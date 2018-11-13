"Скучаю только по родным и близким": Алексей Улюкаев рассказал о своей жизни за решеткой

Бывший министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев, сменивший деловой костюм чиновника на робу заключенного, а высокую должность в правительстве - на работу простого тюремного библиотекаря, назвал свое нынешнее занятие "интересными и небесполезными".

О том, как он живет в исправительной колонии №1 Тверской области, Улюкаев сообщил в письме порталу News.ru:

- Библиотека здесь хорошая — более 15 тысяч книг, в основном художественных, - написал именитый арестант. - Есть отличные издания русской классики — Чехов, Пушкин, Толстой, Гончаров — академические издания 30-х-50-х годов прошлого века. Неплохо представлена и современная литература 20-го века: Набоков, Платонов, Солженицын, Довлатов, Бродский, Камю, Сартр, Кафка, Оруэлл, Джойс, Эко и другие. Более 300 читателей. Причём читают не только детективы и фэнтези, но и серьёзные книги названных и иных серьёзных авторов. Бывают и довольно интересные обсуждения.

Улюкаева задержали два года назад. Он был обвинен в том, что вымогал взятку в 2 миллиона долларовФото: Евгения ГУСЕВА

Бывший министр посетовал, что ему разрешено всего 3 краткосрочных свидания с родными в год и по этому поводу «существует своего рода конкуренция между родственниками».

Физическую форму Улюкаев поддерживает зарядкой на открытом воздухе, включая в нее элементы из йоги.

- Скучаю я только по своим родным и близким, - добавил в письме Улюкаев. Видимо, о разрушенной карьере чиновника и потере высокопоставленного окружения он нисколько не жалеет.

Улюкаева задержали два года назад, 14 ноября 2016 года. Он был обвинен в том, что вымогал взятку в 2 миллиона долларов за разрешение «Роснефти» приобрести госпакет акций нефтяной компании «Башнефть». В декабре 2017 года суд признал его виновным и приговорил к 8 годам строгого режима.

КАК ВЫНОСИЛИ ПРИГОВОР

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