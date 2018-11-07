Собчак игнорирует штрафы ГИБДД, а Панин не хочет платить алименты

СЕГОДНЯ 01:10 2018-11-06T13:27:33+03:00

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Только за текущий год россияне задолжали банкам более двух триллионов рублей. И это не считая долгов по штрафам ГИБДД и налоговым выплатам. В списках должников не только учителя и шахтеры, но и звезды эстрады, кино, спорта и телевидения.

«КП» узнала, какие штрафы и долги есть у богатых и знаменитых.

У налоговой вопросы к «прекрасной няне»

До апреля этого года в лидерах по долгам значилась «прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк. Будучи на пике популярности, актриса взяла на землю в подмосковном поселке ипотечный валютный кредит в размере 435 тысяч долларов (там у звезды загородный дом), а потом внезапно перестала платить по счетам. Плюс в 2014 году грянул кризис, курс подскочил, сумма выплат резко выросла. У артистки начались суды с банком. Заворотнюк даже закрывали выезд за границу. Весной актрисе вроде как удалось погасить долг. Но оказалось, что ей еще предстоит выплатить исполнительный сбор по суду (это одна из санкций за несвоевременный возврат долга) в размере 1 млн. 662 тыс. рублей. Кроме того, Анастасия задолжала государству по налогам 221 тысячу 226 рублей.

С списке должников и семья Жанны Фриске. Суд обязал отца певицы Владимира Фриске вернуть Русфонду, которому россияне перечисляли деньги на лечение Жанны, 21 млн. 693 тыс. рублей. Не было предоставлено документов, как именно средства были потрачены. Семья певицы утверждает, что все деньги шли именно на лечение Жанны. Родственники звезды намерены оспорить решение суда.

- Этим вопросом занимаются наши адвокаты, - сказала «Комсомолке» мама Жанны Фриске Ольга Владимировна.

Тем временем долг семьи вырос еще на 1,5 млн. рублей - набежали пени и исполнительный сбор.

Алименты на миллион

По-прежнему неизменный чемпион по штрафам - скандальный актер Алексей Панин. Самый большой долг у него - алименты на 10-летнюю дочь Анну.

Сумма накопилась приличная - 1 млн. 280 тыс. рублей. При этом последние три года дочь живет с отцом! Предыстория такова: в 2009 году суд постановил, что Анна Панина будет жить со своей матерью фотомоделью Юлией Юдинцевой. Однако долгое время вопреки закону девочка оставалась с отцом, пока в 2014 году Юдинцева тайком не увезла ребенка из школы. Потом сериал продолжился: то Панин тоже тайком забирал дочь, то мать девочки увозила ее к себе в Питер. В 2017 году суд разрешил дочери Панина жить с отцом. Но за эти годы долг по алиментам копился и пока не погашен.

Алексей Панин считает: зачем платить алименты, если дочь все равно живет с ним?Фото: Александр ГЛУЗ

Плюс ко всему у кинохулигана есть солидные долги перед ГИБДД - 335 492 рубля. Да и за парковку в неположенном месте Панин должен 32 тыс. рублей. И это не считая непогашенных налогов - 226 480 рублей. В общей сложности артист задолжал государству примерно 1 млн. 874 тыс. рублей.

В апреле судебные приставы забрали у Панина его автомобиль BMW. Алексей считает, что попал под «санкции» несправедливо. Мол, уведомлений о штрафах и других «грехах» не получал, поскольку все квитанции приходили на его московскую квартиру, а сам он давно живет в деревне во Владимирской области, где построил большой дом.

Куценко просрочил кредит

Из-за дома влез в долги и Гоша Куценко. Актер взял кредит на 10 лет, но уже образовалась просрочка, в результате которой Куценко должен банку 693 тысячи рублей. Плюс у артиста есть долг по налогам - 438 тысяч 702 рубля.

По налогам приставы требуют с Анжелики Варум 4704 рубля. Такой же долг, только в более крупном размере, у Ренаты Литвиновой - 163 800 рублей.

