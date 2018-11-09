Куда поехать на январские праздники 2019: Дедушка Мороз, подари нам “Все включено”!

До Нового года всего полтора месяца. И почти все, кто решил провести его не дома у телевизора, а в путешествии, уже определились со своими планами. Хотя не все, конечно.

НАЛЕТАЙ - ПОДОРОЖАЕТ

Первыми начали собирать чемоданы самостоятельные путешественники, летящие за границу. По двум причинам: во-первых, авиабилеты на новогодние праздники дорожают с каждым днем, и сейчас дешевых уже почти не найти (я именно о популярных зарубежных маршрутах). Во-вторых, в этом году еще и скачущий курс рубля подгонял отпускников – цены на авиабилеты за границу привязаны к евро. Сейчас не купишь, через неделю неизвестно что будет.

В итоге спрос на международные перелеты оказался самым высоким за последние три года! Такими наблюдениями поделились с “КП” эксперты онлайн-трэвел агентства Biletix. Если в прошлом году доля всех проданных билетов на праздничные даты составляла 58%, то нынче 67%. Где логика, казалось бы? Курс рубля нестабилен, а народ за границу летает чаще прежнего? Все объясняется тем, что это данные о раннем бронировании – то есть о тех, кто планирует новогодние поездки летом или в начале осени.

- Большинство туристов предпочитают покупать более дорогие авиабилеты за границу заранее, а по России – в последний момент. Ближе к Новому году спрос скорректируется в пользу внутренних направлений. Это нормальная ситуация. Но в этом году доля ранних продаж авиабилетов за границу действительно выросла. Это связано с желанием туристов застраховаться от подорожания авиабилетов из-за нестабильности валютного курса, – объясняет коммерческий директор интернет-сервиса для путешественников Biletix Игорь Константинов.

Впрочем, авиабилеты нужны далеко не всем. Судя по тем суммам, которые россияне готовы потратить на праздничные поездки (см. ниже), многие отправятся в путешествия на поездах, на своих автомобилях или междугородних автобусах, выберут ближайшие к родному городу базы отдыха, короткие экскурсионные туры в соседний город или навестят родственников. В общем, бюджетные варианты.

Большинство туристов предпочитают покупать более дорогие авиабилеты за границу заранее, а по России – в последний момент.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ЗАПЛАТИТЬ ОДИН РАЗ

Те, кто предпочитает пользоваться услугами турфирм, по-своему приноравливаются к валютной нестабильности:

Туристы выбирают курорты и отели, где максимум услуг включен в путевку, а расходы на месте будут минимальными. Отдых по системе “Все включено” сейчас популярен как никогда. Как раз потому, что позволяет избежать непредвиденных затрат – один раз заплатили, и спокойны, - рассказала “КП” PR-директор объединенной сети ТБГ и “Горячие туры” Ольга Иванова. - Думаю, именно по этой причине Турция сейчас на втором месте по спросу – после Таиланда. Купаться зимой там холодно, зато много отелей “Все включено”, и в несезон они заметно дешевле. Кстати, такие гостиницы есть и на горнолыжных курортах Турции. Хотя трасс для катания там немного.

Есть спрос – есть и предложение. Обычно последние чартеры в Турцию летали на ноябрьские праздники, а потом - перерыв до весны. В этом сезоне никакого перерыва не будет! Хоть в Анталью, хоть в Аланью, хоть из Москвы, хоть из регионов, хоть на Новый год, хоть в декабре или в феврале – круглый год сразу несколько крупнейших туроператоров (“Пегас Туристик”, Coral Travel, TUI Russia, Anex Tour, “Библио Глобус”) будут возить своих клиентов в турецкие “ол инклюзивы” (регулярные рейсы тоже никто не отменял, но чартерами выходит дешевле).

Кстати, есть и прямой чартер в Турцию специально для горнолыжников – в город Кайсери. Рядом с ним расположен зимний курорт Эрджиес. Новогодняя неделя с “ол инклюзивом” обойдется примерно в 150 тысяч рублей на двоих. Релакс в Анталье и Аланье в хорошем отеле и подогреваемым бассейном, для сравнения, - порядка 75 – 80 тысяч. Ровно вдвое дешевле.

А сами турки уже радостно подсчитывают прибыль: за 2018 год в стране кебабов и лукумов отдохнет 5,5 миллионов россиян. Рекорд!

Уступая лишь Таиланду, курорты Турции пользуются заслуженной популярностью.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ПОЧЕМ СНЕЖНЫЙ АДРЕНАЛИН

Но – вернемся к снежным склонам.

Популярнее всего российские, в первую очередь Красная Поляна и Домбай. А также сравнительно бюджетные Андорра и Болгария, - продолжает Ольга Иванова. - А заядлые горнолыжники все равно выбирают Альпы. Причем всегда бронируют заранее, чтобы поехать в конкретный отель.

