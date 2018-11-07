2018-11-07T11:33:26+03:00
Общество

4 привычки, которые приумножат ваши деньги

Что делать, если деньги вылетают в трубу? Срочно браться за ум и начинать жить богаче
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Известный писатель и автор методики достижения личных целей Ритмометод 7Р0 Евдокия Лучезарнова.Известный писатель и автор методики достижения личных целей Ритмометод 7Р0 Евдокия Лучезарнова.
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Известный писатель и автор методики достижения личных целей Ритмометод 7Р0 Евдокия Лучезарнова знает, как экономить и привлекать деньги в свою жизнь. Мы решили изучить одну из ее книг и отобрали самые полезные и эффективные советы.

1. Ведите дневник расходов и доходов.

Вы наглядно увидите, сколько времени вам нужно проработать, чтобы купить важную для вас вещь.

«Каждый человек на планете вовлечен в процессы обмена, эквивалентом которого являются деньги, — пишет Евдокия Лучезарнова. — Мы постоянно обмениваем свои бесценные разум, талант и время на материю, которую получаем с помощью денег. Поэтому так важно гармонизировать эти процессы».

2. Сосредоточьтесь на людях и занятиях, приносящих наибольший доход.

И избегайте тех, что уводят вас в минус. Евдокия Лучезарнова предлагает простую практику: расчертите календарь на квартал или даже на год. Обведите числа, в которые вы получаете деньги, укажите людей, от которых они пришли. Рядом пропишите, на что вы эти средства потратили.

Затем отметьте «денег нет» под чертой, «денег много» — над чертой, и «ровно» на самой календарной линии. С помощью графика вы поймете, при каких условиях от вас утекают деньги, и сможете разработать план действий.

«Всегда помогайте тем, кто увеличивает ваш доход, кто черпает из общей денежной реки и переливает в вашу. Таких людей рекомендуется хранить, беречь и лелеять, как руку дающую», — рекомендует Лучезарнова. Например, вместо того, чтобы критиковать своего начальника, найдите, за что его можно полюбить, и понаблюдайте за своим денежным потоком.

3. Осознайте свою манеру тратить и контролируйте себя в момент покупки.

Важно понять, что вы делаете не так. Евдокия Дмитриевна считает, что люди, часто оказывающиеся без денег, как правило, не умеют принимать помощь или благодарить, например. Из-за их личных обид энергия денег не может в них войти.

4. Найдите высокие цели для вложений.

С точки зрения ритмологии, одна из главных задач человека — реализовать потенциал своего интеллекта и заботиться о планете, которая ему в этом помогает. Писательница предлагает каждую полученную сумму делить на три части. Первую тратить на материальные нужды, вторую - на развитие интеллекта, а третью — на сохранность экологии.

«Если у вас пока недостаточно денег, чтобы выплачивать их Земле безвозвратно, можно экономить ресурсы, - добавляет Евдокия Лучезарнова. – Остановите личное перепотребление, откажитесь от пластиковых пакетов, перейдите на безопасные моющие средства и так далее. Вы обязательно увидите результат, потому что природа очень щедра с теми, кто проявляет себя по-настоящему разумным».

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