А племянник Аллы Пугачевой Влад (Примадонна оформила опекунство над его сыном Женей, поскольку отец мальчика сперва лечился от наркозависимости, а потом, будучи инвалидом-колясочником, заново учился ходить в израильской клинике) задолжал государству 25 801 рубль.

- Не знаю, откуда такой долг. Возможно, это задолженность по «коммуналке» за квартиру моего покойного отца (родной брат Примадонны, полковник запаса Евгений Пугачев, ушел из жизни семь лет назад. - Ред.) в Кузьминках, - предположил племянник Аллы Пугачевой.

А сам Влад Пугачев живет сейчас в новой квартире в районе метро «Аэропорт». Это жилье (плюс дизайнерский ремонт) - подарок от Аллы Борисовны.

Рома Жуков начхал на квартплату

Звезда 90-х, исполнитель хита «Я люблю вас, девочки» Роман Жуков тоже накопил большую задолженность по «коммуналке» - 96 206 рублей. Недавно артист бросил жену Елену с шестью детьми и уехал с любовницей в Сочи, где открыл гостиницу и кафе.

- Жуков забросил семью и не платит «коммуналку», - сказала в интервью «КП» жена певца Елена Жукова. - Рома обещал, что сходит на телешоу, заработает там денег и отдаст их мне, чтобы мы могли погасить долг за ЖКХ. Но он меня снова обманул. Заработал деньги и улетел в Сочи, оставив нас в долгах. Он забыл, что у него дети, которым нужно хотя бы зимнюю одежду купить. Ко мне приходят из ЖКХ, спрашивают, почему я не плачу. Я занимаюсь с детьми, еще ремонт квартиры на мне. Коммунальщики подали на Жукова в суд за долг по квартплате. А он ходит по телешоу и врет, что он мне дает по 300 тысяч рублей в месяц и оплачивает «коммуналку». Я считаю, что надо административно наказывать мужчин, которые не выполняют долг перед своей семьей!

ВОТ ТАК ПОВОРОТ

На мужа Летучей подала в суд бывшая жена

Список должников может в ближайшее время пополнить и супруг телеведущей Елены Летучей бизнесмен Юрий Анашенков. От предыдущего брака с искусствоведом Асмик Вайе Рейтор у бизнесмена есть сын. При этом экс-жена Анашенкова уверяет, что она до сих пор выплачивает кредит за дом, в который ее супруг впоследствии привел Летучую.

По словам бывшей жены, супруг Лены Летучей Юрий Анашенков за три года дал на сына всего 10 тысяч рублей.Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Асмик намерена взыскать с бывшего мужа алименты. За три года Анашенков дал на сына всего 10 тысяч рублей. Причем прислал эту сумму с карточки Елены Летучей, - рассказала «КП» юрист Асмик Вайе Рейтор Екатерина Гордон.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Лепса подвел забор

Скромный долг в 1500 рублей «за нарушение в области лесных отношений» значится и за Григорием Лепсом. Как оказалось, суд требует снести часть забора подмосковного поместья Лепса. Мол, заграждения мешают свободному проходу граждан к лесу.

Уже даже прошло первое слушание, на котором шансонье не появился.

- Понятия не имею, о чем речь, - удивился, услышав про «забор раздора», директор Григория Лепса Владимир Урюпин.

Кстати, не догадывалась о своей задолженности в 3000 рублей перед дорожной инспекцией и теледива Лера Кудрявцева.

- Я не знаю об этом. Никаких уведомлений не было. Я всегда оплачиваю штрафы, - заявила «КП» телеведущая.

Штрафы ГИБДД накопились и у других знаменитостей. Например, бывший кандидат в Президенты РФ телеведущая Ксения Собчак должна 2000 рублей. Сумма неразорительная, но висит аж с 2016 года (кто еще проштрафился за рулем - см. «Докатились»).

ДОКАТИЛИСЬ

Кто задолжал по штрафам ГИБДД