Экс-юрист блогера-оппозиционера: Через "расследования Навального" чиновники просто ведут разборки друг с другом

СЕГОДНЯ 01:00 2018-11-06T01:20:25+03:00

Виталий Серуканов, бывший замглавы московского штаба Навального и юрист его фонда, поделился с «Комсомольской правдой» сенсационными подробностями о тайной жизни «борца с коррупцией» [фото]

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Бывший юрист возглавляемого Навальным фонда пришел на Радио «Комсомольская правда» и рассказал о заказных расследованиях блогера-разоблачителя, его договорах с западными партнерами и любви к дорогим вещам.

«ГНЕВ НЕ КОНТРОЛИРУЕТ, МОЖЕТ ЗАМАХНУТЬСЯ НА СОТРУДНИЦУ»

- Виталий, сейчас ты пишешь книгу-разоблачение "Привет, это Навальный". А как ты попал в его команду? Как ушел из нее?

- Я ходил на все эти Болотные митинги и "Марши миллионов". Нам хотелось перемен. Я помогал Навальному на выборах, агитировал за него. Прошел путь работяги - от обычного активиста до юриста его фонда. А ушел от него сам, просто в разгар его провальной "президентской" кампании конца 2017-го - начала 2018-го все надоело. Все это накопилось, а в фонде любят только лоялистов. Если у тебя есть своя голова на плечах, тебе там места нет. Теперь я стал для Навального предателем, он сотрудникам запрещает даже произносить мою фамилию. Мне валятся угрозы, что меня убьют или покалечат.

- Каким мы привыкли видеть Навального? Сидит модный мужик перед камерой, аля американский продавец микроволновок из рекламы, и рассказывает о пороках политиков. А какой он на самом деле?

- Это образ. Он в жизни совершенно другой. У него куча комплексов. Например, Навальный боится, что вокруг него будет мало людей. У него наполеоновская гигантомания. Если он выходит на улицу, там должна быть огромная толпа. У Алексея безумная неуверенность в себе, которую он прячет за нахрапом и вождизмом. Он хамски общается со своими сотрудникам, Навальный берет на работу тех, кто не может ему дать сдачи. Особенно достаётся преданным женщинам. Яркий пример - его юристка Любовь Соболь. Она, в отличие от остальных пройдох, искренне верит Навальному. Но Алексей относиться к ней хуже всего: «жрет» ее при коллективе, легко доводит до слез.

Серуканов 5 лет проработал в штабе Навального. Начинал обычным активистом на митингах.Фото: СОЦСЕТИ

- А зачем?

- Такое чувство, что он себя просто не контролирует в гневе. Алексей с ней, как тиран. У нас была летучка по выборам и тут Навального понесло - он наехал на Любу. Наверно, хотел поставить свой авторитет среди нас. Навальный начал чихвастить Соболь. У нее глаза на мокром месте, а Алексей увидел это и давай еще сильнее ее мочить. И в конце берет со стола кофе и замахивается на нее. Соболь закрылась руками, заплакала и выбежала из кабинета. Мы испугались Навального и не побежали ее успокаивать. Стыдно за это.

Навальный вываливает постоянные коррупционные расследования, происхождения которых вызывает вопросыФото: СОЦСЕТИ

"РАССЛЕДОВАНИЯ - ЭТО ЗАКАЗУХА. ИХ ПРИСЫЛАЮТ НА ПОЧТУ"

- Это напоминает, что человек сходит с ума.

- Сейчас он замкнутый, агрессивный, нервный и ненастоящий. Будто его сделали из воска. Раньше таким не был. Он не может сдерживать гнев, не может решать конфликтные ситуации. Наверно, он устал от бесконечных провалов. Он вываливает постоянные коррупционные расследования, происхождения которых вызывает вопросы...

- В смысле? Я думал, вы их клепаете всем офисом.

- По иронии судьбы, отдел расследований в Фонде Борьбы с коррупцией (ФБК) самый маленький - два человека. Один из них - Георгий Албуров, который на работу через раз ходит. Я в жизни не поверю, что этот человек может хоть что-то накопать. Все расследования идут от партнеров. Могут прислать материал из какого-нибудь центра расследований. Могут закинуть иностранные партнеры. А бывает, расследование подгонят на почту - "черный ящик". Якобы нам анонимно скидывают материалы на чиновников.

