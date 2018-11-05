Убийство матери и избиение рэпера Гуфа: почему «золотым» сыновьям миллиардера все сходит с рук

СЕГОДНЯ 18:59 2018-11-05T19:34:49+03:00

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Вторую неделю у всех на устах имя подзабытого рэпера, избитого в столичном ресторане. И с каждым днем инцидент обрастает все более любопытными подробностями: корпоратив фактически оказался утренником, заказчик мордобоя – 13-летним мажором, а причиной скандала послужило отсутствие в плей-листе тюремной песни. Но главная интрига - как в скандале замешан Игорь Сосин, экс-владелец сети строительных магазинов «Старик Хоттабыч», гипермаркетов OBI и магазинов одежды Modis, чей сын три года назад задушил родную мать и бывшую жену миллиардера.

ДЕЛА НЕ БУДЕТ?

В ночь на 28 октября «золотая молодежь» возрасте от 13 до 18 лет веселилась в ресторане «Бункер 42». Среди них был и 13-летний пасынок предпринимателя Слава Сосин – говорят, в честь его дня рождения и закатили праздник, с которого приглашенного артиста увезли с переломом ребер и без гонорара.

- В тот вечер все шло нормально: Леха (настоящее имя Гуфа – Алексей Долматов. – Прим.авт.) приехал, спел несколько своих популярных песен - «Город дорог», «Моя игра», - рассказал «КП» источник в окружении артиста. - Пацаны веселились, пели с ним в микрофон, селфились, стримили в соцсети. А потом что-то пошло не так. Вроде как кто-то потребовал песню «Железное небо». Она вообще-то про зону, про сидельцев, не для такого утренника. Да и слова ее Леха давно забыл. В общем, заказчиков он послал, после чего его вызвали в гримерку и неслабо накостыляли, да еще и деньги отобрали.

Анастасия Сосина с сыном Славой и подругой Юнией Пугачевой на каникулах в ИталииФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Звездный адвокат Сергей Жорин с самого начала заявлял, что в деле замешан большой человек – бизнесмен-мультимиллиардер, чья фамилия уже попадала в криминальные сводки. Мол, именно его охранники распустили руки. Фамилию юрист не называл, но когда появилась информация о причастности Игоря Сосина (по данным журнала "СтарХит", "13-летнему пасынку Сосина, Вячеславу, не понравилось короткое выступление рэпера Гуфа, после которого охранники мальчика избили певца"), подтвердил «КП»:

- Мы проводили свое адвокатское расследование, и это направление верное, - уточнил Жорин. – Теперь хочется дождаться результатов проверки, например, постановления о возбуждении уголовного дела.

Тем временем рэпер Гуф своем инстаграме выложил стоп-кадр с камер видеонаблюдения, указав на избивавшего его человека. Правда, написал, что не знает, кто это, и попросил помощи в опознании у подписчиков.

Гуф в инстаграме выложил фото: На фото человек, который меня избивал (первый) и его охрана. Качество не очень, но все же. Если вы узнаете кого-нибудь из этих людей, напишитеФото: Личная страница героя публикации в соцсети

В полиции же комментировать инцидент категорически отказываются. Не исключено, что проверка закончится отказом в возбуждении дела, и тот самый мужчина избежит наказания. Стоит ли говорить, что ничего не грозит и Славе Сосину, который, предположительно, и велел охране его проучить. Мало ли, кто кому чего велел.

«Я ПЛАКАЛ И ПОНИМАЛ, ЧТО УБИВАЮ СОБСТВЕННУЮ МАТЬ»

13-летний Слава – сводный брат по отцу Егора Сосина, признанного виновным в убийстве собственной матери. Та семейная драма шокировала всю страну. 10 декабря 2015-го в казанской гостинице «Корстон» постояльцы заметили в коридоре неадекватного парня – в одних трусах, весь в крови, он мычал и бесцельно шатался из стороны в сторону. Дверь в номер, где 19-летний Егор проживал с матерью Анастасией, оказалась открыта, на кровати в неестественной позе лежало истерзанное тело. Как выяснилось позднее, обезумевший сын сначала избил мать до полусмерти, а потом задушил шнуром от телефона…

В столицу Татарстана Сосины приехали из Москвы для участия в психологическом тренинге. Анастасия увлекалась эзотерикой, методиками реализации целей. А вот увлечения Егора были далеко не такими безобидными. За несколько лет, что парень жил отдельно от родителей в Нью-Йорке, он успел подсесть на наркотики – именно поэтому мать взяла его с собой в Казань, побоявшись оставлять одного.

