Никакого мира: Анджелина Джоли и Брэд Питт продлили бракоразводный процесс до лета следующего года

СЕГОДНЯ 20:40 2018-11-06T20:47:54+03:00

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Бракоразводный процесс Джоли и Питта рисукет стать самым долгоиграющим в Голливуде - пара пытается расторгнуть свой брак с сентября 2016 года. Еще недавно источники из окружения супругов рассказывали, что Анджелина и Брэд решили больше не делить детей через суд, предпочитая договориться мирным путем. Но, видимо, не получилось: новое заседание суда по делу об опеке над отпрысками Джоли и Питта назначено на 4 декабря. И это еще не предел. Как сообщает голливудский портал Entertainment Today, адвокаты Джоли и Питта попросили продлить полномочия судьи Джона Одеркерка, занимающегося процессом об опеке, до 30 июня 2019 года. А это значит, что голливудские звезды намерены биться за своих детей еще как минимум 8 месяцев и вряд ли разведутся раньше этого срока.

Тон в этой битве задает Анджелина: она настаивает на единоличной опеке над своими шестерыми детьми. Брэд же всегда хотел поделить с женой опеку 50 на 50. Адвокаты Джоли настаивают на том, что Брэд не оказывает детям надлежащую финансовую поддержку — якобы за все это время он не перечислил на их содержание ни цента. Юристы Питта же напоминают суду о том, что актер дал Анджелине 8 миллионов долларов на покупку дома и оплатил ее счета на 1,5 млн. долларов.

Бракоразводный процесс затягивается еще и из-за финансовых вопросов: экс-супруги никак не могут поделить совместное имущество. Как выяснил портал TMZ, 43-летняя Джоли и 54-летний Питт не заключили брачный контракт, когда сыграли свадьбу в 2014 году. На кону 400-миллионное состояние, и его Джоли и Питту еще предстоит разделить.

Напомним, развод одной из самых красивых пар Голливуда длится уже два года. Джоли и Питт никак не могут поделить опеку над детьми. Сейчас шестеро отпрысков (17-летний Мэддокс, 14-летний Пакс, 13-летняя Захара, 12-летняя Шайло и 10-летние близнецы Вивьен и Нокс) живут вместе с матерью, и лишь недавно суд разрешил Питту чаще встречаться с ними.

Анджелина хочет получить единоличную опеку над детьми.Фото: EAST NEWS

Сейчас делом об опеке занимается специально нанятый судом эксперт. Психолог, доктор Стэн Катц должен опросить Анджелину, Брэда, всех шестерых детей и их ближайших родственников – бабушек, дедушек, сестер и братьев, а так же нянь и прислугу, чтобы составить отчет о психологическом климате в семье. Доктор представит суду свое заключение о том, с кем должны жить дети – с матерью или с отцом, и сколько времени они должны проводить с каждым из родителей. Специалист приступил к работе 12 октября. Свой первый отчет он должен представить на заседании суда 4 декабря.

В ожидании суда Анджелина с сыновьями проводит время в Южной Корее - старший сын звезды Мэддокс изучает корейский язык и планирует поступать в один из университетов Сеула.