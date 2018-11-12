2018-11-12T14:57:26+03:00
Политика

«Не хотим выступать для России как чемодан без ручки»: Советник главы ЛНР прокомментировал итоги выборов на Донбассе

Родион Мирошник ответил на вопросы «КП» о прошедших выборах
Игорь ЕМЕЛЬЯНОВ
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Сотрудник избирательной комиссии с переносной урной для голосования в селе Хрящеватое во время выборов главы и депутатов Народных советов Луганской народной республики. ФОТО Станислав Красильников/ТАСССотрудник избирательной комиссии с переносной урной для голосования в селе Хрящеватое во время выборов главы и депутатов Народных советов Луганской народной республики. ФОТО Станислав Красильников/ТАСС
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В ЛНР и ДНР подведены итоги выборов. В Луганской народной республике явка избирателей составила 77 процентов. Чуть менее трех четвертей голосов в парламенте республики, где заседают 50 человек, получило общественное движение «Мир Луганщине». За другое движение, «Луганский экономический союз», проголосовали немногим более четверти избирателей, пришедших к урнам в минувший выходной день.

Из 4 кандидатов на пост главы республики больше всего, 68 процентов, получил Леонид Пасечник. Он исполнял обязанности руководителя ЛНР последние несколько месяцев. Три других кандидата — Олег Коваль, Наталья Сергун и Людмила Руснак получили 16,5 , 7,9 и 5,9 % голосов соответственно.

В ДНР 72,7% пришедших на выборы отдали голоса движению «Донецкая республика». А «Свободный Донбасс» получил 25,5%. Врио главы респулики Денису Пушилину отдали предпочтение чуть менее двух третей проголосовавших. Его ближайшему преследователю Роману Храменкову — немногим более 14%.

На выборах присутствовали международные наблюдатели из 14 стран.

- Что значат для вас итоги выборов на Донбассе?

- Проведение выборов — определенная легитимизация на международной арене ЛНР и ДНР. То, что главы Франции и Германии Макрон и Меркель высказались, что эти выборы подрывают суверенитет Украины — ну да, конечно, подорвали.... Но только Украина давно подорвала свой суверенитет. Самостоятельно.

На данный момент выживание двух республик Донбасса зависит от создания госмеханизмов в республике. Чтобы полноценно вести дальше переговоры, чтобы защищать дальше свою безопасность и обеспечивать свое выживание, экономическое развитие и так далее, необходимо сегодня создавать государственные структуры.

Советник главы ЛНР Родион Мирошник. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Советник главы ЛНР Родион Мирошник.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Именно в виде республик?

- Да! Потому что следующий этап — это переговоры. Без существования таких гособразований ведение переговоров — легитимно, в различных форматах, будь то минский формат или иной другой - практически нереально. Потому, проведя выборы, мы закрепляем за собой субъектность проведения выборов. Да, мы — субъект переговоров. И с нами надо договариваться в любом случае. Не важно — по перспективам ли развития, по миссии ли ООН, во всех иных вариантах, которое подразумевает политико-дипломатическое урегулирование конфликта...

- Вы подтвердили то, что демократическая процедура выполнена?

- Мы подтвердили легитимность власти, которая существует на этой территории. Конкретным людям и парламентам доверено право представлять их интересы. Это произошло в демократическом формате. Независимо от того — признает кто-то наши республики или нетт — но не признавать, что прошла процедура, которая соответствует международному праву, это будет крайне проблематично.

- Что делать России с Донбассом?

- На данный момент огромное ожидание на территориях ЛНР И ДНР — это признание республик и признание существования людей на этих территориях. И дальнейшее ведение переговоров и достижение договоренностей о форме братского взаимодействия России и республик. При нынешней ситуации с властью на Украине людям, живущим у нас, четырем миллионам, крайне сложно рассчитывать на безопасную реинтеграцию, на восстановление взаимоотношений с Украиной. Это вопрос уже не месяцев — лет. Как закончатся президентские и парламентские выборы на Украине? Надо находить формулу, по которой могут быть восстановлены взаимоотношения с оставшейся частью Украины — и с республиками.

- Вы рассчитываете на серьезную поддержку со стороны России?

- Да. И это касается всего спектра. И политического признания — в различных форматах. И экономического взаимодействия. Территории ЛНР и ДНР имеют огромный экономический, экспортный потенциал. Нам крайне необходимо, чтобы эти вещи признавались. Чтобы мы могли сотрудничать, а не выступать как чемодан без ручки для РФ.

- Итоги выборов подтверждены?

- Леонид Пасечник на выборах набрал 68,3 процента голосов. И 77 процентов - это явка в ЛНР. 74 процента набрало общественное движение «Мир Луганщине» , 25 процентов - «Луганский экономический союз». То есть пропорции не сильно изменились в парламенте. В ЛНР парламент - 50 человек. Уже понятно, что экономический союз получит четверть мест, а «Мир Луганщине» три четверти. Все логично. Это можно было предвидеть по настроениям людей. Так сложилось за 4 года. В 2014-м это еще был сюрприз, потому что исчезли политические партии. И только начали формироваться общественные движения. А сегодня на этом поле есть два явных игрока, которые и распределили между собой симпатии граждан.

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