Неделя на Домбае в трехзвездрчном отеле рядом с подъемниками стит около 70 тысяч рублей на двоих, тот же порядок цен и в Приэльбрусье. В цену входит перелет и трансфер (что важно - из аэропорта до курортов ехать неблизко).

В Красной Поляне за эти деньги - лишь капсульный номер площадью 9 квадратных метров (двухместный!) или комната в блоке с общим санузлом. Позволить себе нормальный номер в двух-звездах на Красной Поляне можно лишь с бюджетом не меньше за 85 - 90 тысяч на пару.

На горнолыжных склонах курорта Роза Хутор, Красная поляна.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Для сравнения: в Болгарии, на курорте Банско, неделя в 4 звездах - от 60 тысяч рублей. Покататься недельку в Андорре - около 80 тысяч на двоих, в отеле 3 - 4 звезды с завтраками А самые бюджетные из Альп – итальянские. Неделя в «двушке» с завтраками на курорте в Валь-ди-Фасса обойдется ровно в сотню тысяч рублей на двоих. Это все с перелетом.

НА ВОСТОК!

- Если вы еще выбираете, где встречать 2019-й, обратите внимание на новинки сезона: Бахрейн и Оман. Туда теперь можно добраться прямыми рейсами из Москвы, - советует Ольга Иванова.

Чем интересны эти ближневосточные страны? Главный плюс очевиден: зимой там тепло и солнечно, загорать и купаться - самое то!

Бахрейн. В Бахрейне нет сухого закона. Отели - как пляжные, на Персидском заливе, так и городские, в том числе роскошные пятизвёздочные. Правда, не у каждого отеля есть собственный пляж. Если нет, отдыхающих возят на благоустроенный общественный (купальники разрешены, никаких суперстрогостей). Даже All inclusive имеется, однако в Ассоциации туроператоров России советуют не обольщаться - “Всё включено” не как в Турции, по сути просто трёхразовое питание с напитками. Зато много ресторано и магазинов, так что можно выбрать и гостиницу с завтраками. С 29 октября в столицу страны Манаму дважды в неделю летают прямые чартеры “Уральских авиалиний”, организованные туроператором Coral Travel.

Оман. В страну на берегу Аравийского моря теперь сразу два прямых маршрута. Регулярные рейсы Oman Air в столичный Маскат открылись 30 октября. Ежедневно из Москвы летают “Боинги-737”. Другой вариант - чартеры в курортный город Салала на юге султаната, их организует туроператор “Пегас Туристик”. Чартерный вариант дешевле. Отели в Омане очень приличные, и на пляже, и у бассейна все в купальниках, в барах - отличный выбор вин и коктейлей. В городе по-другому: как минимум плечи и колени надо прикрыть одеждой. А в меню кафе - безалкогольные “моктейли”. А еще тут восточные базары со специями, сладостями и шелками, яркие звезды над пустыней, рыбные рынки, старинные города и верфи, где уже 700 лет строят парусники... Синдбад Мореход – из Омана, между прочим!

КСТАТИ

Первые зимние чартеры в Крым

Летние чартеры на российские черноморские курорты появились года три назад. Как только вырос спрос на отдых в России, крупные туроператоры стали и с нашими пляжными отелями работать по той же схеме, что и с Турцией: закупают номера оптом, запускают чартер.

А вот в зимний сезон чартерные рейсы в Крым полетят впервые. Запускает их туркомпания “Библио-Глобус”, из Москвы и Санкт-Петербурга, по два раза в неделю, на самолетах авиакомпании Red Wings. Желающих отдохнуть зимой в Крыму стало на 20% больше, объясняют в “Библио-Глобусе”. Конечно, летят не ради пляжей – просто отдохнуть на море, поправить здоровье в санаториях, поездить по экскурсиям.

Туры на Новый год стоят от 70 тысяч рублей на двоих, включая перелет – это если жить в отеле 3* с завтраками.

ЦЕНА ВОПРОСА

11 500 рублей в среднем платят пассажиры за перелет внутрироссийскими рейсами во время зимних каникул. На 20% больше, чем в прошлом году.

22 500 рублей в среднем выкладывают за авиабилеты те, кто отправится за границу. Средний чек вырос на 13%.

По данным Biletix. В них учтены реально купленные билеты к середине октября, цены – на одного человека за перелет туда и обратно.

КОШЕЛЕК

Сколько россияне готовы потратить на новогодние поездки

До 10 тысяч рублей* – 15,7%**

До 20 тысяч рублей – 27,8%

До 30 тысяч рублей - 17,2%

До 50 тысяч рублей – 23,9%

До 100 тысяч рублей – 12,4%

Больше 100 тысяч рублей – 2,9%

*Расходы на одного человека.

**Среди участников опроса, проведенного онлайн-трэвел агентством Biletix.