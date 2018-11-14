2018-11-14T01:09:03+03:00
Звезды

"В свои 55 я недогуляла!": Лолита Милявская отмечает юбилей

14 ноября певица Лолита Милявская отмечает юбилей - 55 лет! Мы поговорили со звездой о возрасте, тусовках и астрологии
Елена БОДУЭН
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Певица Лолита Милявская в прямом эфире радио `Комсомольская правда`.Певица Лолита Милявская в прямом эфире радио `Комсомольская правда`.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Лолита никогда не пыталась натянуть на себя корону императрицы, примадонны или иной другой царственной особы при нашем шоу-бизнесе. Амплуа «женщина без комплексов» намного интереснее - статус не давит, можно быть собой, что намного честнее. Благодаря этому качеству Милявская смогла протоптать дорожку к женским сердцам, которые верят ее песням. В ней многие видят себя - обычную женщину, которая то борется с лишним весом, то принимает себя такой, то влюбляется до потери сознания, потом разводится, то снова пытает найти свое счастье и в итоге находит его с таким же нормальным человеком, не небожителем. Может и крепким словом отбрить, а может одним взглядом обнять весь мир. Живая и настоящая, для которой цифры в паспорте не являются поводом, чтобы сдаться и успокоиться. Да, она часто жалуется на усталость и правда устает, но останавливаться просто не умеет.

Это интервью я беру у Лолиты дома. Певица одновременно делает маникюр, общается со мной, решает миллион дел по телефону - разбирается с ТСЖ, которое в очередной раз ей что-то неправильно посчитало, занимается своим видеороликом, договаривается о новой песне - кажется, поток информации, который в нее попадает и из нее исходит, бесконечен.

- Лолита, ты просто динамо-машина, - говорю ей (мы уже несколько лет на ты. - Авт.).

Милявская смеется и снова падает в привычный ей круговорот дел. Я на минутку представила, что будет, если динамо-машина остановится. Несмотря на свои без пяти минут 55 лет, покоя этой женщине не видать - жажда жизни не позволит ей этого. Так, конечно, было не всегда. У Лолы, как у любого другого артиста, были и черные времена, когда она искала себя после травматичного распада кабаре-дуэта «Академия». Но именно жизнелюбие помогло ей стать популярной и продолжать свой путь. Свой юбилей Лолита Милявская отпразднует в дороге. А лучший подарок себе сделала сама - сняла необычный концерт, снятый в поле, без зрителей. Его покажут в юбилей артистки на всех музыкальных платформах в Интернете.

«Книжечка на ночь - и баиньки»

- Как твоя героиня поменялась с начала твоей творческой деятельности?

- У моей героини явно поутих гормон страстей, чему я несказанно рада. Моя героиня сегодня - это та, которая уже не лезет куда не надо, ложится спать желательно до 12.

- И в компании знакомых ей людей.

- Да, зарегистрированных на ее площади и с нею в паспорте. Местами бывает, что моя героиня тоскует по той, которая была ранее, и говорит: «Давно я не зажигала. Ох, давно». Потом мне хватает ровно пять минут на воспоминания, чтобы сказать: «Нет, нет. Это уже так накладно для организма. Книжечка, киношечка, таблеточка снотворного - и баиньки». Но это в свободные дни. А в дни, занятые сценической нагрузкой, все обстоит по-другому. Это бесконечные вопросы: «Что дальше? А вдруг я ничего не придумаю больше?»

- Следующий вопрос у меня был как раз о том, не тяготит ли тебя твое сценическое амплуа в реальной жизни, но я уже из твоего ответа вижу, что пересечения есть.

- Нет у нас пересечений, потому что я окончила режиссуру с красным дипломом. И все, что я всегда делала, не имело отношения ни к сценическому образу, ни к сцене. Ну, кроме бузы, которую иногда я могла устроить. Просто я никогда не пряталась. Если я хотела взять стакан с каким-то горячительным напитком в руки, то я в отличие от многих не шифровалась и не делала это втихаря. Но сцена - это табу. Публике должно быть все равно, насколько ты устал или у тебя что-то болит. Я в свои 55 лет могу сказать честно: я недогуляла. Я очень много училась, работала. И мои вот эти взрывы после 40 лет, походы в клубы и все такое - видимо, следствие именно этого. У меня случилось запоздалое тусовочное развитие. Я все это быстро наверстала за два года. Сейчас у меня нет желания тусоваться, но иногда я думаю: «А почему же я не принимаю участия в светской жизни?» И потом я понимаю, что мне в ней скучно - в той, которая есть сегодня.

