Золотой октябрь "Пятого": Канал показал рекордные результаты в интернете и телеэфире

Достаточно сказать, что на телевизионном плацдарме прошедший месяц стал лучшим для канала по сравнению с аналогичными показателями предыдущих лет. Октябрь-2018 можно смело назвать золотым: в категории "Все зрители от 25-ти до 59-ти лет" доля канала по России составила высокие 6,5% аудитории, а в категории "Все зрители старше 18-ти лет" - 7,0%. Уверенно выглядел канал по будням в прайм-тайм в категории «Женщины от 25-ти до 59-ти лет», заняв почётное второе место. Столь же высоки позиции "Пятого" и по воскресеньям в утреннем прайм-тайм-эфире в той же зрительской категории. Здесь второе место стало результатом интереса публики сразу к нескольким проектам: циклу документальных фильмов «Моя правда», программе о звёздах «Светская хроника», фильмах-расследованиях «Вся правда о…».

Если изучить показатели других проектов "Пятого", то нельзя не отметить итоговые выпуски программы «Известия», которые стали третьими среди всех федеральных каналов в категории «Все зрители от 25-ти до 59-ти лет» с долей 9,3 процента аудитории. Если же оценивать показатели в категории «Женщины от 25-ти до 59-ти лет», то здесь ситуация еще лучше - «Известия» стабильно удерживают первое место с долей 12,8 процентов.

По итогам октября 2018 в дневном эфире рабочих дней (09:25-18:50), во время кино-сериального показа, Пятый канал с долей 6,7% занял четвёртое место в аудитории «Мужчины 25-59».

Что касается территориальных предпочтений, то в октябре особенно активно - практически сутками! - смотрели "Пятый" в Хабаровске, Волгограде и Тюмени. В Хабаровске канал занял первое место с долей 9,9% аудитории за сутки в целом в категории «Все зрители старше 18-ти лет». А в Волгограде и Тюмени проекты "Пятого" особенно полюбились прекрасной половине человечества. В категории «Женщины от 25-ти до 59-ти лет» канал занял первое место с долей 9,7% аудитории (Волгоград) и 14,1% (Тюмень).

Впечатляют успехи "Пятого" и во всемирной паутине: в октябре сайт канала увеличил посещаемость на миллион человек! Суммарная аудитория месяца - 10 миллионов посетителей.

Анализируя конкретные даты и события, стоит сказать, что рекордная посещаемость - 1,64 миллиона уникальных посетителей за сутки - была отмечена 6 октября, во время боя Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора.

Еще один интересный момент: вопреки расхожему мнению о том, что интернет является вотчиной людей совсем молодых, сайт "Пятого" зафиксировал значительный прирост посетителей, входящих в категорию «45 лет и старше». Теперь их доля составляет 19,9 процентов от общей аудитории сайта. Впрочем, основной аудиторией портала по-прежнему остаются пользователи в возрасте от 25-ти до 34-х лет. И здесь, конечно, тоже наблюдается мощный прирост: в октябре количество посетителей этой возрастной категории увеличилось почти на 700.000 человек по сравнению с сентябрем и составила 27,8 процентов об общего числа!

Разумеется, столь внушительное увеличение аудитории не могло произойти на пустом месте. Создатели сайта связывают рост числа желающих заглянуть на портал www.5-tv.ru с изменением общей информационной стратегии проекта. Основное внимание теперь уделяется событиям из культурной, социальной и политической жизни общества, подача материала стала более развернутой и иллюстрированной, налажена стабильная обратная связь. Все это позволяет вэб-странице "Пятого" уверенно наращивать аудиторию и укреплять свои позиции в интернет-пространстве.