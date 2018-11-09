«Вся его жизнь была наполнена любовью»: Трагически ушел из жизни актер «Ералаша» Николай Румянцев

Прошло очень много лет после того, как страна впервые увидела выпуски легендарного детского юмористического тележурнала с участием Коли Румянцева. Выпуск, где он дебютировал в 11 лет, назывался «Чудное мгновенье». После Борис Грачевский снимал талантливого парня, наверное, чаще, чем кого-то еще. За несколько лет Румянцев сыграл в «Ералаше» больше десятка ролей. Были у него и роли в полнометражном кино. В 15 лет он сыграл в эпизоде детской киноповести «Весенняя олимпиада, или Начальник хора» и главную роль в фильме «Прилетал марсианин в осеннюю ночь». Но профессиональным актером становиться не захотел. Он выбрал жизнь обыкновенного «российского труженика», а за несколько лет до кончины с удивлением узнал, что его роли помнят, его не забыли и любят.

О том, что Николай Румянцев ушел из жизни, сообщили его родные и коллеги по работе, не связанной с киноиндустрией.

Последние годы один из самых ярких актеров «Ералаша» работал Врезчик гидромассажных ванн в сервисном центре компании по продаже сантехники.

- Сегодня утром, на 55 году жизни ушел из жизни наш коллега, Румянцев Николай Михайлович, - сообщатся на страничке «Санмаркет». - В течение многих лет он работал в нашей компании. Руководство и все сотрудники компании выражают самые искренние слова соболезнования родным и близким. Светлая память, Николай Михайлович. Мы гордимся, что были лично знакомы и работали с Вами.

Что случилось с известным актером «Ералаша» на его последней работе не знают. 8 ноября он должен был выйти на работу, но когда этого не случилось, коллеги забили тревогу, дозвонились до родных, от которых и узнали о его внезапной смерти. Семья Николая Румянцева не хочет предавать огласке причины его ухода.

Супруга и дети оставили известие о его кончине на одном из кинофорумов, где сам актер нередко отвечал своим поклонникам, искренне удивляясь, что его детские роли так оценили.

«К огромному сожалению и с глубочайшей скорбью вынуждены сообщить что 8.11.2018 наш любимый и самый лучший Николай Михайлович Румянцев скоропостижно скончался. Он был и есть человеком огромной доброты и любви к детям и внукам. Он находил радости в простом. Вся его жизнь была наполнена огромной любовью. Он читал ваши сообщения и был очень и очень тронут. Для нас он был и остается Человеком с большой буквы. Берегите себя и своих близких. Спасибо за добрые слова в адрес нашего Папы, Мужа, Дедушки. Семья» - написала родные.

В "Ералаше" Румянцев дебютировал в 11 лет.

Несколько лет назад Николай увидел письма поклонников в сети, на некоторые из которых застенчиво отвечал.

- Огромное спасибо за добрые отзывы. Никогда не думал, что мой скромный детский труд в кино вызовет такой интерес. Чуть было не потерял голову от используемых Вами пиететов. По-моему, вы весьма увеличили мои скромные способности. Ну да Бог с ними. Не совсем согласен по поводу выдающихся личностей и посредственностей. Мне кажется, что мы все (я имею ввиду маленьких актеров «Ералаша») прежде всего были детьми. И каждый, я настаиваю, каждый был по своему индивидуален. Быть может многие из ребят добились больших успехов в дальнейшей жизни. И это просто здорово, а там мы просто дети, просто играющие в детском кино. Вот так! Хотите спорьте, хотите нет», - писал он.

Там же Румянцев рассказывал, как попал в «Ералаш» и как жил последние годы:

Ералаш №9 "Чудное мгновение".

- Нашелся я, так сказать, в школьной капусте, в родной школе на уроке труда, будучи учеником четвертого класса, - рассказывал он фанатам. - Я простой российский труженик, живу так же как и многие россияне. Женат, у меня двое взрослых детей. В 2011 году стал дедушкой самой замечательной внучки Виктории. В данный момент не снимаюсь в кино, да и, честно сказать, предложений нет. Разве что наше телевидение случайно пригласит рассказать о себе.

После "Ералаша" профессиональным актером Николай Румянцев становиться не захотел.

Прощание с Николаем Румянцевым пройдет в воскресенье, 11 ноября, в 11.30 в городском морге города Видное. Отпевание пройдет в 12.30 в Храме святого благоверного князя Александра Невского в поселке Петровское. Похоронят Николая Михайловича на Расторгуевском кладбище города Видное.

Актер снимался в «Ералаше» с 11 до 17 лет с 1975 по 1981 годы. Колю Румянцева можно увидеть в 11 сериях: «Чудное мгновенье», «Я играю на гармошке», «Все четыре колеса», «Еще раз к вопросу о тимуровской работе», «Папа, мама, я – дружная семья», «Откуда дровишки?», «Хамелеон в кедах», «Почему молоко белое?», «Серенада», «Почему?», «Осторожно, двери закрываются!».

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