Мисс Земля-2018»

СЕГОДНЯ 12:10 2018-11-04T12:32:13+03:00

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На Филиппинах прошел 18-й по счету всемирно известный конкурс красоты «Мисс Земля». Его особенность заключается в том, что участницы должны покорить жюри не только красотой, но и умом. Так как главной идеей конкурса стало привлечение внимания общественности к защите окружающей среды и охране живой природы, каждая конкурсантка должна представить свой проект по улучшению экологической обстановки.

На этот раз победила девушка из Вьетнама - Фыонг Кхань Нгуен. Прекраснее имени только внешность красавицы. Ну и, разумеется, ее проект. Нгуен выступила с инициативой по сохранению реки Меконг на юге Вьетнама.

На Филиппинах прошел 18-й по счету всемирно известный конкурс красоты «Мисс Земля»Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Маркетолог с идеальной фигурой

Фыонг Кхань Нгуен родом из вьетнамского города Бенче – столицы одноименной провинции на юге страны. Выросла в сельской местности, и, как пишет сама девушка в своей биографии, размещенной на сайте конкурса, она всю жизнь проявляла особое внимание вопросам заботы об экологии.

«Мы несем ответственность за нашу землю, дающую семена риса, который мы едим и которым делимся с соседями. Я все еще чувствую боль от синяков на ногах, которые я получала каждый раз, лазая по деревьям или мчась к своим братьям и сестрам через зеленые рисовые поля. Моя любовь к ферме и животным с детства научила меня ответственности. Надо заботиться о природе, поскольку она помогает выжить мне и моей семье», - пишет девушка.

Особенность конкурса заключается в том, что участницы должны покорить жюри не только красотой, но и умомФото: GLOBAL LOOK PRESS

Нгуен изучает маркетинг в университете, любит котов за их ум и способность к адаптации, свободно владеет английским языком. О победе в конкурсе "Мисс Земля" девушка мечтала с 15 лет, после того как впервые узнала о нем в 2010-м. Вьетнамка признается, что будущее она посвятит сбережению природы на родине.

«Технологии являются частью развития моей страны. Вьетнам превращается в индустриализированную нацию. Я же буду поддерживать баланс в экосистеме. Особенно на наших реках и в лесах. Я попрошу помощи у моих соотечественников. Уважайте землю».

Мисс Земля из Вьетнама.

В видеоролике, который Фыонг Кхань Нгуен подготовила к конкурсу, она рассказывает об экологических проблемах дельты великой реки, протекающей через несколько стран Юго-Восточной Азии, включая Таиланд, Лаос и Камбоджу.

Нгуен изучает маркетинг в университете, любит котов за их ум и способность к адаптации, свободно владеет английским языкомФото: GLOBAL LOOK PRESS

«Наша страна прошла через много испытаний в ходе своей истории. Мы, вьетнамцы, высоко ценим свободу, возможность забыть о бедах, терпение в учебе и развитие на различных этапах роста, — заявила победительница. – Я одна из тех молодых граждан страны, что стремятся прикладывать усилия к тому, чтобы мы стали прогрессивным государством», - резюмировала победительница.

КАК ЭТО БЫЛО

Победительницей конкурса «Мисс Земля» впервые стала девушка из Вьетнама

Международный конкурс «Мисс Земля» впервые выиграла представительница Вьетнама – 23-летняя красавица по имени Фыонг Кхань Нгуен (подробности).