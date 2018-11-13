Александр Семчев похудел на 40 килограммов ради любви

Александру Семчеву – 49 лет и больше половины жизни он страдает от избыточного веса. Актер садился на диету, пытался заниматься спортом, но это давал краткосрочный эффект. Но больше полугода назад Семчев влюбился в девушку, с которой встречался его внебрачный сын. И это стало сильным стимулом артисту, чтобы заняться собой. Плюс, и врачи уже настойчиво намекали 200-килограммовому актеру, что ему надо избавляться от лишних кг. Иначе здоровье уже не вытянет. Недавно Александр Манучаров в своем инстаграме опубликовал фото с коллегой Семчевым, на котором он предстал сильно похудевшим. Некоторые из поклонников артиста даже не узнали звезду многих сериалов. На первый взгляд, актер сбросил несколько десятков килограммов.

Специально для обеспокоенных здоровьем артиста пользователей сети Семчев прокомментировал свое преображение:

manucharov Какое счастье когда везёт с партнёрами, прекрасный #александрсемчев

«Да, я действительно значительно похудел, но спешу всех успокоить: корни не в каком-то заболевании, а в правильном питании. О конечном результате пока говорить рано. Не знаю, надолго ли меня еще хватит, но на данный момент избавился уже от 40 килограммов», - признался артист в интервью Starhit.

Оказалось, что Семчев полностью отказался от мучного и жареного, сократил порции еды, а витамины и микроэлементы получает из овощей и фруктов. По словам Семчева, услугами тренеров и диетологов он принципиально не пользуется.

«В первую очередь худею для себя, во вторую — для работы. Несколько месяцев изучал специальную литературу, подбирал сбалансированный рацион. Повезло, что не люблю сладкое, с ним расстался с легкостью. По-моему, преображение уже заметно. Рад, что оно никак не сказалось на здоровье!» - подытожил Александр Семчев

Напомним, вес актера несколько лет назад вплотную приблизился к отметке 200 кг.

Актер на премьере спектакля "Школа жен" театра Олега Табакова, 2017 год.Фото: Евгения ГУСЕВА

Напомним, в сентябре звезда сериала «День выборов» рассказал в студии программы «На самом деле», что у него в Питере нашелся внебрачный сын Саша, которому он предложил переехать в Москву. Однако, вместе вновьобретенная семья не прожила, Семчев понял, что испытывает чувства к его девушке Анне.

«Когда я увидел рядом с сыном эту девушку, то сразу сказал, что это не его типаж. Не по Сеньке шапка. Она была уж слишком шикарной. В итоге я оказался прав. Если уж выбирать между нами, то я больше подхожу Анне. Мне наша с ней связь очень нравится», — заявил Семчев.

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Эта история началась 1,5 года назад, когда Семчев узнал, что у него в Санкт-Петербурге есть сын. Взыграли отцовские чувства, он решил наладить контакт с ним, и позвал его жить к себе в Москву. Однако, вскоре случилось то, что не ожидал никто: артист познакомился с девушкой сына и понял, что она должна стать его возлюбленной. И сделал все для того, чтобы это случилось. (подробности)