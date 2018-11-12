Актриса Марина Орлова: Задорнов женился на Елене Бомбиной только ради дочери

В годовщину смерти замечательного писателя-сатирика Михаила Задорнова на Первом канале вышла передача «Сегодня вечером» с Максимом Галкиным. В ней, помимо разных историй, связанных с его жизнью и творчеством, была упомянута актриса Марина Орлова, которая в последние годы выступала с ним в концертах со своими песнями. Утверждалось, что она, дескать, одна из тех, кто «пиарится» на смерти Задорнова. В частности, с явной неприязнью о девушке отозвалась вдова писателя Елена Бомбина. Мы связались с Мариной Орловой, которая сейчас находится в Лос-Анжелесе.

- У нас же разница во времени с Россией, я сплю, а тут звонки один за другим с просьбой прокомментировать, - объясняет Орлова. – Любопытно, что с Максимом Галкиным я знакома, а представил нас друг другу как раз Задорнов, мы даже обедали вместе.

Даже не знаю, от чего у второй жены Михаила Николаевича такая нездоровая на меня реакция. Когда меня просят журналисты рассказать о Задорнове, я с радостью делюсь своими воспоминаниями, как и другие его коллеги. Хочется, чтобы люди знали, каким удивительным, честным и чистым человеком он был. Конечно, мои слова могут вынуть из контекста или перемонтировать видео. Но, как не монтируй, вы не найдете ни одной записи, где бы я сказала, что у нас был роман. Даже то, что я его муза, говорили все кроме меня. Михаил Николаевич действительно относился ко мне с трепетом и вниманием, но никогда не позволял себе лишнего. Для Елены же мое имя, будто красная тряпка. Мудрая женщина сказала бы, что ей нет никакого дела до выдумок журналистов. А она, напротив, поддаётся на провокации, старается меня чем-то задеть, принизить, доказать своё превосходство, тем самым сама же разжигает интерес прессы. Зачем?

- Было сказано, что вы за его счет «пиаритесь».

- Елена Владимировна тоже ходит на телевидение, значит тоже пиарится? И все остальные вспоминают Михаила Николаевича ради пиара? Мнение посторонней женщины не имеет для меня значения. Гораздо важнее, что думал сам Задорнов. Каждый желающий может открыть интернет с записью наших концертов и послушать, что он обо мне говорил, как тепло представлял меня публике. Это ЕГО слова, не мои. Если Елена не согласна с его мнением, что я могу с этим поделать. У меня нет цели всем нравиться.

- Могу процитировать Задорнова: «Встретить нетупую актрису - большая редкость. Обычно они запомнят десяток фраз из какой-нибудь роли и очень удачно притворяются начитанными людьми, хотя сами как пробки. А у Марины оказался прекрасный голос и сотня готовых к исполнению на эстраде смешных текстов».

- При этом Елена Бомбина обещала подарить мне словарь из библиотеки Михаила Задорнова, чтобы я «повышала свою грамотность». Сразу скажу – никто со мной пока не связывался, надеюсь подарок все же получить. Но пока он в руках Елены Владимировны, пусть она откроет его на букву «м» и посмотрит, что означает столь ненавистное ей слово Муза. В греческой мифологии это слово означало «мыслящая» а вовсе не «любовница». Музами были покровительницы искусств и наук. От муз происходит слово «музыка». Именно музыка и способствовала нашему знакомству с Михаилом Николаевичем. И именно в музыкальных паузах, я принимала участие на его концертах.

Вдова писателя-сатирика Елена Бомбина в эфире передачи "Сегодня вечером" Первого канала.

- Про книги – вас обвинили, что вы, давая интервью, показали автограф пианиста Брендона Стоуна, с которым так же выступали, выдав его за автограф Михаила Задорнова.

- Ребята с телевидения записывали воспоминания коллег и друзей Задорнова, приехали и ко мне в гости. Просили показать вещи, с ним связанные, какие-то подарки, книги. Книги Задорнова на концертах, мы всегда подписывали втроём: Я, Брэндон и сам Задорнов. На телевидении предпочли показать страницу на которой написано «С любовью!» как доказательство я не знаю чего. Теперь установили, что подписал, оказывается, Брэндон Стоун. А кто-то утверждал обратное? Уж точно не я.

- Говорят, что вы с помощью Задорнова пытались выстроить свою карьеру.

- Мне конечно приятно, что обо мне говорят, как о 18-летней девочке. Но к моменту нашего знакомства у меня за плечами было уже сорок фильмов и телесериалов. Я только-только снялась в двух голливудских картинах. Но я очень благодарна Задорнову, что он дал мне возможность опробовать свои песни на его интеллигентной публике. Знакомство наше произошло исключительно по его инициативе. Наш общий товарищ, продюсер Максим Забелин показал ему песню «Мой гений» - с этого все началось.

- Какой самый памятный момент в вашем общении с Задорновым?

- У нас был тур по Северному Кавказу. Он, зная, что я родом из Пятигорска, приехал в санаторий, где работала моя мама и дал там концерт – прямо в столовой!

А еще я однажды сильно заболела на гастролях. Так он лично пошел в аптеку за лекарством, хотя мог послать любого администратора. Я выпила аспирин, заснула в номере. Просыпаюсь, а он сидит на полу, опершись на кровать, и дремлет… Это было очень трогательно!

- Скажите, а вы хотя бы знакомы с Еленой Бомбиной?

- Нет, никогда ее не видела. Может мельком. Поэтому и реакция ее мне не ясна. Почему она не даёт своего согласия на моё участие в концертах, посвящённых памяти Михаила Николаевича. Вот Велта, его первая жена, совсем другая. И с ней я знакома. Она всегда у меня вызывала восхищение. На месте Задорнова я бы поставила памятник Велте, а не пушкинской Арине Родионовне.

Михаил Задорнов с супругой Еленой.Фото: Первый канал

Именно ее Задорнов всегда считал своей женой и партнером по жизни. Рассказывал, что никогда бы с ней не разошёлся, а женился во второй раз, чтобы не расстраивать дочку. Та не знала до определенного возраста, что ее родители не состоят в браке, а её папа им просто помогает. Какой невероятной силой, гордостью и сочувствием должна обладать женщина, сумевшая войти в положение своего мужчины и дать своё согласие на его официальный брак с другой женщиной, чтобы не расстраивать его ребёнка. Насколько человечным и любящим оказался в этой ситуации Задорнов.

И не надо теперь, после его ухода, с кем-то его делить, тем более со мной. Света, который он оставил после себя, на всех хватит.

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