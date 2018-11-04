"Несокрушимый": как в Голливуде, но по-нашему

СЕГОДНЯ 12:28 2018-11-04T13:31:24+03:00

Для того, чтобы увековечить память этих людей, не надо ничего сочинять- достаточно рассказать правду Фото: кадр из фильма

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Немногие знают, откуда взялся американский супергерой "Капитан Америка". А ответ проще некуда. У США нет истории личного подвига во Второй мировой войне. Высадка в Нормандии, Дюнкерк - хорошо, но где Матросов, где Гастелло, где Зоя Космодемьянская? Людям нужен герой, и если его нет, его приходится выдумывать.

Нам ничего придумывать не надо. Да, войну выиграли не одиночки-супергерои, а миллионы советских граждан - призванных в ряды Красной армии, ушедших на фронт добровольцами. Но каждый солдат, офицер, партизан, каждый простой человек оказавшийся на линии фронта - герой. Для того, чтобы увековечить память этих людей, не надо ничего сочинять- достаточно рассказать правду.

Как в Голливуде, но по-нашемуФото: кадр из фильма

Именно это сделали продюсер Ольга Погодина и режиссер Константин Максимов в своем фильме "Несокрушимый".

Фабула простая. Капитан Семен Коновалов (Чернышов) вначале фильма по стечению обстоятельств теряет экипаж своей машины. Товарищи гибнут у него на глазах. Недруги в командовании хотят отправить его под трибунал, друзья дают возможность реабилитироваться. Семену дают новый танк с новым экипажем. Проблема одна - машина неисправна, запчасти можно достать, только сняв их с подбитых танков на поле боя, а замполит Кротов (Горобченко) больше всего хотел бы видеть Коновалова под трибуналом, потому что завидует ему со времен училища и ревнует к симпатичному инженеру-механику Павле (Погодина), которая, собственно, и заставляет танк-развалину Коновалова поехать.

Можно долго спорить о том, насколько психологически достоверно показаны отношения между героями, насколько органичны характеры. Кому-то кажется, что красавица с золотыми руками, все знающая про реле и форсунки, - это какой-то сюрреализм. На чей-то вкус, Кротов слишком плохой, Коновалов слишком правильный, а второстепенные персонажи вроде наводчика Сиитова (Епифанцев) - слишком эскизные. Но ясно, что фильм цепляет чем-то другим.

Каждый солдат, офицер, партизан, каждый простой человек оказавшийся на линии фронта - геройФото: кадр из фильма

О подвиге экипажа танка КВ-1 под командованием Семена Коновалова, сумевшего в неравном бою уничтожить более десяти танков, есть несколько статей в интернете. Скорее, всего большинство читателей этой заметки об этом герое тоже узнали впервые. А ведь внукам Коновалова не верили сверстники, говорили, что история их деда - это какое-то кино, а не реальная жизнь. Ростовская область, 1942 год, Красная армия отступает. Как это вообще возможно на беспрерывно ломающейся, морально устаревшей машине, которую совсем скоро окончательно снимут с вооружения и заменят знаменитым T34, уничтожить, стереть в порошок, сжечь больше десяти танков, бронемашины, автомашины с живой силой противника? Как можно захватить вражеский танк и вернуться к своим живым?

Для того, чтобы увековечить память этих людей, не надо ничего сочинять- достаточно рассказать правдуФото: кадр из фильма

Можно. Надо только немножко интересоваться самой большой трагедией в истории нашей страны. "Несокрушимый" - это реальная история людей, которые сделали невозможное. Однако это не пропаганда и не документальная реконструкция. Это качественное зрительское кино, на которое можно пойти с детьми в выходные. Кто-то возмутится: как можно воспринимать военное кино как воскресное развлечение? На самом деле в этом нет ничего крамольного. Если миллионы людей по всему миру готовы плакать и смеяться, сопереживая душевным драмам Человека-паука и Сорвиголовы, почему нельзя испытать те же эмоции, наблюдая за настоящими, а не вымышленными героями? Если детям, да и мужчинам нравится смотреть про "войнушку" и играть в "танчики", почему бы не совместить волнующее с новым и интересным, и реально вменяемым?

Некоторые считают, что русское кино - это исключительно духовность, символизм и 10-минутные планы в духе Андрея Тарковского. Что правда может быть только сложной, скучной, недоступной для восприятия. Похоже ,создатели этой картины делали кино для людей и о качестве визуальных эффектов, звуке, картинке, сюжетной динамике думали ничуть не меньше, чем о правде характеров или духовном послании. "Несокрушимый" смотрится как голливудский блокбастер. Когда героев бросает туда-сюда в умопомрачительно тесном пространстве танка, когда неумолимо сокращается расстояние между нашей машиной и нацистской армадой, а мы все не стреляем и не стреляем, целимся - понимаешь, что тебя держит звук рева металла - это, простите за каламбур - не пустой звук. Когда реальные танки стреляют настоящими боевыми снарядами, ты понимаешь, что это действительно надо было смотреть в кино. Комья грязи, груды железа, страшное марево, полностью закрывающее небо - последние несколько лет у нас точно не было сопоставимого визуального опыта. При этом компьютерная графика нигде не выпирает, нет никакой виртуальной нагроможденности ради визуальной роскоши - технологии органически вплетаются в изобразительный ряд.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/676368" frameborder="0"></iframe> Несокрушимый - трейлер фильма.

Да, это блокбастер, вы не дождетесь здесь метафор, аллюзий и прочих режиссерских изысков. Да, характеры - простые, обстоятельства - немного схематичные. Но может быть про войну так и надо рассказывать? Просто , понятно, динамично, реалистично, а в финале трогательно.

"Черный ястреб", "Перл Харбор", "Ярость" , недавний "Дюнкерк" - может быть именно эти фильмы виноваты в том, что западные подростки уверены, будто войну выиграли американцы? Может быть, нам тоже стоит подумать не только о правде, художественности или политическом послании, но и о том, что нравится более-менее всем - о красивой картинке, крутых спецэффектах, динамичном сюжете. Кажется, "Несокрушимый" - неплохая заявка на решение этой задачи.

"Несокрушимый", 2018

Продюсеры: Ольга Погодина, Алексей Пиманов

Режиссер: Константин Максимов

В ролях: Андрей Чернышев, Владимир Епифанцев, Сергей Горобченко, Олег Фомин, Ольга Погодина и другие

В прокате: с 25 октября 2018 года. Смотрите в кинотеатрах!