2018-11-14T17:20:17+03:00
Политика

Задание особой важности: корреспондент «КП» провел географический диктант в Латакии

Военные на российской базе в Сирии приняли участие в международной акции РГО
Евгений САЗОНОВ
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Народ писал диктант, забыв про то, что на крыше соседнего здания стоит зенитная установка, а по небу гуляют боевые вертолеты.Народ писал диктант, забыв про то, что на крыше соседнего здания стоит зенитная установка, а по небу гуляют боевые вертолеты.Фото: Елена ЧИНКОВА
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Перелет до Сирии на военно-транспортном самолете занимает пять часов. Два до Моздока (заправка, пограничный контроль и долгое любование сочным звездным небом, пока идут первые две процедуры) и три до Латакии, которые проходят в процессе пристраивания своего тела на приставной скамейке хоть в какую-то удобную позу.

Я проспал почти всю дорогу. И каждый раз, когда открывал глаза, видел, как мой сосед штудирует учебник. По географии. За 6-й класс.

Военные на российской базе в Сирии приняли участие в международной акции РГО Фото: Евгений САЗОНОВ

Военные на российской базе в Сирии приняли участие в международной акции РГОФото: Евгений САЗОНОВ

Поймав мой удивленный взгляд, он сказал:

- Географический диктант завтра пишу. Решил вот знания освежить.

Наутро я искал глазами капитана с учебником среди участников Географического диктанта, провести который мне выпала честь на российской военной базе в Латакии. С таким же успехом можно было искать песчинку в сирийской пустыне. На акцию заявки подали 150 человек.

А явились и того больше. Пришлось ставить дополнительные стулья. Летчики, техники, военная полиция, даже спецназ - интересно было всем, от рядовых до офицеров.

Кто-то из ранее заявленных участников не смог прибыть из-за неожиданных командировок или заданий - война есть война. Может, и моего знакомого я не увидел потому, что он штудировал в этот момент учебник где-то в песках. Или над ними...

На разминочной викторине люди в погонах показали и знания, и азарт. Тем более что за правильные ответы они получали альбомы, изданные «Комсомольской правдой» и Русским географическим обществом: «Чарская котловина», «Джугджур», «Охотское море».

Кстати, всем участникам диктанта от Минобороны тоже вручили подарки - карманные атласы офицера. Удобная и полезная штука. И не только для офицеров.

На диктант как на праздник Фото: Евгений САЗОНОВ

На диктант как на праздникФото: Евгений САЗОНОВ

Народ писал диктант, забыв про то, что на крыше соседнего здания стоит зенитная установка, а по небу гуляют боевые вертолеты. Люди в погонах проходили мирный тест, а двигатели фронтовых бомбардировщиков заглушали экзаменационные вопросы.

Самолеты уходили в сирийское небо на боевые задания. Они сдавали свой географический экзамен. Военный. Чтобы и в Сирии, и в России можно было спокойно учить географию мирную...

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