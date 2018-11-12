Российская участница в национальном костюме затмила 150 соперниц на «Мисс Мира»
Самый первый международный конкурс красоты 67 лет подряд выбирает первую красавицу планеты. «Мисс Мира-2018» стартовал в Китае. Шоу проводят на острове Хайнань, в городе Санья - очень известном курорте КНР. Все красавицы мира мечтают попасть в число участниц, но каждый год туда отправляют только одну. 152 страны-участницы, среди которых, разумеется, есть и Россия.
Нашу страну поехала представлять 19-летняя модель из Якутии. Наталья Строева невозможно хороша, но на конкурсе «Мисс Россия-2018» заняла второе место. Первое отдали 18-летней Юлии Полячихиной из Чебоксар, получившей путевку на «Мисс Вселенная-2018» (пройдет чуть позже в Таиланде).
Наталья Строева с ее восточной внешностью прекрасная кандидатура для шоу, которое решили провести в Китае. Она идеально сложена - 80-60-90 см при росте 171 см. И подготовили брюнетку на все 100%. Очень сложно выделиться среди 150 соперниц, но Наташа смогла.
На конкурсе национальных костюмов Строева затмила конкуренток. Фанаты «Мисс Мира» по всему миру из многих десятков участниц отмечают именно россиянку.
И неудивительно. Сложно вспомнить на международном конкурсе платье, подобное Наташиному. Роскошные меха, богатые расшитые ткани и шикарный головной убор. Глаз не оторвать!
А в это время другие участницы «Мисс Мира» сражали, чем могли. К примеру, участница из Мексики примерила мужской образ, где без Сомбреро и лассо не обойтись.
Участница из Мексики примерила мужской образФото: Instagram.com
Претендентка на корону из Египта была очень обворожительна в образе богини.
Претендентка на корону из ЕгиптаФото: Instagram.com
Чернокожая «Русалка» выглядела не менее эффектно.
«Русалка»Фото: Instagram.com
Одна из участниц выступала «в 4 руки».
Оригинальный образФото: Instagram.com
А у кого-то из конкурсанток абсолютно немодельные параметры. Что совсем неплохо.
Аппетитная красоткаФото: instagram.com
Как уже писала «Комсомолка», конкурс «Мисс Мира-2018» завершится 8 декабря. В прошлом году корону выиграла участница из Индии Мануши Чхиллар. Россиянки за всю историю шоу отличились дважды. В 2007 году победу одержала Ксения Сухинова, а София Никитчук в 2015-м году заняла второе место, получив титул «Вице-Мисс Мира».