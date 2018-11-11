2018-11-11T15:39:32+03:00
Общество

Географический диктант 2018: вопросы проще, но с подвохом

В международном Географическом диктанте приняли участие 99 стран, все российские регионы и Международная космическая станция
Ксения КОНЮХОВА
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Аудитория международного Географического диктанта в Шуваловском корпусе МГУ.Аудитория международного Географического диктанта в Шуваловском корпусе МГУ.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В воскресенье с самого утра ко входу в Шуваловский корпус МГУ выстроилась огромная очередь. И не из студентов, которым вдруг захотелось поучиться в выходной, а из участников Географического диктанта.

- Это просветительская акция, которая очень и очень важна, - поприветствовал всех министр обороны Сергей Шойгу, президент Русского географического общества. - Поэтому в этом году вопросы были сделаны более просветительскими и познавательными, чтобы привлечь интерес и внимание к событиям и фактам о нашей стране. Особенно у иностранцев, ведь в этом году диктант пишут на 4 тысячах площадок на 5 материках.

Министр обороны РФ, президент Русского географического общества Сергей Шойгу. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Министр обороны РФ, президент Русского географического общества Сергей Шойгу.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ответить на вопросы о географии России захотели жители Непала и Коста-Рики, Таиланда и Бразилии, Франции и США. А всего в диктанте участвуют 99 стран – чуть-чуть не дотянули до круглой цифры.

- Почему-то Польша не пишет диктант в этом году, - заметил ведущий диктанта Валдис Пельш. – Если у кого-нибудь есть знакомые поляки, позвоните им – и к концу акции у нас станет 100 стран-участниц! А вообще, наша акция вышла в открытый космос, и Географический диктант сегодня напишут на МКС.

Валдис Пельш посетовал на отсутствие Польши среди стран-участниц Географического диктанта. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Валдис Пельш посетовал на отсутствие Польши среди стран-участниц Географического диктанта.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Обитатели Международной космической станции не только сами отвечали на вопросы, но и пожелали удачи другим участникам.

- Каждый раз, когда я пролетаю над Российской Федерацией, я смотрю на нашу страну и любуюсь. Изучайте нашу великую страну и гордитесь ею! – дал напутствие участникам космонавт Сергей Прокофьев.

В этом году Географический диктант писали на 4 тысячах площадках. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В этом году Географический диктант писали на 4 тысячах площадках.Фото: Михаил ФРОЛОВ

С каждым годом вопросы становятся все более заковыристыми. Энциклопедическими познаниями теперь не отделаться. Мало просто знать, где находится самая северная точка страны, или в каком регионе живут эвенки, нужно проявить сообразительность и умение мыслить логически.

Михаил Галустян. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Михаил Галустян.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Например, на какую должность путешественник Тур Хейердал приглашал нашего соотечественника, полярника Юрия Сенкевича, в экспедицию на папирусной лодке "Ра" – кок, врач, штурман или антрополог? Именем какого былинного богатыря назван один из самых высоких водопадов России, который находится на Курильских островах? Как сейчас называются те самые тунгусы, которых Александр Пушкин упомянул в своем стихотворении "Я памятник себе воздвиг нерукотворный…"? А ведь на каждый вопрос дается всего минута!

Обычно диктант читают знаменитости. К примеру, на соседней с МГУ площадке, во Дворце детского творчества на Воробьевых горах, вопросы диктовал известный путешественник и руководитель “Лаборатории путешествий” Матвей Шпаро. А здесь, в Шуваловском корпусе, звучало целое “ассорти” узнаваемых голосов (правда, в записи): Льва Лещенко, Яны Чуриковой, Гарика Сукачева, Дмитрия Диброва.

Юлия Началова с дочкой Верой и Родион Газманов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Юлия Началова с дочкой Верой и Родион Газманов.Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Мы приехали писать этот диктант с дочкой, и нам обеим было сложно, – поделилась впечатлениями певица Юлия Началова. – У меня вообще синдром отличницы, и я пыталась ответить на все вопросы правильно. Хотя точно я уверена только в одном своем ответе. Некоторые вообще написала наугад!

Правильные ответы будут опубликованы на странице диктанта на сайте Русского Географического общества уже 15 ноября. А узнать свои результаты участники смогут 30 ноября.

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Осенью в четвертый раз пройдет уникальная акция Русского географического общества — Географический диктант. Он назначен на 11 ноября и писать его смогут как по всей России, так и за рубежом. Причем в этом году задания будут разбиты на две части по 15 вопросов. Вторая часть будет похожа не на экзамен, а на увлекательную викторину, в которой понадобятся логика и сообразительность (подробности).

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