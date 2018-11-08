В индийском Гоа прошел первый международный экоквест «Чистые Игры», придуманный в Петербурге

СЕГОДНЯ 12:05 2018-11-08T12:07:00+03:00

Задача команд - собрать как можно больше мусора и отсортировать его Фото: материалы пресс-служб

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31 октября на одном из пляжей индийского штата Гоа прошли первые международные «Чистые Игры». Экологический квест прошел в рамках программы Всемирного конгресса Международной молодежной палаты JCI и собрал участников из Швейцарии, Франции, Японии, Индии, России и даже Уганды. В этот раз организаторы решили специально смешивать команды, чтобы экологический экоквест объединил представителей разных стран. Партнерами квеста с выступили дирекция Года Добровольца и ПАО «Газпром нефть».

Участники «Чистых Игр» соревновались в уборке и сортировке мусора, а за собранный раздельно пластик и стекло они получали дополнительные баллы. Также дополнительные очки можно было получить за необычные предметы, найденные среди мусора. Многие команды находили на пляже много выброшенной обуви, выдавали ее за необычные предметы, однако, организаторы засчитывали только парную обувь как что-то редкое, все остальное шло как типичный мусор.

К соревнованию присоединились сотрудники JCI India. Они были в строгих деловых костюмах, но сняли их ради общего делаФото: материалы пресс-служб

- Мы хотим, чтобы Россия в первую очередь ассоциировалась не с водкой и ракетами, а с такими социальными проектами, как «Чистые Игры». Поэтому приехали проводить их на этот международный конгресс. Именно здесь, в Гоа, мы нашли единомышленников и тех, кто борется за чистоту и экологию на нашей планете. Проводить игры и собирать мусор с такими ответственными людьми, приятно вдвойне. Уверен, формат и организация мероприятия привлекли в наши ряды новых поклонников экоквестов, – считает основатель проекта «Чистые Игры» Дмитрий Иоффе.

Победителем стала команда, в которой участвовал избранный президент 2019 JCI Sanquelim Goa Рохан Десай. В Гоа он занимается экологическим туризмом. В частности, ему удалось наладить волонтерские уборки мусора в нескольких деревнях на Гоа, что для Индии является успешным результатом.

дополнительные очки можно было получить за необычные предметы, найденные среди мусора

- Мне нравится, что на «Чистых Играх» люди вместе помогают окружающей среде, собирая мусор, а после получают за это призы и награды. Меня очень вдохновляет участие в подобных мероприятиях, поэтому я присоединился к вашему проекту и сделаю все, чтобы «Чистые Игры» стали еще лучше, – поделился своими впечатлениями о прошедшем экоквесте Рохан Десай.

В процессе игры к соревнованию присоединилась еще одна команда — индийцы из организации JCI India, они были в строгих деловых костюмах, однако ради игры и поиска мусора сняли пиджаки, остались в сорочках, брюках и туфлях, надели перчатки и решительно бросились охотиться за отходами.

По окончании квеста в торжественной атмосфере были вручены подарки участникам и победителям. Призы вручал Жако Ле Ру, генеральный менеджер отеля Grand Hyatt Hotel Goa, рядом с которым находился пляж, ставший плацдармом битвы за мусор.

КСТАТИ

«Чистые игры» в Гоа стали первыми международными играми в истории проекта. По итогам экоквеста организаторами было подписано соглашение о проведении «Чистых Игр» на территории Гоа. На сегодняшний день подобные соглашения уже подписали представители Армении, Сербии, Германии, Китая, Испании, Молдовы, Украины, Аргентины, Танзании, Уганды, Панамы, Нигерии, Малави и Вьетнама, Колумбии и Доминиканской республике.

Всего же за четыре года существования проект провел 384 игры в 179 городах, с момента запуска в 2014 году было собрано 609 тонн мусора. Больше половины отходов отправлено на вторичную переработку.

Сайт проекта

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