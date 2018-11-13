Американский «Человек на Луне» как ответ на наше «Время первых»

Посмотрел американский фильм «Человек на Луне». Очень интересное ощущение, что это ИХ ответ на НАШ фильм «Время первых». Скажу прямо, сценарий «Человека на Луне» параллелит «Время первых» по-черному. Выйди наш фильм позже, критика бы ядом изошлась, мол, сплагиатили, сами-то не можем ничего. Но, раз наше время было первое, все совпадения случайны, конечно.

При этом «Время первых», пожалуй, посильнее, и уж точно смотрибельнее, хотя «Человек на Луне» - тоже очень неплохая картина. Фильмы просто созданы для того, чтобы сопоставлять. Сопоставим же.

Астронавт Нил Арсмтронг в исполнении актера Райна Гослинга.

В СССР, кто ж не знает, диктатура, а в США наоборот, и, наверное, стоит ожидать, что tovarisch Леонов в сером френче c оловянными глазами марширует к месту подвига, цитируя Ленина, а Нил Армстронг – кульный чувак, лезет в окно в больницу к товарищу и сооружает ему самодельный тренажер. Или наливает виски в чайник, а руководитель полета – шасть в каптерку, виски жахнул, и подмигивает такой – «Нил, крепок у тебя чаек, а»? Мол, не боись, не сдам. Стоп, мы, кажется, перепутали фильмы. Нил Ленина, конечно, не цитирует, но к подвигу именно что марширует со всей капиталистической решительностью. Леонов простак, летает, летает, в космос залетел, а что сказать, не придумал. Была у него речуга в рукаве, КГБ заготовил, да потерялась при старте. Не то Нил, весь фильм молчит, не пьет не курит, облико морале, в самодеятельности участвует, а на Луне как скажет, так уж на века. Серьезный человек. Член КПСС, наверное.

Человек на луне Трейлер (Русский) 2018.Человек на луне Трейлер Русский

В СССР, известно дело, человек – копейка. А в США, наверное, доллар? Первая сцена «Человека на Луне» - Нил летит на стратосферном самолете, но что-то идет не так. «Отскок от атмосферы», констатирует Хьюстон. Нил все-таки заводит самолет на посадку. «Вы пролетели слишком далеко», сообщает Хьюстон с интонацией экспериментатора, отточившего бесстрастность на трех поколениях кроликов. Зрителю ясно дают понять, что Хьюстону на Армстронга в принципе-то и наплевать. Был Нил, и нет Нила. Оклахомские бабы новых нарожают. У нас в аналогичных сценах Королев орет матом и жрет валидол, перед глазами пилота проносятся картины детства, а ЦУП выскакивает из штанов и замирает у экрана в живописных позах.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/600580" frameborder="0"></iframe> Время первых — Трейлер #2 (2017).Кинокомпании BAZELEVS Тимура Бекмамебтова и «Третий Рим» Евгения Миронова представляют новый трейлер фильма "Время первых".

Кстати о «бабах» и семьях, которые в обоих фильмах занимают заслуженное центральное место. У нас семьи – известно какие семьи. Чего стоит жена радиста, который засек сигнал бедствия. Бескомпромиссным айсбергом заходит она в кухню, где свил гнездо Кулибин, и тяжкой дланью выключает приемник. Ибо задолбал своими ночными бдениями. У советских космонавтов все как положено: жены трепетные, дети спят в узких кроватях и не подозревают, космонавт гладит чадо по русым волосам. У Нила дом типа коттедж, да еще и с бассейном, но не радуют астронавта триста квадратных метров. Женщина Нила вроде переживает за него, курит вон одну за одной, но в целом разговор по душам не клеится. Ты окей? Я окей, и весь сказ. В итоге Нил, не ощущая борща и женской ласки, отбивается от рук. Сильнейшая сцена: ему на Луну лететь, последние минуты дома, а он в чемодан какие-то свитера кладет, как будто в Чикаго на пару дней метнуться решил. И с детьми прощаться не собирается. Да и с женой. Тут миссия всей жизни, а эти крутятся под ногами. Жену Нила это не устраивает, и она кидает в угол комнаты какой-то предмет. Нил понимает, что дело серьезное. В славянских семьях и не такое по углам летает, но это Америка, сынок. Нехотя он идет к детям. Отчитавшись перед ними о своей миссии суконным языком пресс-конференции, сухо осведомляется: еще вопросы есть?

И я вам так скажу, просмотрев обе картины: не нужна нам Луна, добытая ценой семейного разлада. У вас есть такая же Луна, но с медведями и балалайками? Будем искать.

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