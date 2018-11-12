Павел Прилучный и Агата Муцениеце продают загородный дом на Avito

Двухэтажный дом в стиле прованс Агата Муцениеце и Павел Прилучный построили несколько лет около города Яхрома. Тогда дети были маленькие, и пара хотела, чтобы дети росли и крепли на свежем воздухе. Однако, в сентябре старший сын звездной семьи – Тимофей пошел в школу, и стало понятно, что возить его в столичное учебное заведение каждый день с утра очень проблематично. Да и тяжело для ребенка. Поэтому звезда сериала «Мажор» принял решение продать особняк и купить квартиру побольше в первопрестольной. Дом выставили на продажу через сайт объявлений Аvito, его стоимость оценили в 24 миллиона 700 тысяч рублей. Вы спросите, почему так дорого? Звездная семья утверждает, что дом был выполнен по индивидуальному заказу и стоит своих детей: панорамные окна, полы с подогревом, просторная гостиная с камином и пять спален. Рядом есть вся необходимая инфраструктура: банки, магазины, развлекательные и спортивные комплексы, медицинские и образовательные учреждения, рестораны и даже спа-центр.

Общая площадь коттеджа составляет 245 квадратных метров, из них жилая — 170

Общая площадь коттеджа составляет 245 квадратных метров, из них жилая — 170 квадратных метров. Также на земельном участке площадью 14 соток есть русская и финская баня, гараж на два автомобиля и детская.

Кстати, о детской. Еще одну, отдельную детскую комнату семья Прилучного-Муцениеце планирует сделать и в квартире, которую она приобретут в ближайшее время. Не исключено, что звездная пара решит завести еще одного ребенка. Семейный кризис Агата и Павел преодолели, и считает, что он сделал их только крепче. А новый ребенок еще больше скрепит их союз.

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Еще месяц назад казалось, что брак Павел Прилучный и Агата Муцениеце не спасти. Похоже, в семье актеров накопилось слишком много претензий друг к друга, поэтому Агата объявила, что их брак поставлен на паузу. Чета разъехалась по разным квартирам, договорившись, когда и кто будет забирать детей. Но потом у Муцениеце умерла любимая бабушка, и супруг поддержал ее в этот непростой период. Все время был рядом. (подробности)