- То есть все присылают со стороны?

- Почти. Давай предметно. Например, расследование по Чайке (генпрокурор России, - ред.) точно проводили не в фонде, его только одели в обертку и выпустили. ФБК - это только съемки Навального. Он - точка выхода, которая понятна каждому обывателю. Если это расследование сделает Вася Пупкин, то видео никто не посмотрит, ему не поверят. А тут удобный рупор, через который ты можешь мочить кого угодно. Чиновники через расследования, видимо, устраивают разборки друг с другом.

- Это "заказуха"?

- Уверен, что это заказуха. Когда пошел наезд на миллиардера Дерипаску, подключился Навальный. Когда должно было пройти переизбрание Чайки, он тоже включился. Это очень странно выглядит. Не похоже на совпадение. Пойми, Навальный - это бизнесмен, который ничего не делает просто так. Он реально работает оппозиционером. Это очень дорогая и престижная работа.

В отделе расследований Навального работают всего два человека. Остальные плетут интриги в офисе.Фото: СОЦСЕТИ

"СПРОСИШЬ ЕГО ПРО ДОРОГИЕ ШМОТКИ И МАШИНУ - УВОЛИТ"

- Не я об этом заговорил. Живет он хорошо?

- У него есть тяга к роскоши. Он не ходит в простой одежде, носит дорогую «фирму». Умеет отдыхать, путешествует по всему миру. Навальный ездит на Land Rover: кожаный салончик, нормальная комплектация. Это остыл к «нулевым», когда Навальный сформировался: «Я чо, лох ездить на Салярисе?» У Алексея есть водитель. Его сопровождает охранник - такой безмолвный человек, который всегда рядом с ним. Если вы видите с Навальным здоровых лбов, это его телохранители. Он даже на встречу с волонтерами привел четырех охранников. Алексей не доверяет тем, кому морочит голову.

- Это прямо история дурного русского чиновника из провинции...

- Так оно и есть. Только дорвался до власти - купил дорогой пиджак и навороченную машину. Внутри ФБК работают семейные подряды. У ди ректора фонда Романа Рубанова - супруга арт-ди ректор. У политтехнолога Леонида Волкова - жена руководит социологической службой (манипулирует цифрами поддержки для отчетности мужу когда надо).

- А сам Навальный устраивает своих родных?

- Он подтягивает брата Олега, его выставляют крутым писателем. Для дочки Даши Алексей запустил свое шоу в Интернете. Он оплачивает недешевые съемки, ее раскручивает команда Навального. Смотришь и думаешь - блин, это же кумовство, как в районной администрации какой-нибудь губернии. И Навальный готовит своих детей не к жизни в России. Они постоянно проводят время в Америке, в соцсетях есть слухи, что Даша скоро поступит в Гарвард. Хотя остальных чиновников Навальный помыкает за роскошную жизнь их детей.

- Он может увести семью за рубеж?

- Думаю, да. Если тут все рухнет, Алексей соберет манатки и убежит из страны. Он не будет рисковать своим благополучием ради толпы. Алексей уедет, а разгребать все останутся обычные люди, на которых он чихать хотел.

"ДЕНЬГИ ПРИНОСИЛИ В СВЕРТКАХ И В КОРОБКАХ ИЗ-ПОД ОБУВИ"

- А в офисе его не спрашивают, откуда деньги?

- Если ты такое спросишь, тебя коллеги сдадут. Потом пакуй вещи в коробки и иди домой - тебя уволят. Там лучше разговоры фильтровать, про вождя не спрашивать. У Навального типичный офис, в котором работают 30 человек. Там есть свои кланы, заговоры и интриги.

- Зарплаты большие?

- Я получал 80 тысяч рублей, из них 10 уходили на налоги. Деньги шли через какие-то левые теневые фонды. Потом начались задержки зарплат по 2-3 недели. Удивительно, ведь пожертвования только росли. Ходили слухи, что все это из-за биткоинов. Якобы, кто-то умелый играл нашими зарплатами на курсе криптовалют.

