2018-11-05T13:00:14+03:00
Общество

Москвичи собрали более 750 тысяч рублей для людей с синдромом Дауна во время благотворительного трейла

Участниками забега стали 746 неравнодушных
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"Добрый грязный трейл" в поддержку людей с синдромом Дауна прошел в столице в четвертый раз Фото: предоставлено благотворительным фондом Синдром любви"Добрый грязный трейл" в поддержку людей с синдромом Дауна прошел в столице в четвертый раз Фото: предоставлено благотворительным фондом Синдром любви
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Трейл - это молодая спортивная дисциплина, которая завоевывает все больше сердец по всему миру. Это забег, который проходит не по парковым дорожкам или стадиону, а по природному ландшафту: холмам, лесам и неровными тропинкам.

В Москве у атлетов был шанс не просто испытать свои силы, но и совершить доброе дело. Благотворительный забег «Добрый грязный трейл» прошел в зоне отдыха «Битца».

Благодаря его участникам и партнерам удалось собрать 757 300 рублей. Эти средства пойдут в фонд «Синдром любви» на развивающие программы для детей с синдромом Дауна.

На призыв фонда преодолеть трейл во имя добра откликнулось 746 бегунов. Они могли выбрать дистанцию 3, 7, 14 или 21 километров. Но самым трогательным стал детский забег. Малыши от 2 до 5 лет пробежали 500 метров с поддержкой родителей. А дети старшего возраста бежали 1 и 3 километра.

Все собранные участниками и их болельщиками средства пойдут на развивающие программы для детей с синдромом Дауна. Фото: предоставлено благотворительным фондом Синдром любви

Все собранные участниками и их болельщиками средства пойдут на развивающие программы для детей с синдромом Дауна. Фото: предоставлено благотворительным фондом Синдром любви

Среди тех, кто вышел на дистанцию 3 километра, был и Стас Богданов. 21-летний парень - первый в России человек с синдромом Дауна, который всерьез занимается легкой атлетикой. Трейл он пробежал вместе с волонтером Дмитрием Юргенсоном:

«Стас - молодец, проявил волю. Сегодня бежали 3 километра, но Стас говорит, что ему этого уже мало, в следующий раз побежим семь!» - уверен Дмитрий.

Легкоатлет Стас Богданов и волонтер Дмитрий Юргенсон Фото: предоставлено благотворительным фондом Синдром любви

Легкоатлет Стас Богданов и волонтер Дмитрий Юргенсон Фото: предоставлено благотворительным фондом Синдром любви

Важной частью забега стали и особенные волонтеры - воспитанники Центра сопровождения семьи «Даунсайд Ап» и Рязанской региональной общественной организации «Добрые сердца». Победителям забега было особенно приятно получать награды из рук молодых людей с синдромом Дауна.

Сайт фонда «Синдром любви»

Сайт спортивного благотворительного проекта «Спорт во благо»

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