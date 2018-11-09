На пенсию в 37 лет: Супермодель Адриана Лима расплакалась во время дефиле Victoria’s secret 2018

СЕГОДНЯ 11:10 2018-11-09T11:14:47+03:00

Супермодель Адриана Лима официально попрощалась с подиумом и командой «ангелов» Victoria’s secret. 37-летняя бразильянка объявила, что больше не будет сотрудничать со знаменитым бельевым брендом и завершает карьеру. Минувшим вечером Адриана в последний раз примерила «крылышки» ангела и вышла на подиум в грандиозном гала-показе Victoria’s secret в Нью-Йорке. В дефиле участвовали самые известные модели планеты - Белла и Джиджи Хадид, Кендалл Дженнер, Адриана Лима, Кэндис Свейнпол, Эльза Хоск, Сара Сампайо, Бехати Принслу и другие.

Адриана Лима стала главной звездой показа Victoria’s secret в Нью-Йорке.Фото: REUTERS

Адриана во время показа вышла на подиум в черном кружевном боди, подчеркнувшем ее женственные формы. Красотка была чудо как хороша и нисколько не уступала другим, более молодым девушкам. Поклонники бразильянки считают, что она могла бы еще немного побыть «ангелом» - на пенсию ей еще явно рановато.

Адриана ЛимаФото: REUTERS

Прощальное дефиле оказалось для Лимы настолько волнительным, что она расплакалась во время показа. Лима больше, чем кто-либо из других моделей участвовала в показах Victoria’s secret – она дефилировала по подиуму 19 лет подряд, делая перерывы только на беременность.

Поклонники бразильянки считают, что она могла бы еще немного побыть «ангелом» - на пенсию ей еще явно рановато.Фото: REUTERS

- Дорогая Виктория, спасибо тебе за то, что показала мне мир, поделилась своими секретами и за то, что не просто дала мне крылья, но и научила летать, - написала Лима в Инстаграме трогательное прощальное послание.

Модель не смогла сдержать слезы.Фото: REUTERS

За время сотрудничества с брендом Victoria’s secret Адриана прочно входила в десятку самых высокооплачиваемых манекенщиц планеты и лишь недавно покинула этот рейтинг. По данным Forbes, Лима зарабатывала от 6 до 9 млн. долларов в год.

Адриана эмоционально попрощалась с подиумом и с коллегами-моделями.Фото: REUTERS

В 2014 году Адриана объявила о разводе с мужем, сербским баскетболистом Марком Яричем после пяти лет брака. Причиной, как водится, стали «непримиримые разногласия». Адриана после свадьбы с Марко в феврале 2009 года говорила, мол, материнство - лучшая работа в мире и сама она собирается родить как минимум троих детишек. Пара остановилась на двоих: у Лимы и Ярича есть две дочери - старшая Валентина (ей восемь лет) и младшая Сиенна (ей пять). Тайная свадьба пары состоялась 14 февраля 2009 года – в день святого Валентина. Влюбленные поженились сразу же после того, как стало известно, что Адриана ждет первенца.

Адриана участвовала в шоу Victoria’s secret 19 лет подряд, делая перерывы только на беременность.Фото: REUTERS

После рождения обеих дочек супермодели приходилось приводить фигуру в форму в рекордно короткие сроки – ради показов Victoria’s secret. Первая беременность вообще оказалась для Лимы крайне удачной – как в личном плане, так и в плане карьеры. В январе 2009-го 29-летняя Адриана родила очаровательную дочку, что, тем не менее, не помешало ей заработать в 2008 году $7,5 млн. и оказаться на четвертом месте в списке самых высокооплачиваемых манекенщиц мира, уступив лишь Жизель Бюндхен, Хайди Клум и Кейт Мосс. Только-только выйдя из декретного отпуска, супермодель в 2010 году продемонстрировала очередной ювелирный шедевр от компании Victoria's Secret – бюстгальтер стоимостью 2 миллиона долларов, став главным «ангелом» того года.

Красотка была чудо как хороша и нисколько не уступала другим, более молодым девушкам.Фото: REUTERS

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Адриана Лима, Кендалл Дженнер, Белла и Джиджи Хадид прошли по подиуму в Нью-Йорке во время самого ожидаемого дефиле года [фото]

В Нью-Йорке прошло одно из самых ожидаемых событий в мире моды: показ нижнего белья Victoria’s secret. Самые красивые супермодели планеты прошли по подиуму во время яркого шоу, демонстрируя соблазнительные кружевные штучки. Фирменные ангельские крылышки в этом году примерили супермодели Белла и Джиджи Хадид, Кендалл Дженнер, Адриана Лима, Кэндис Свейнпол, Эльза Хоск, Сара Сампайо, Бехати Принслу и другие модели (подробности).