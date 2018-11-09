2018-11-09T03:15:49+03:00
Звезды

Лифчик, тушь и бигуди: Как самые красивые супермодели планеты готовятся к шоу Victoria’s secret 2018

В Нью-Йорке этим вечером пройдет один из самых ожидаемых модных показов года – дефиле в нижнем белье [фото]
Наталья ТУБОЛЬЦЕВА
Поделиться:
Модель Лаис Рибейро.Модель Лаис Рибейро.Фото: EAST NEWS

В Нью-Йорке вечером 8 ноября пройдет одно из самых обсуждаемых модных дефиле планеты – ежегодное гала-шоу Victoria’s secret. Знаменитый бельевой бренд собрал на одном подиуме самых прекрасных супермоделей мира: знаменитые красотки вот-вот нарядятся в невесомые кружевные штучки, прицепят фирменные «ангельские» крылышки и выпорхнут на подиум. Ну а пока что манекенщицы за кулисами готовятся к показу/ Cмотрим, кого мы увидим на подиуме в 2018 году.

Главные звезды показа - Джиджи Хадидт (в центре) и Кендалл Дженнер (справа). Фото: REUTERS

Главные звезды показа - Джиджи Хадидт (в центре) и Кендалл Дженнер (справа).Фото: REUTERS

Лифчик, тушь и бигуди – лучшие друзья девушек: модели Victoria’s secret наводят лоск и чистят перышки перед грандиозным шоу. Стилисты накручивают им «ангельские» локоны и рисуют макияж на безупречных лицах. В этом году вместо традиционных розовых халатиков на манекенщицах красуются черные – как будто ангелы решили добавить чуточку дьявольщинки в свой безупречный внешний вид.

В этом году вместо традиционных розовых халатиков на манекенщицах красуются черные. Фото: REUTERS

В этом году вместо традиционных розовых халатиков на манекенщицах красуются черные.Фото: REUTERS

Уже известно, что главными звездами показа станут сестры Хадид – 22-летняя Белла и 23-летняя Джиджи. Компанию им составит самая высокооплачиваемая модель планеты Кендалл Дженнар: младшая сестра Ким Кардашьян зарабатывает 22 миллиона долларов в год (по версии Forbes). После шоу Victoria’s secret Кендалл наверняка положит на счет еще несколько десятков тысяч.

Модель Мэгги Лэйн. Фото: EAST NEWS

Модель Мэгги Лэйн.Фото: EAST NEWS

Честь представить драгоценный Fantasy Bra – ювелирный бюстгальтер стоимостью миллион долларов в этом году досталась 30-летней шведке Эльзе Хоск. Продемонстрировать драгоценный лифчик считается венцом в карьере любой модели – в свое время Fantasy Bra показывали Хайди Клум, Каролина Куркова, Жизель Бундхен и другие легенды подиума. Ювелирный бюстгальтер в этом году сделали из серебра, украсив его 2100 бриллиантами. Создала эксклюзивную драгоценность компания Atelier Swarovski, на ее изготовление ушло 930 часов работы! Кстати, после шоу в магазинах Victoria’s secret можно будет купить точную копию бюстгальтера за 250 долларов.

Честь представить драгоценный Fantasy Bra – ювелирный бюстгальтер стоимостью миллион долларов в этом году достался 30-летней шведке Эльзе Хоск. Фото: REUTERS

Честь представить драгоценный Fantasy Bra – ювелирный бюстгальтер стоимостью миллион долларов в этом году достался 30-летней шведке Эльзе Хоск.Фото: REUTERS

Ветеранша Victoria’s secret, бразильская супермодель Адриана Лима уже объявила, что этот показ станет для нее последним. 37-летняя манекенщица собирается на пенсию и завершает свое сотрудничество с брендом. Адриана больше, чем кто-либо из других «ангелов» марки, участвовала в показах Victoria’s secret. Но теперь она решила, что настало время красиво уйти.

Ветеранша Victoria’s secret, бразильская супермодель Адриана Лима уже объявила, что этот показ станет для нее последним. Фото: EAST NEWS

Ветеранша Victoria’s secret, бразильская супермодель Адриана Лима уже объявила, что этот показ станет для нее последним.Фото: EAST NEWS

Из новичков к «ангельскому» составу в этом году присоединится Винни Харлоу – модель с витилиго. А вот россиянка Екатерина Григорьева, участвовавшая в прошлых показах, увы, не прошла кастинг. В качестве приглашенной звезды на сцену выйдет певица Рита Ора, которая исполнит несколько хитов.

Из новичков к «ангельскому» составу в этом году присоединится Вини Харлоу – модель витилиго. Фото: REUTERS

Из новичков к «ангельскому» составу в этом году присоединится Вини Харлоу – модель витилиго.Фото: REUTERS

jastookesjastookes
Get your butts ready! The #VSfashionshow is only 10 days away!
260358 отметок «Нравится»1921 комментариевInstagram
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Хейли: Россия добивается снятия с КНДР санкций в банковском секторе
Фильм о дорогах в России вошел в список претендентов на «Оскар»
В Литве умер советский актер театра и кино Арунас Сторпирштис
Ягланд заявил, что Европе угрожает Ruxit
На аукционе в Лондоне продали инвалидное кресло и диссертацию Стивена Хокинга
Владимир Бортко: Ефремов получил звание заслуженного артиста России за талант, а не за высказывания
Власти Крыма: Санкции США станут хорошей рекламой нашим санаториям
США продлили санкции против Ирана 40-летней давности
В работе Instagram снова произошел крупный сбой
Появилось видео наполовину затонувшего норвежского фрегата
Рябков прокомментировал новые санкции США
Стала известна причина столкновения фрегата ВМС Норвегии с танкером
В Совфеде пообещали, что Россия не оставит без ответа новые санкции США
США расширили санкции против России по Украине и Крыму
США объявили о новых персональных санкциях против РФ
Михаил Ефремов отреагировал на предложение лишить его звания заслуженного артиста
Набиуллина призвала «не бояться» небольшого роста ключевой ставки
В США заявили, что сохраняют возможность введения санкций за «Северный поток - 2»
Комитет Госдумы поддержал перераспределение акцизов на крепкий алкоголь и нефтепродукты
Матч Спартак - Глазго Рейнджерс 8 ноября 2018: Макгрегор снова появится в воротах шотландцев
Матч Спартак - Глазго Рейнджерс: Глушаков и Ещенко оказались в запасе на матч Лиги Европы, как и Джикия
Появилось видео с места стрельбы в баре в Калифорнии
Медведев попросил главу РЖД не хвастать достижениями
Назначение нового генсека ОДКБ обсудят 6 декабря в Санкт-Петербурге
В Госдуме рассмотрят законопроект о контроле за денежными операцими
The National Interest: Россия уничтожит США и без новейшего оружия
Житель Англии обнаружил на Google-картах затонувший самолет
Стало известно имя нового главы Фонда кино
В Уфе экс-полицейским предъявили обвинение в изнасиловании девушки-дознавателя