Лифчик, тушь и бигуди: Как самые красивые супермодели планеты готовятся к шоу Victoria’s secret 2018

СЕГОДНЯ 02:50 2018-11-09T03:15:49+03:00

В Нью-Йорке этим вечером пройдет один из самых ожидаемых модных показов года – дефиле в нижнем белье [фото]

В Нью-Йорке вечером 8 ноября пройдет одно из самых обсуждаемых модных дефиле планеты – ежегодное гала-шоу Victoria’s secret. Знаменитый бельевой бренд собрал на одном подиуме самых прекрасных супермоделей мира: знаменитые красотки вот-вот нарядятся в невесомые кружевные штучки, прицепят фирменные «ангельские» крылышки и выпорхнут на подиум. Ну а пока что манекенщицы за кулисами готовятся к показу/ Cмотрим, кого мы увидим на подиуме в 2018 году.

Главные звезды показа - Джиджи Хадидт (в центре) и Кендалл Дженнер (справа).Фото: REUTERS

Лифчик, тушь и бигуди – лучшие друзья девушек: модели Victoria’s secret наводят лоск и чистят перышки перед грандиозным шоу. Стилисты накручивают им «ангельские» локоны и рисуют макияж на безупречных лицах. В этом году вместо традиционных розовых халатиков на манекенщицах красуются черные – как будто ангелы решили добавить чуточку дьявольщинки в свой безупречный внешний вид.

В этом году вместо традиционных розовых халатиков на манекенщицах красуются черные.Фото: REUTERS

Уже известно, что главными звездами показа станут сестры Хадид – 22-летняя Белла и 23-летняя Джиджи. Компанию им составит самая высокооплачиваемая модель планеты Кендалл Дженнар: младшая сестра Ким Кардашьян зарабатывает 22 миллиона долларов в год (по версии Forbes). После шоу Victoria’s secret Кендалл наверняка положит на счет еще несколько десятков тысяч.

Модель Мэгги Лэйн.Фото: EAST NEWS

Честь представить драгоценный Fantasy Bra – ювелирный бюстгальтер стоимостью миллион долларов в этом году досталась 30-летней шведке Эльзе Хоск. Продемонстрировать драгоценный лифчик считается венцом в карьере любой модели – в свое время Fantasy Bra показывали Хайди Клум, Каролина Куркова, Жизель Бундхен и другие легенды подиума. Ювелирный бюстгальтер в этом году сделали из серебра, украсив его 2100 бриллиантами. Создала эксклюзивную драгоценность компания Atelier Swarovski, на ее изготовление ушло 930 часов работы! Кстати, после шоу в магазинах Victoria’s secret можно будет купить точную копию бюстгальтера за 250 долларов.

Честь представить драгоценный Fantasy Bra – ювелирный бюстгальтер стоимостью миллион долларов в этом году достался 30-летней шведке Эльзе Хоск.Фото: REUTERS

Ветеранша Victoria’s secret, бразильская супермодель Адриана Лима уже объявила, что этот показ станет для нее последним. 37-летняя манекенщица собирается на пенсию и завершает свое сотрудничество с брендом. Адриана больше, чем кто-либо из других «ангелов» марки, участвовала в показах Victoria’s secret. Но теперь она решила, что настало время красиво уйти.

Ветеранша Victoria’s secret, бразильская супермодель Адриана Лима уже объявила, что этот показ станет для нее последним.Фото: EAST NEWS

Из новичков к «ангельскому» составу в этом году присоединится Винни Харлоу – модель с витилиго. А вот россиянка Екатерина Григорьева, участвовавшая в прошлых показах, увы, не прошла кастинг. В качестве приглашенной звезды на сцену выйдет певица Рита Ора, которая исполнит несколько хитов.

Из новичков к «ангельскому» составу в этом году присоединится Вини Харлоу – модель витилиго.Фото: REUTERS