- Вам объясняли, откуда в фонде Навального берутся деньги?

- Говорили, что сочувствующие жертвуют через Интернет. Но это сказки. Была практика, что сами соратники штаба Навального клали крупные деньги на счета фонда. Например, есть какой-то сотрудник юридического отдела (не буду называть фамилию, чтобы не судиться потом) он берет миллионы рублей, и типа «жертвует» их фонду. И он не один такой.

- Миллионы выдали на руки?

- Да. Из разряда, купюры лежали в коробке из-под обуви. Тебе приносят сверток и говорят: "Чувак, иди и положи". А спросишь, кто принес миллион – тебя назовут подментованным и уволят. У нас это была табуированная тема.

Навальный боится, что вокруг него будет мало людей.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«ЕГО БИЗНЕС – ПОЛУЧАТЬ БАБКИ НА ЗАДЕЖАННЫХ»

- Зарплаты руководства - тоже запретная тема?

- Самая секретная. Навальный и Волков говорят всем, что денег от ФБК не получают, якобы они альтруисты. На что они живут? Непонятно! Волков говорит, что у него бизнес. Чушь полная. Он просто просиживает часы в переговорке в офисе. Навальный говорит, что он адвокат. А у него даже нет никакого адвокатского статуса. Его заработок: выводить людей на несогласованные митинги, а потом подавать с ними иски в Европейский суд по правам человека и брать с компенсаций жирный кусок.

- Хороший бизнес…

- Да. У меня были проблемы с силовиками в Орле, когда я проводил акцию в поддержку брата Навального. Потом у меня была куча неприятностей. Алексей даже не оплатил мне адвоката, просто забил. Спустя год Алексей мне написал: «Помнишь, у тебя было орловское дело. Давай посудимся и бабок заработаем?» Меня тут затрясло. Когда меня судили, всем было плевать. А через год он вспомнил про меня, чтобы заработать. Он бизнесмен. С каждого задержанного получает деньги. Думаю, речь о нескольких тысяч евро с человека. Чей-то ребенок сломал себе жизнь, а Алексей посудился и положил себе в карман дорогих джинсов пару хрустящих купюр.

«ЗА МИТИНГ ОБЕЩАЛ 10 ТЫСЯЧ ЕВРО. ВМЕСТО НИХ ПОЛУЧИЛИ АРЕСТЫ И ШТРАФЫ»

- Никто не ожидал, что 26 марта на московские улицы выйдут тысячи малолеток. Алексею не жалко было бросать детей под дубинки силовиков?

- Ему по барабану! Навальный всегда нас учил: "Показывайте большую картину, не концентрируйтесь на людях и деталях". Я не знаю ни одного человека, которому бы помог Навальный. Когда приходят с просьбами о помощи в штаб, люди остаются ни с чем. Навальный не ударит палец о палец, если не поймет, что на вас можно заработать. Он же авантюрист. Поэтому перед митингом 26 марта Алексей всем сказал: "Обещаю 10 тысяч евро каждому". Внутри штаба это очень негативно восприняли, нельзя покупать своих сторонников за бабки. Он же обманул людей. Ведь Навальный промолчал, что вас задержит полиция, что вы посидите 10-15 суток в камере и будете есть баланду, что несовершеннолетних поставят на учет (а это негативно скажется на карьере и учебе).

- А хоть кто-то деньги получил?

- Насколько я знаю, нет. Это же очень сложно. Сначала надо два раза посудиться в России. Кто им оплатит адвокатов и штрафы? Никто! Это твои личные проблемы. На помощь приходят совершенно другие люди не от Навального.

- Он понимал, что будут сотни задержанных?

- Все осознавали, что в тот день будет жестко. Но руководству было до лампочки на простых людей. Адвокатов от фонда было 6 штук, одни поехали защищать задержанных Навального и Волкова, другие смылись куда-то во время обыска офиса ФБК. Помощью людям, которые сидели в полиции, занимались правозащитники, которые не имели отношения к Навальному. Хоть какая-то совесть должна быть: вы вывели людей на несогласованную акцию и кинули их, убежав.