- Ты знаешь, какой у тебя IQ?

- Уже, думаю, невысокий. Это связано с усталостью и нагрузкой на сосуды. У меня часто бывает по два-три перелета в день, и они не могут не отразиться на работе мозга. Иногда я забываю тексты своих песен, и мне нужен подстрочник на сцене. Отсюда я делаю вывод, что сосуды стали хуже работать, хуже память. Зато как в первый раз читаю книжки, которые я раньше практически могла цитировать наизусть (смеется).

Именно жизнелюбие помогло Лолите стать популярной и продолжать свой путь. Фото: ASLAN AHMADOV

Именно жизнелюбие помогло Лолите стать популярной и продолжать свой путь. Фото: ASLAN AHMADOV

Спиваются те, кто мало работает

- Чего ты боишься?

- Не взять зрителя. Это самое страшное. Ты должна выложиться, чтобы люди чувствовали: не зря пришли и потратили на тебя свои деньги. Раньше наш труд сравнивали с трудом шахтера. Сейчас я могу сказать, что это как труд мужиков, которые укладывают асфальт по ночам и в мороз против всех правил, уборщиков мусора, копошащихся в зловониях в зной. Ну хорошо, да, мы не в зловониях. Можно сказать, что у известных есть компенсация в виде полетов бизнес-классом, в виде гостиниц и номеров люкс. Хотя ты эту гостиницу даже не видишь. Многие такого графика не выдерживают, говорят: нет, пусть меньше заработаем, но «мы дома в семье поспим, и свой унитаз».

- Может, из-за такого графика некоторые артисты и становятся алкоголиками?

- Если у тебя есть настоящая семья, ты не станешь алкоголиком. Близкий человек за этими вещами будет следить, не станет поощрять, а если заметит злоупотребление, скажет: «Так, стой, дай я тебя обниму. Я знаю, как тяжело, но мы так тобой гордимся!» Если говорить о тех, кто злоупотребляет, это, как правило, люди, которые мало работают. Бывает, люди почили на лаврах и думают, что успех вечен. Но пик - приблизительно три года. Потом зритель от тебя, если ты не делаешь ничего нового, устает. Сдаваться нельзя. Есть люди, которые никак не могут это пережить. «Ну, я вчера был популярный, а сегодня нет, давай я буду закладывать».

- Ну как-то надо бороться же с усталостью!

- Она у всех наступает. За 35 лет на сцене у меня тоже есть усталость. Но я себя превозмогаю. Даю себе возможность немножко отдохнуть. Такое чистое тупилово - уехать в Болгарию, дергать сорняки, гладить собаку, готовить мужу еду, ложиться в десять вечера спать, в восемь утра вставать, ходить по деревне, не расчесываться.

«Нет времени готовить - сварим пельмени»

- В одном давнем интервью ты говорила, что женщины-артистки чаще всего несчастны.

- По статистике так оно и осталось. А про себя могу сказать вот что. Я много лет занималась с потрясающим психологом и астрологом, Леокадией Галактионовой. Она мне объяснила, что если я не проработаю какие-то вещи внутри себя, которые мне мешают жить, то закончу дни в одиночестве. Я испугалась. Я точно знала, что не хочу жить одна. И у меня не было бы моего мужа, и я бы его потеряла, если бы я не проработала эти отношения. Это не значит, что мы встретились с Димой и я исправилась - я все равно бузила еще года два.

- А что значит бузила?

- Это перепады женского настроения. А потом научилась договариваться. В семье всегда есть зоны ответственности, которая делится на двоих, и никто не выясняет, где она, эта зона. Сегодня у меня есть время - вынесу мусор, а у тебя есть время посуду помыть. Сегодня я не успела приготовить ужин, мы взяли в магазине пельмени, сварили - классно.

Ему, кстати, тоже понадобилось время, чтобы притереться. У него потрясающая дочь от первого брака. И мне очень нравится Димкина бывшая жена. Но после развода он 13 лет жил один. У меня как было? Я думала: не держи в себе! Надо накопить, потом, значит, прийти домой, бахнуть рюмку для смелости и все высказать. Когда ты вдруг себя переделываешь, то ты видишь ответку. Человеку уже ничего не надо говорить. Он сам о тебе заботится.

- У нас в астрологию не все верят, считают это...

