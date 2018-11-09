В Москве пройдет выставка «История России в зеркале рекламы»

Отечественная история впервые будет представлена эпохальными шедеврами, отражающими высшие креативные достижения в рекламном плакате, торговой упаковке и этикетке. С 15 ноября 2018 по 20 января 2019 года в Государственном центральном музее современной истории России пройдет выставка «История России в зеркале рекламы», приуроченная к 140-летию профессиональной российской рекламы, 25-летию Ассоциации коммуникационных агентств России и 15-летию Российской Академии Рекламы. На выставке впервые будут представлены знаковые работы российской рекламной индустрии с дореволюционного периода до наших дней.

«История России в зеркале рекламы»

Основой экспозиции станут представленные в ретроспективной форме рекламные плакаты разных лет, образцы упаковок и этикеток и нетрадиционные носители рекламных сообщений: реклама на спичечных этикетках, старинные рекламные открытки. На выставке можно будет увидеть авторские плакаты великих русских художников конца XIX и ХХ веков, плакаты и открытки из ГЦМСИР, спичечные этикетки из коллекции О.О. Савельевой, бутылки, упаковки и этикетки из коллекции Музея упаковки, несколько сотен мультимедийных экспонатов.

Экспозиция поделена на пять крупных периодов истории России: дореволюционный период, революция и восстановление народного хозяйства, Великая Отечественная Война, 50-80-е, современный период 1994-2018 гг. Основной акцент выставки будет сделан на периоде развитого социализма.

Второе по объему место в экспозиции займет наше время. В пространстве выставки будут органично представлены мультимедийные инсталляции, награды знаменитых фестивалей и конкурсов, рекламные видеоролики.

В течение месяца на выставке будет организована образовательная программа для специалистов индустрии и студентов рекламных и маркетинговых специальностей. Кейсы ведущих рекламных агентств страны и мастер-классы сильнейших рекламистов России пройдут на площадке лектория выставки.

Выставка ориентирована на широкую аудиторию, активных горожан, интересующуюся историей России, изобразительным и прикладным искусством, историей рекламы. В числе гостей выставки: топ-менеджеры и сотрудники крупнейших рекламных и медиа агентств, маркетологи, журналисты, студенты и преподаватели факультетов рекламы, маркетинга и дизайна.

Торжественное открытие выставки состоится в рамках специального мероприятия - празднования 25-летия АКАР, куда будут приглашены выдающиеся рекламисты России, представители органов власти, ведущие СМИ и крупнейшие рекламодатели.