Егор Сосин в 2015 году убил собственную мать

- Начинал с марихуаны, перешел на кокаин, галлюциногенные грибы и веселящие газы, - признался обвиняемый на допросе. – Мать хотела отучить меня от грибов и газов. Но она сама что-то принимала. В тот вечер была странная, будто под воздействием чего-то. Говорила какую-то паранойю. Я просил меня отселить - отказалась. Копалась в телефоне. Казалась мне чужой. Я боялся с ней спать, чувствовал, что что-то не так. Я сказал ей, что она ведет себя странно и, если не перестанет, то я ее убью. Она не реагировала. Тогда я встал со своей кровати, лег на нее сверху и начал душить обеими руками. Я плакал и понимал, что убиваю свою мать. Почувствовал, что она умерла, и мне стало легче…

За это дикое преступление убийца матери наказания так и понес. Экспертиза выявила у Сосина острое психическое заболевание и признала его невменяемым. 24 мая 2016 года вместо тюрьмы он был отправлен в психиатрическую лечебницу. Какую именно, и как надолго – врачебная тайна. Но точно известно, что после окончания лечения Егор Сосин выйдет (а может, уже вышел? – «КП» выясняет) на свободу.

«ИХ ВОСПИТАЛИ ДЕНЬГИ»

Богачи Сосины ведут закрытую жизнь, стараются не мелькать в прессе. Известно, что Игорь женат в третий раз. В 2013 году он устроил в Монако пышную свадьбу с девушкой по имени Инна. Новая супруга намного моложе миллиардера (ему сейчас 51 год) и регулярно получает от него дорогие подарки. Так, через год после женитьбы на благотворительном ужине в Каннах бизнесмен купил любимой коллекцию из четырех десятков платьев всех оттенков красного за 3,5 млн евро (по тогдашнему курсу – почти 164 млн рублей). Сейчас в семье Сосиных трое детей – старшая дочь Игоря, которая переехала к отцу после убийства матери, сын Инны Слава и общая младшая общая дочь. Странички соцсетях у семейства закрытые, но в аккаунтах подруг молодой жены порой мелькают совместные снимки, больше похожие на картинки из глянцевых журналов: лимузины и яхты, роскошные вечеринки у бассейна, личные вертолеты, каникулы в Риме…

В 2013 Анастасия вышла замуж за миллиардераФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Живут Сосины в США, регулярно бывают в Монако. Там Слава и познакомился со своим старшим другом, который вместе с ним зажигал на вечеринке в «Бункере». 15-летний Глеб Валевский - сын «рублевского модельера» и владелицы модного дома Натальи Валевской, чьи маечки, юбки и брюки продаются в среднем за 15-30 тысяч рублей, платья – от 50 до 150. Оба малолетних приятеля – большие модники и любители дорогих брендов, которыми не стесняются хвастать в соцсетях. Видимо, на этой же почве «золотые мальчики» сошлись с начинающими московскими рэперами – тремя подростками-мажорами из группы «Кузнецкий сквад»: это еще одни гости тусовки с Гуфом. «Сквад» известен в узких кругах и слава эта довольно скандальная: в своих текстах парни кичатся шмотками с шестизначным ценником, а всех, кому они не по карману, называют неудачниками и деревенщинами. Кстати, скандал с избиением рэпера для модников стал очередным поводом попиариться - телесюжеты о вечеринке со своим участием они выкладывают на свои странички «ВКонтакте».

К слову, и сам виновник торжества Слава Сосин, с которым «Комсомолке» удалось связаться, никаких угрызений совести не испытывает.

- Это все …. (вранье), ему не сломали два ребра. И не украли деньги, это даже смешно читать! – коротко и резко заявил пасынок миллиардера.

Вот что ответил Слава Сосин «Комсомолке»

Знакомые Сосина уверены, что его детей испортили деньги.

- В 90-е я немножко знал по работе миллионера Игоря Сосина, он управлял компанией «Некс» с головным офисом в городе Видное, - рассказал писатель и блогер Андрей Егоров. – Был немногословен, но вполне адекватен, и за ним ходила слава гения бизнеса. Видимо, слишком много времени посвящал делам - хватка у него было дай Боже. И слишком мало детям. Их воспитывали деньги. Вот и выросло то, что выросло. Мажоры. Один зверски убил мать, другой разозлился, что рэпер мало пел и вызвал охрану, чтобы того отбуцкали. У Сосина есть еще старший сын Антон от первой жены. Пока что ни в чем предосудительном не замечен. Может, потому, что отец баловал его меньше других сыновей…

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

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