- ...шарлатанством. Но вообще-то это наука, которой тысяча лет. «Ты не умеешь любить, - сказала мне Леокадия. - Надо учиться». А я не понимала, что такое любовь, я ее путала со страстью. Теперь я счастлива, что у меня есть муж, которого я заслужила и из-за которого я работала над собой, чтобы его заслужить.

Дмитрий Иванов и Лолита поженились в 2010 году. Фото: instagram.com/lolitamilyavskaya

Дмитрий Иванов и Лолита поженились в 2010 году. Фото: instagram.com/lolitamilyavskaya

«Было нечего надеть, стало некуда носить»

- Сейчас тебе на свою жизнь грех жаловаться. Но в начале карьеры были тяжелые периоды - ни денег, ни жилья... Как получилось, что тяготы не сломили?

- Тогда безденежье легче переживалось. Ты мог жить на пять копеек в день, которые у тебя появлялись после сдачи бутылок. Нашел несколько, отмыл, получил свои копеечки и счастлив - было на что поесть. Это был, по моему, 1987-й год. Тогда все ехали в Москву. И мы с моим партнером, с которым потом сделали дуэт «Академия» (речь идет об Александре Цекало - Ред.), приехали. Без штанов. У наших родителей возможности помочь не было, да и мы уже были взрослыми, чтобы у них что-то просить. Поэтому первое время приходилось ночевать и в подвале, и на вокзале - другого выхода не было.

- А не страшно было на вокзале?

- Где-то до 27 лет было очень тяжело в финансовом плане. Но как-то же справились. Сейчас вспоминаю тот период как благо. Нищета совершенно не тяготила. Я думала о том, как стать профессионалом, как выделяться. По словам психологов, если ты думаешь о деньгах, делаешь их сверхцелью, они не придут, а если не циклишься, они появятся. Так в результате и случилось. Появились и квартиры, и машины, и сережка в ушко, и колечко на пальчик. И теперь другая проблема - их некуда носить. Драгоценности лежат в сейфе в банке. Работать в кольцах, например, неудобно. А если ты на съемках, то на телевидении украшения с натуральными камнями не смотрятся - «играет» только бижутерия. К тому же, если наденешь что-то дорогое, то думаешь лишь о том, как бы лапка на оправе не разогнулась, камушек не потерялся... Да гори оно синим пламенем! Пусть лежат. Может, дочка когда-нибудь наденет.

- «Мой голос, словно снег, вам упадает в ноги, и он умрет, как снег, и превратится в грязь» - это говорила Белла Ахмадулина, а ты выходишь на сцену с каким чувством?

- В моей жизни всего несколько раз пропадал трепет перед выходом - я не чувствовала страх. Все! Это были самые неудачные выступления. Ты не наполнен, не заряжен. Я стараюсь контролировать эту наполненность: ни с кем не обещаюсь перед выступлением и после - только с командой. Я заставляю себя бояться. И молюсь перед каждым выходом. Прошу у Бога единственное – чтобы звучали связки и появлялись репризы. И тогда только иду на сцену.

Харрасмент? Да коллеги только и жалуются на отсутствие мужиков

- На днях Памела Андерсон высказалась на тему сексуальных домогательств - мол, если женщина приходит в номер к мужчине, а он в халате, ясно, что встреча деловой не будет. А ты сталкивалась с домогательствами в нашем шоу-бизнесе?

- Если ты пришла в номер к продюсеру Харви Вайнштейну или любому крупному человеку из мира кино и шоу-бизнеса, ты отдаешь себе отчет, зачем. Ты изначально шла не в офис, не на съемочную площадку. Он открыл тебе дверь в халате, из чего сразу можно сделать выводы. На этом я прекращала бы все разговоры о морали. Да, от каких-то вещей застраховаться невозможно - от Чикатило на улице, ведь на нем не написано, что он сексуальный маньяк. А вот не пойти в номер к продюсеру – это твое право. Если идешь, значит, уже хочешь главную роль или «Оскар». Поэтому, мне кажется, вся эта история с харрасментом весьма преувеличена. К тому же, сколько я себя помню, даже молоденькие девушки постоянно жаловались на отсутствие половых партнеров. Речь даже не про отношения, а про обычную физиологию. Поэтому я не знаю, где они нашли столько сексуально домогающихся.

- Считается, что двери в кино или на эстраду открываются через постель продюсера или влиятельного человека. И, наверняка, тебе что-то подобное предлагали?

