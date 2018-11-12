Российская участница в национальном костюме затмила 150 соперниц на «Мисс Мира»

Самый первый международный конкурс красоты 67 лет подряд выбирает первую красавицу планеты. «Мисс Мира-2018» стартовал в Китае. Шоу проводят на острове Хайнань, в городе Санья - очень известном курорте КНР. Все красавицы мира мечтают попасть в число участниц, но каждый год туда отправляют только одну. 152 страны-участницы, среди которых, разумеется, есть и Россия.

missworld_time Miss Puerto Rico, Miss Aruba & Miss Trinidad And Tobago

Нашу страну поехала представлять 19-летняя модель из Якутии. Наталья Строева невозможно хороша, но на конкурсе «Мисс Россия-2018» заняла второе место. Первое отдали 18-летней Юлии Полячихиной из Чебоксар, получившей путевку на «Мисс Вселенная-2018» (пройдет чуть позже в Таиланде).

Наталья Строева с ее восточной внешностью прекрасная кандидатура для шоу, которое решили провести в Китае. Она идеально сложена - 80-60-90 см при росте 171 см. И подготовили брюнетку на все 100%. Очень сложно выделиться среди 150 соперниц, но Наташа смогла.

На конкурсе национальных костюмов Строева затмила конкуренток. Фанаты «Мисс Мира» по всему миру из многих десятков участниц отмечают именно россиянку.

stroevatasha Второй день на конкурсе прошел очень насыщенно и интересно

И неудивительно. Сложно вспомнить на международном конкурсе платье, подобное Наташиному. Роскошные меха, богатые расшитые ткани и шикарный головной убор. Глаз не оторвать!

А в это время другие участницы «Мисс Мира» сражали, чем могли. К примеру, участница из Мексики примерила мужской образ, где без Сомбреро и лассо не обойтись.

Участница из Мексики примерила мужской образФото: Instagram.com

Претендентка на корону из Египта была очень обворожительна в образе богини.

Претендентка на корону из ЕгиптаФото: Instagram.com

Чернокожая «Русалка» выглядела не менее эффектно.

«Русалка»Фото: Instagram.com

Одна из участниц выступала «в 4 руки».

Оригинальный образФото: Instagram.com

А у кого-то из конкурсанток абсолютно немодельные параметры. Что совсем неплохо.

Как уже писала «Комсомолка», конкурс «Мисс Мира-2018» завершится 8 декабря. В прошлом году корону выиграла участница из Индии Мануши Чхиллар. Россиянки за всю историю шоу отличились дважды. В 2007 году победу одержала Ксения Сухинова, а София Никитчук в 2015-м году заняла второе место, получив титул «Вице-Мисс Мира».