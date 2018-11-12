Зима за рулем: переобуться с умом

Межсезонная смена с «летних» на «зимние» – рутина большинства автомобилистов. От правильно подобранных шин, их качества и эксплуатационных характеристик, зависит ваша безопасность, а также комфорт во время движения. Автоэксперты советуют «переобуваться» заранее, когда среднесуточная температура опускается ниже +7°C, а не ждать первых морозов и снега на дорогах… Чтобы узнать у специалистов какие шины лучше выбрать, разобраться в тонкостях и особенностях их изготовления и, возможно, выведать несколько секретов – мы отправились на производство шин бренда Vatti.

А вы знали, что… патент на первые покрышки был зарегистрирован в Великобритании, в 1846 году. Шотландец Роберт Уильям Томсон, по сути, предложил укреплять «эластичные опорные поверхности вокруг ободьев колес экипажей» для уменьшения необходимого тяглового усилия и снижения шума.

Viatti – надежные легковые и легкогрузовые шины мирового уровня качества, сконструированные при участии европейских специалистов и адаптированные к дорожным и климатическим условиям России. С момента выпуска первой партии, благодаря отличным показателям надежности и эксплуатационным характеристикам, менее чем за десять лет бренд завоевал доверие не только простых автовладельцев, но и мировых автопроизводителей – шины Viatti поставляются на российские заводы Volkswagen, Skoda и Ford. Сегодня ежедневно с конвейера предприятия сходит более 30 тыс. единиц продукции, которые отправляются в магазины не только нашей страны, но и за рубеж.

А вы знали, что… состав резиновой смеси, которая используется в производстве шин, - коммерческий секрет. Ее фирменная рецептура держится в строжайшей тайне!

Подготовительный цех один из основных на производстве. Натуральный и синтетический каучуки, технический углерод, химикаты – все эти компоненты комбинируются по фирменной рецептуре, далее происходит их последующее смешение при определенной температуре и в результате получается та самая резиновая смесь, от которой зависят большинство эксплуатационных характеристик будущей продукции.

Готовая резиновая смесь вальцуется в ленты, которые потом отправляются на начальный этап сборочного производства, где путем экструзии происходит изготовление компонентов, а также различных полуфабрикатов, необходимых для сборки шины. Стоит отметить, что для каждой модели и ее типоразмера требуется «свой» каркас, брекеры, протектор и боковины – для выпуска необходимых составляющих будущих Viatti нужно лишь изменить настройки оборудования. Все происходит автоматически и не занимает много времени.

А вы знали, что… шина - сложный технологический продукт. Для ее изготовления требуется от 10 до 30 компонентов, от каждого из которых зависят эксплуатационные характеристики шины.

Остается совсем чуть-чуть до готовой шины – необходимо лишь соединить все компоненты в единое целое и отправить заготовку, или «сырую шину» как называют ее шинники, на вулканизацию.

Все детали будущей шины Viatti последовательно соединяются в общую конструкцию на специальных барабанных сборочных станках – на невулканизированный многослойный каркас накладываются силовые элементы, помещается брекерный браслет, а затем накладывается и прикатывается протектор. После этого «сырая шина» отправляется на формовку и вулканизацию, после которой шина приобретает уже всем нам знакомый вид.

Обязательная часть производства шин Viatti – контроль качества: геометрические и балансировочные тесты, динамические и статические испытания и проверку на ширографе (рентгеновский аппарат, прим. КП). Продукция с любыми дефектами, не прошедшая строгий «отбор», утилизируется.

А вы знали, что… вулканизация была изобретена случайно. В 1830-е годы Чарльз Гудьир экспериментировал с каучуком, добавляя в него различные составляющие, которые, как он предполагал, должны были сделать смесь надежнее. Все попытки изобретателя заканчивались безрезультатно до тех пор, пока он случайно не забыл в печи один из опытных образцов, состоявший из каучука и серы – достав его спустя некоторое время он обнаружил, что тот превратился в кусок упругой резины. Так был открыт процесс «трансформации» мягкого и ненадежного каучука в прочный и эластичный материал, который теперь используется повсеместно.

Шинный бренд Viatti выпускает три линейки зимних шин: для легковых автомобилей, для кроссоверов и внедорожников, а также для коммерческого или легкогрузового транспорта. В каждой представлены нешипуемые и шипуемые модели.

Если вы проживаете в регионе, для которого характерна теплая зима, без сильных холодов и обильного снега, или в основном вы ездите по городу, то эксперты рекомендуют остановить свой выбор на «липучке» - такие шины более приспособлены к подобным условиям эксплуатации. Они лучше справляются с эффектом аквапланирования, и, безусловно, акустически комфортны. Если же, наоборот, этой зимой вас ждут плохо очищенные от снега дороги, бездорожье, или вы проживаете в северных широтах, то лучше купить шипованные. Они обеспечат лучшую проходимость, снизится вероятность пробуксовки и сократится тормозной путь.

А вы знали, что… зимним шинам требуется «обкатка». Первые 500 км., а лучше не менее 800 км. если речь идет о шипуемый модели – для «укладки» шипов, рекомендуется плавно разгоняться, избегать резкого торможения и аккуратно входить в повороты. Так, шины прослужат вам максимально долго, конечно, при правильных условиях хранения.