Серуканов cам решил уйти от оппозиционера, а теперь пишет книгу-разоблачение.Фото: СОЦСЕТИ

«МЫ ВРАЛИ ЛЮДЯМ, ЧТОБЫ ВЫВЕСТИ ИХ НА НЕСОГЛАСОВАННЫЙ МИТИНГ»

- Ты сказал, Навальный боится, что на митинг придет мало людей. Поэтому он выводит народ на Тверскую, Пушкинскую площадь, где гуляют мирные москвичи?

- Да, например, 12 июня ему согласовали митинг на проспекте Сахарова. Все поняли, что мы не забьем его под завязку. Улица будет пустой. Навальный сотрудникам штаба за неделю до митинга сказал, что уже готов вести людей на несогласованную Тверскую. Оправданием стала история со сценой. Алексей хотел невменяемых размеров экран за спиной, чтобы стоять как рок-звезда. Якобы ничего не вышло. Знатно преувеличили про запуганных подрядчиков. Акцию на Сахарова сорвали умышленно. И тогда людей отправили на Тверскую – там Москва отмечала День России. Началось мясо: мамы с колясками, бегают рыцари-реконструкторы, митингующие лезут на столбы.

- А себя сотрудники штаба как оправдывали?

- Нам приходилось врать, что не дали сцену. И привезти ее туда у нас не было проблем. Но этот монарх решил подставить людей: некоторые получили реальные тюремные сроки. А сам-то он ничем не рискует никогда. Его винтят на выходе из дома и все. Он понимает, что ему никто не даст реальный срок.

Виталий рассказывает, что приносили в коробке из-под обувиФото: GLOBAL LOOK PRESS

«ПОЗИЦИЮ СОГЛАСОВЫВАЮТ С ЗАКАЗЧИКАМИ»

- Часто ловишь Навального на лжи?

- Постоянно! Вот простой пример. Навальный говорил журналистам, что не видел обращения главы Росгвардии Виктора Золотова к нему. Но это ложь. Алексею передавали суть ролика. Почему же он молчал? Ему нужно было согласовать ответ с людьми, которые заказывали расследование.

- Это иностранные партнеры? Они реально существуют?

- Конечно. Если бы не они, Волков не поступил бы в Йель. И подрастающее поколение людей Навального отправится учиться в США. Это же благодарность за заслуги: ты отметился в российской политике - добро пожаловать в американский колледж.

- За чей счет банкет?

- Хороший вопрос. Наверно, за счет американских налогоплательщиков. Йель - это правительственный и статусный университет типа нашего МГИМО. Там готовят политиков. Вот мы скоро увидим Волкова в виде второго Навального.

ОН ВЕРНЕТ ТЕРМИН «ВРАГ НАРОДА» И УСТРОИТ ЛЮСТРАЦИИ

- Вот сколько я смотрю за всей этой историей, Навальный мне напоминает лидера секты. Такой пастырь-харизмат.

- Это и есть секта. Если ты начнешь спорить с его сторонником, ты не услышишь никаких аргументов. Тебя начинают оскорблять. Со второго предложения тебя назовут "кремлевским", а потом скажут: "Когда мы придем к власти и создадим прекрасную Россию будущего - тебя там не будет!" А что это значит? Чистки инакомыслящих, люстрации. Навальный уверен, что политика простит все – даже нарушение закона. Для него политика выше закона. Это как с президентскими выборами. Он понимал, что не может избираться, но собирал деньги и выводил на митинги. И если он придет к власти, первый его указ - это возвращение понятия "враги народа".

"СПРАВКА "КП

Виталий Серуканов работал юристом и замглавы московского штаба Алексея Навального. Ему 32 года. Изучал гражданское право в МГЭИ. Возглавлял правозащитное движение «Прогрессивное право». Как сотрудник ФБК В 2016-м выдвигался в муниципальные депутаты подмосковного поселка Барвиха.

В декабре 2017 написал пост к критикой «президентской» кампании оппозиционера. После ссоры с руководством уволился из штаба. Сейчас пишет книгу-разоблачение «Привет, это Навальный!».