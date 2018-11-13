Есть ли жизнь на Марсе? Теперь науке это, кажется, известно

Земляне становятся марсианами. И мы становимся современниками этих грандиозных событий. Ведь перспектива полета на Марс никогда не была так близка. Когда-то эта идея казалась лишь научной фантастикой, но в одно мгновение она стала почти возможной.

Сериал "Марс", производства National Geographic, отмеченный многими критиками как впечатляющий, вдохновляющий, и научно-правдивый, вновь отправляется на Красную планету. Теперь - все серьезно как никогда.

Во втором сезоне создатели этого уникального сериала задают более глубокие вопросы - например, затрагивают вероятность возникновения конфликтов между наукой и бизнесом в ходе создания на Марсе пригодных условий для жизни людей.

Две миссии встречаются на Красной планете.Фото: кадр из фильма

Комбинация художественных и документальных сюжетов, показывающих зрителю один из возможных сценариев жизни землян на Красной планете, разворачивается на фоне событий, происходящих сегодня на Земле.

Во втором сезоне компания National Geographic вновь пригласила для съемок сериала целый научно-звездный состав Брайана Грейзера, Рона Ховарда, Майкла Розенберга и Джастина Уилкса.

Экспедиция на МарсФото: кадр из фильма

Лучше всего, конечно, зрителям немного узнать о том, что происходило в первом сезоне. Однако можно начать и сразу со второго. В начале имеется специальная вставка-предыстория, которая вкратце рассказывает о событиях первого сезона.

Создатели справедливо считают про сериал "Марс", что никто не ранее такой жанр не опробовал, не делал соединение драмы с документалистикой. Продюсер и сценарист Ди Джонсон говорит, что это"совершенно новая модель. И она просто великолепна". Создатели по праву хвалятся уникальными документальными кадрами из России: "В нашем распоряжении были просто уникальные кадры. Это просто беспрецедентно. Те сцены, которые вы увидите с чем-то совершенно черным – это была нефть. Это нефть, которая пролилась на несколько миль. И затем этот фрагмент с местным жителем в палатке, который рассказывает нам свою историю, я думаю, это просто беспрецедентный материал".

Действительно, в сериале, кроме самого Марса показаны Китай, Россия, США - все это в реальном времени, например, активист "Гринпис", который пытается защитить Арктику от нефтяных платформ.

Научная станцияФото: кадр из фильма

Эти мини-вставки о современной жизни на Земле позволяют провести параллели с возможными будущими событиями на Марсе и обратить внимание на некоторые ужасные проявления влияния человеческой цивилизации на последний экологический бастион Земли – Арктику.

Будут и потериФото: кадр из фильма

В сериале параллельно показаны проблемы изоляции и работы ученых. Показана судьба персонажей, которые уже провели на Марсе почти десять лет.

Nat Geo очень много вкладывают именно в документальную сторону проектов. Съемочная группа имела возможность пообщаться с массой экспертов, которые реально помогли им снять то, что на экране не выглядит сверхъестественным. Сериал как бы хочет остаться как можно более реалистичными, и в то же время заглянуть в будущее.

Первые переселенцы на Марс сталкиваются с трудностямиФото: кадр из фильма

Главный вопрос, который задает проект: Неужели земляне, став марсианами, обречены делать на Марсе все те же ошибки, что и на Земле?

БОЛЬШЕ, ЧЕМ ФАКТ

Марс – четвертая по удаленности от Солнца и седьмая по размерам (вторая самая малая) планета в солнечной системе. В 2014 году марсоход «Кьюриосити» обнаружил на поверхности Марса выбросы метана, которые по мнению ученых НАСА могут свидетельствовать о возможности зарождения на Марсе жизни или существования. В 2018 году ученые нашли доказательства существования под поверхностью Марса в районе южной полярной шапки на глубине около мили озера из жидкой воды, которое может содержать в себе живые организмы.

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