Наталья Мантурова: Люди совершают большую ошибку, когда отправляются к пластическому хирургу, как в салон красоты

Наталья Мантурова — главный специалист - пластический хирург Минздрава России, доктор медицинских наук, заведующая кафедрой пластической и реконструктивной хирургии, косметологии и клеточных технологий Российского национального исследовательского медицинского университета (РНИМУ) имени Н.И. Пирогова.

В первой части интервью известный эксперт по молодости и красоте рассказала «КП», насколько можно доверять тем или иным модным методам борьбы с возрастом. В том числе мы поговорили о появлении большого количества так называемых авторских методик омоложения, которые не имеют полноценной научной, клинической доказательной базы и могут выйти пациенту боком.

ЧТО ВАМ ВКОЛЮТ В КЛИНИКЕ-ОДНОДНЕВКЕ — БОЛЬШОЙ СЕКРЕТ

- Наталья Евгеньевна, судя по статистике и оценкам экспертов, услуги пластических хирургов становятся все более популярны. Нередко можно услышать, что современные технологии снижают травматизм, болезненность процедур, и люди доверчиво и с надеждой отправляются хорошеть. А потом мы смотрим ТВ программы с историями об изуродованных жертвах пластики, читаем душераздирающие статьи о женщинах, впавших в кому или даже погибших после круговой подтяжки лица. Что Вы как главный пластический хирург можете посоветовать? Как избежать рисков, найти действительно профессионального и добросовестного врача?

- Пластическая хирургия в России сейчас проходит этап становления. С этим связано в том числе несовершенство требований к специальности со стороны законодательства. Пользуясь такой «вольницей», открылось огромное число клиник, и, к сожалению, далеко не везде пациентам гарантируются качество и безопасность. Как правило, основная часть проблем существует в клиниках-однодневках, которые проще закрыть при появлении каких-либо осложнений, чтобы затем открыть аналогичную в соседнем помещении под другим юридическим лицом.

- То есть в первую очередь Вы советуете обращать внимание на срок работы клиники.

- Да. По сути это единственный надежный совет — обращаться в авторитетные медицинские организации. Серьезная клиника не пойдет на закупку несертифицированных препаратов, не позволит использовать не стерилизуемые инструменты или применять многократно одноразовые изделия. А клиники-однодневки этим грешат. И обычный пациент, увы, вряд ли сможет удостовериться в качестве препарата, имплантата и т. д. - без специальных знаний в этом не разобраться, подделку нередко сложно отличить от оригинала. В надежных медцентрах гарантируется ответственность клиники перед пациентом, в случае нерадивости конкретного врача перед человеком будет отвечать медучреждение: восстанавливать состояние здоровья, выплачивать компенсацию.

Наталья Мантурова: "Пластическая хирургия в России сейчас проходит этап становления". ФОТО Предоставлено пресс-службой РНИМУ имени Н.И. Пирогова

«НЕ ПАРИКМАХЕРСКАЯ И НЕ САЛОН КРАСОТЫ»

- Сейчас как раз широко обсуждается тема «закручивания гаек» - ужесточения требований к работе пластических хирургов и клиник. С одной стороны, это выглядит как наведение порядка, а с другой новые правила критикуют: они фактически отсекают от работы небольшие и средние клиники, выживут только самые крупные центры и станут монополистами, задерут цены еще выше.

- Новый порядок рассчитан на то, чтобы радикально повысить качество и безопасность услуг пластических хирургов. Не надо забывать, что речь идет не о покраске волос и маникюре (хотя, и там, безусловно, важна безопасность и есть свои риски), а о настоящей хирургии. Сейчас она вызывает столько осложнений и неприятных ситуаций, что мы с вами только об этом и слышим, ничего хорошего о пластике в России практически не говорят. Поэтому разрабатываются новые стандарты образования врачей — пластических хирургов. Идет разработка профессионального стандарта. На его основе будет создан новый федеральный государственно-образовательный стандарт, определяющий непосредственно порядок образования врачей по специальности.

Но речь идет не только о врачах. Должно измениться отношение пациентов, всего общества к пластической хирургии. Сегодня, когда люди идут к хирургам улучшать свою внешность, воспринимают это равноценно походу в парикмахерскую или салон красоты. Это большая ошибка. Наша задача — не только обеспечить с помощью новых правил максимальную безопасность, но и объяснить пациентам, какие осложнения возможны и какие риски существуют в случае хирургического вмешательства.

ПОЧЕМУ ПАЦИЕНТЫ ВПАДАЮТ В КОМУ?

- Вы затронули тему, которая вызывает немало страхов и вопросов: почему и у кого после пластических операций могут возникнуть такие тяжелые осложнения, как впадение в кому, например?

