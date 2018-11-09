Екатерина Боброва: Не могу болеть против любого фигуриста

- Екатерина, вы же сами спортсменка, у вашей пары Боброва-Соловьев множество поклонников. Сложно критиковать коллег по цеху?

- Поэтому я вообще никого не критикую, я указываю на некие ошибки, за которые те или иные спортсмены могли получить минус. И делаю это так, чтобы зрителям было понятно, из чего состоит оценка. Почему так? Почему вроде все катаются, никто не падает, а одни десятые, а другие – первые. Мы стараемся разъяснить… И я никогда не говорю «вот мне они не нравятся», «они плохо катаются»…

- Нет у вас страха перед микрофоном?

- Нет, страха нет. Единственная боязнь - это слова-паразиты «а-а-а», «э-э-э»… Но я над этим работаю, хожу на актерское мастерство, где нам преподают сценическую речь. Кстати, сразу после эфира на «Матч-ТВ» мне позвонил мой преподаватель, отметила где я ошибалась, проштудировала какие-то минусы.

- Пары порадовали?

- Здорово, что наша пара Наталья Забияка и Александр Эрнберт занимают первое место. В Хельсинки они заняли первое место и сейчас после короткой они первые и, я очень надеюсь, что ребята не расслабятся, а покажут самый лучший результат в произвольной программе и им удастся попасть на финал Гран-при.

- Сейчас настоящий культ одиночного женского катания. Кто лидер сезона, по-вашему?

- Алина Загитова на данный момент. И всем это понятно. И это прекрасно.

- Вы за кого-то из девочек болеете?

- Наверное, любителям фигурного катания я не раскрою никаких тайн – я очень близко дружу с Женей Медведевой и ее поддерживаю. Несмотря на то, что она переехала в Канаду тренироваться, мы с ней переписываемся, созваниваемся, насколько это позволяет ее график, потому что я сейчас немножко посвободнее. Тем не менее, я всегда за справедливое судейство. Я всем всегда желаю чистого катания, потому что я понимаю, что каждый человек, даже если он занимает 20-е место на чемпионате мира, пашет, как никто, вкладывает свою душу в этот вид спорта. И важно, чтобы судьи правильно оценили их работу. Болею я абсолютно за всех, а не только за сборную России, но за нее – в первую очередь.

- Дружба между спортсменами возможна?

- У меня партнер настоящий мой друг. Мы с ним дружим и очень друг друга поддерживаем… Среди спортсменов-соперников жизненной, такой настоящей дружбы, как в обычной жизни, наверное, я не встречала…У нас не такой график, чтобы встречаться друг с другом вне спорта. Мы встаем, завтракаем, идем на тренировку, вечером ложимся – главное: успеть поспать до следующей тренировки. А после того, как мы уходим из спорта, к сожалению, чаще всего наши пути расходятся. Это разные страны, разные города – кто-то идет в шоу, кто-то на телевидение, кто-то тренирует… При этом мы с самого детства дружим с фигуристкой Катариной Гербольд. Вот недавно мы с ней виделись, очень тепло пообщались…

- Кто главный в паре Дмитрий Соловьев - Екатерина Боброва?

- Наш тренер Александр Жулин. Тут вариантов нет. А между нами... Я всегда предпочитаю отдавать первенство мужчине, но мужчина должен уметь в чем-то уступить. И здесь у нас с Димой колоссальное взаимопонимание. Наверное, за счет этого мы и прокатались с ним 18 лет вместе.

Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев выступают в короткой программе танцев на льду на соревнованиях по фигурному катанию на XXIII зимних Олимпийских играх.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Ваша пара выступала под такую разную музыку... Сами вы что слушаете?

- Вы знаете, я вообще меломан… Рэп люблю слушать… Два раза в этом году уже была концертах «Пуки вверх», и в то же время скачу под «Ленинград» - была уже дважды на их концертах. Поэтому абсолютно разное – под настроение…

- Татьяна Тарасова - признанный голос фигурного катания. И пародий на нее много. Она вашу работу оценивала?

- Татьяна Анатольевна для нас для всех авторитет. Она действительно гениальный человек и я ее очень-очень уважаю. У меня стоят на полочке ее книги и книги для похудения, которые она в свое время мне давала и просила сохранить и передать обратно – а я все никак ей их не верну. В нашей стране часто смеются над сильными личностями. Если шутка хорошая, посмеяться можно, но, главное, чтобы человек, над которым смеются, это тоже адекватно воспринимал. Я люблю над собой посмеяться, я этого не стесняюсь, но, главное – не унижать этим человека. Очень люблю Татьяну Анатольевну. Пока я от нее не слышала комментариев по поводу моего «комментаторства». Если она слушала, я обязательно подойду к ней за советом, потому что мне интересно.

- Вы уже задумывались чем заняться после спорта?

- Да, сейчас уже начала задумываться. У меня некие сейчас другие приоритеты в жизни и я хочу развиваться дальше. Я не говорю, что мы с Дмитрием Соловьевым заканчиваем со спортом. Есть шанс, что мы вернемся, но, я думаю, что мы примем это решение достаточно скоро и вы об этом узнаете.

- У вас интересные, можно сказать мотивирующие, посты в инстаграме.

- Я очень люблю выкладывать что-нибудь под хэштэгом «Боброва и мысли» - назвала это так. Я вообще очень хочу развиваться в этой теме. Вести «вдохновляющие беседы». На них можно будет записаться. И мой достаточно неплохой опыт может помочь мотивировать разных людей. Уверена, что человек может добиться всего. Вот чем отличается взрослый человек от ребенка? Ребенок верит, что возможно абсолютно все.

- Можете анонсировать - почему нужно смотреть гран-при Японии?

- Болейте за сборную России и не только. Мы болеем за всех наших, чтобы максимальное количество наших спортсменов попало на финал Гран-при. Сейчас как раз пройден экватор и начнется самое интересное, потому что в основном уже все выступили и заняли некие места на первых своих этапах. Конечно же, нашим девочкам я хочу пожелать колоссальных усилий для того, чтобы выиграть все этапы. Это, в первую очередь, Лиза Туктамышева, которая сейчас заняла первое место и сейчас она будет выступать на этапе Грин-при в Японии. Алина Загитова чтобы усилила свою уверенность в себе и намного чище катала программы, мы знаем, она это может и мы за нее очень болеем и переживаем. Конечно же, лично я переживаю за Женю Медведеву, у которой еще остается шанс попасть на финал Гран-при, поэтому желаю ей больших успехов. В танцах на льду я очень болею за наши пары. Первый раз вообще за очень-очень много лет появилась возможность всем трем нашим парам сильным попасть в финал Гран-при – такого не было десятки лет. Это вообще колоссальная победа. В парном катании у нас есть колоссальная возможность, чтобы три наших пары попало. И могу только пожелать всем нашим мальчикам приобретать больше уверенности в себе и стабильности. Я знаю, что все наши мальчики могут! И Михаил Коляда, и Сергей Воронов, все. Поэтому – только удачи, удачи и удачи!

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