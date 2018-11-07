«Годунов»: История в картинках

СЕГОДНЯ 01:00 2018-11-06T21:48:55+03:00

Наш корреспондент оценивает первые эпизоды исторического сериала и считает, что в картинках образы оживают лучше

Изменить размер текста: A A

Исторические образы доходят до массового сознания в схематичном виде: этот был псих и сына убил, Скуратов - жестокий. Годунов - вообще опера, его поют. Почувствовать в этих схемах живых, реальных людей очень сложно, если ты не занимаешься этим профессионально. Глубина веков давит. Непонятно и тоскливо.

Телевидение визуализирует эту историческую толщу. И схемы оживают. Ты видишь в маленьких глазках Ивана Грозного страх, злобу, бешенство и ужас. Под сложным пластическим гримом скрывается неузнаваемый Сергей Маковецкий. И как он это делает - из-под грима-то?

Входит Светлана Ходченкова. Актрисе 35, но тут она Мария Скуратова - дева на выданье. Убедительно говорит «токмо». Сергей Безруков напоминает молодого Гоголя. Он правдоподобно трепещет, завидя будущую жену. Так вот ты какой, северный… Простите, Годунов.

Они больше не строчки в учебнике.

Ну да, это телевидение. В силу своей природы оно все упрощает и охотно привирает. Перед нами адаптированное под нынешнее восприятие историческое полотно. Они даже говорят почти на современном русском, иначе мы бы их не поняли. Поэтому ученым и просто увлекающимся историей людям это смотреть, наверное, не стоит. «Годунов» - это комикс, роман в картинках, наш русский Marvel. Но в нем, как и во всяком хорошем графическом романе, за карикатурностью и упрощением прячутся нетривиальные мысли о жизни вообще.

Политики (и особенно политиканы) любят вспоминать что-нибудь из истории в доказательство своих идей планетарного масштаба. Годунов, вынутый из тьмы трепещущим Безруковым, напротив, напоминает нам, что вначале были люди. Они оставались ими, даже если запросто меняли векторы истории.

Россия 1. «Годунов». Среда-четверг, 21.00.

"Комсомолка" рекомендует серию "Правители России". Ищите на shop.kp.ru и в фирменном магазине "КП" по адресу Москва, Старый Петровско-Разумовский проезд, 1/23, стр. 1.

Серия "Правители России"

12+ АО «ИД «Комсомольская правда», Москва ОГРН 1027739295781.

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

«Годунов»: Сага без льда и пламени

Павел САДКОВ

В историческом сериале не имеют значения длина волос и явные ляпы. Важны только дух времени и его драма, считает наш корреспондент

В «Айвенго» Вальтера Скотта герои пишут бумажные письма за пару столетий до появления бумаги в Европе. Но «Айвенго» расскажет про Средневековье лучше сотен томов исследований. (подробности)