- Причины могут быть разные. В частности, такие осложнения встречаются из-за непрофессионально проведенных анестезиологических, реанимационных процедур, возможна лекарственная несовместимость, аллергические реакции, опасные проколы. Большую роль играют недочеты при подготовке к операции. Перед хирургическим вмешательством пациент должен пройти тщательное предоперационное обследование, осмотры терапевта, кардиолога, аллерголога, флеболога (специалист по сосудам. - Авт.), других специалистов, ультразвуковое исследование, обязательно сдать анализы. Только после этого человек должен получать допуск на пластическую операцию.

Наталья Мантурова во время операции. ФОТО Предоставлено пресс-службой РНИМУ имени Н.И. Пирогова

- Подозреваю, что далеко не во всех клиниках вообще есть такие специалисты. У нас есть общедоступный документ, где пациент может посмотреть полный список необходимых обследований перед пластической операцией и свериться с тем, что ему предлагают?

- Мы сейчас занимаемся разработкой таких стандартов. Кстати, хочу предупредить, что опасные осложнения возможны и в случае таких вроде бы безобидных — как уверены многие — процедур, как инъекции ботулотоксина и препаратов на основе гиалуроновой кислоты, минилипосакция и нитевая коррекция. На самом деле все не так безобидно. Поэтому несколько раз в год мы проводим специальные курсы для дерматокосметологов в РНИМУ им. Пирогова, чтобы дать им базовые знания по анатомии.

О КЛЕТОЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ: ИСПРАВИТЬ НОС ОДНИМ УКОЛОМ

- В нашей стране принят закон о клеточных технологиях, какие-то из них уже используются в пластической хирургии?

- Я бы сказала, не используются, а пока активно исследуются в пластической хирургии. Поскольку закон достаточно молод, и требует времени от специалистов, исследователей для адаптации к новым условиям. Это касается технологий, требующих выделения клеток из тканей и их последующего культивирования. Например, исследуется возможность клинического применения клеток хрящевой ткани, хондроцитов, для улучшения приживления хрящевого трансплантата. Или использование хондроцитов в составе носителя для исправления дефекта хрящевой ткани, не прибегая к «классическому» способу оперативного лечения: например, формирование спинки носа путем инъекции (укола).

Более «простые» (условно говоря) технологии, которые уже активно применяются, это, например, PRP терапия (использование плазмы крови, обогащенной клетками-тромбоцитами, применяется, в частности, для улучшения состояния кожи. - Ред.), липофилинг (пересадка жировой ткани из одной зоны в другую). Если говорить о липофилинге, то сейчас ведутся работы с так называемой стромально-васкулярной фракцией клеток, выделенной из жировой ткани. Она используется в качестве одного из вариантов для поддержания или сохранения объема жировой ткани после липофилинга. А также для улучшения результата уже известных «классических» хирургических методик в пластической хирургии, для сокращения срока реабилитации в послеоперационный период.

- Когда такая технология начнет применяться на практике?

- Смотря что понимать под этим словом. Сами технологии уже используются, а вот отечественные биомедицинские клеточные продукты, которые получаются с применением этих технологий, будут, скорее всего, широко применяться в клинической практике в течении ближайших 5 лет.

КСТАТИ

Корейцы — великие маркетологи

- Наталья Евгеньевна, а что вы думаете о новом модном увлечении — корейской и японской косметике, которая якобы творит чудеса? Все эти кремы и маски с вытяжками из улиток, экстрактами фруктов и овощей? Они действительно по-особенному работают? В чем их секрет?

- Сверхсила такой косметики — это миф. Мы очень хорошо относимся к нашим корейским и японским партнерам, их косметическая продукция и хирургическая техника действительно занимают высокие позиции. Но то, что эта косметика превосходит по качеству и эффективности известные европейские бренды — заблуждение. Просто корейцы и китайцы гениальные маркетологи. Что тут скажешь? Молодцы!

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Пять секретов красоты от Натальи Мантуровой

1. Каждый день нужно обязательно делать зарядку, минимум 10 — 15 минут.

2. После этого полезно принять душ — пусть не ледяной, но прохладный.

3. Какая бы ни была занятость, важно соблюдать режим питания. Если нет возможности позволить себе полноценный обед, нужно хотя бы выпить кефир или йогурт (лучше без сахара) — главное, чтобы такой перекус был безопасным для слизистой желудка, щадящим.

4. Курение и чрезмерное количество алкоголя очень заметно отражается на состоянии кожи. Злоупотреблять нельзя.

5. Быть самоорганизованным, держать себя в тонусе, соблюдать режим дня — это основа здоровья и качества жизни. Без этой тяжелой артиллерии никакие омолаживающие процедуры не будут эффективны.

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