- Почему я не слышала об этих дверях? Я не была страшной или зажатой… Может потому, что в моих глазах читалось, что со мною так нельзя? Кстати, я даже не замечала влюбленных в меня людей, когда начинала карьеру. Потому что под боком был человек, с которым я жила. Пока меня все устраивало, я не видела никого, когда перестало, начала позволять себе походы налево. Но никогда ради карьеры.

43-летний известный тренер по сквошу Дмитрий Иванов стал пятым мужем Лолиты. Они счастливы вместе уже восемь лет. Фото: Instagram.com

43-летний известный тренер по сквошу Дмитрий Иванов стал пятым мужем Лолиты. Они счастливы вместе уже восемь лет.Фото: Instagram.com

«Единственное, что хотела бы изменить - опыт употребления запрещенных препаратов»

- Ты разбираешься в модной музыке, слушаешь молодых. А как относишься к тому, что исполнители стали позволять себе переходить на внешность коллег?

- Это вы про скандал с Земфирой и молодыми певицами? Ну, ладно, на кухне все сплетничали, могли пообсуждать коллег: «Эта кривоногая, а у этой попа висит ниже колен» (смеется). Но это же происходило на кухне! Я не понимаю, зачем взрослой Земфире обижать молодое поколение? Им по возрасту полагается быть нигилистами. Потом наступит этот скучный период, когда все обрастут семьями, налогами на квартиру, детьми, которых надо будет пристраивать в хороший детский сад, брать педагога по-английски. На этом заканчивается рок-н-ролл. Поэтому дайте им побыть безбашенными. По мне, только лишь бы они наркотики не употребляли.

- Да они поют про это в каждой песне! Ты, кстати, первая из шоу-бизнеса, кто открыто рассказал об употреблении запрещенных веществ.

- Недавно у меня был спор с одним молодым человеком. Он спросил: «Если бы ты могла вернуться в то время, неужели отказалась бы даже попробовать?». Если бы я знала, что это впоследствии отразится на желудке, на сосудах, ни за что бы не стала! Это единственное, что я бы хотела изменить - присутствие в жизни того опыта. Когда со временем организм начинает давать сбои, ты спрашиваешь: зачем же я тогда не спала по трое суток? Идиотка! Зачем же я так нервничала? Лучше бы я выпила валерьянки. Но молодежь никогда не услышит призыв: «Ребята, не надо!». Потому что инвентарь садовый, он исключительно личный. Собственные грабли. Я практически не знаю людей, которые бы учились на чужих ошибках. Но я рада хотя бы, что этот опыт случился поздно, когда мне стукнуло 40 лет. Да я до 37 лет особо и с алкоголем не дружила - у всех, по-моему, вызывало отвращение, как я одну рюмку весь вечер цедила и портила кайф.

- Но потом-то разговелась?

- Раньше не было вкусненького. К тому же, я никогда не пью крепкие напитки, не разбавив их до состояния воды - один к трем. И я с этим стаканом могу мотыляться, главное, что он у меня в руках (улыбается). И у меня уже даже от одного вида горит глаз, мозг расслабляется. Но иногда!

Концерт для коров

- Как ты отнеслась к нововведению Украины - уголовному наказанию за неправильное, с их точки зрения, пересечение границы - если приехал в Крым с территории России? Что теперь будешь делать - у тебя там мама, дочка.

- Предпочитаю не искушать судьбу. Зачем мне этот подвиг в виде незаконного пересечения границы Украины - чтобы привлекать к себе внимание, делать из себя жертву? Но это борьба в одни ворота. Пока Крым не будет признан официально мировым сообществом (что оно не делает), на наши сложности не будут обращать внимания. К счастью, к нам с Украины могут приезжать родственники. В Москве никто никого не трогает. Поэтому я предлагаю не портить нервы себе еще и по этому поводу. Надо заработать денег на проезд родным, поезда пока, слава Богу, ходят.

- Как проведешь день рождения?

- На гастролях - переезжая из Питера в Минск. Что касается праздника, я сидела и думала: «Что мне сделать такое, чтобы избежать громоздких чествований, дуэтов, которые обычно происходят в юбилейных концертах?». Я все это посмотрела у коллег. И решилась на эксперимент: взяла у подруги поле на три дня в аренду, 60 киловатт звука, построила сцену и мы с прекрасным режиссером Алексеем Сеченовым за три дня сняли концерт. Мы не звали никого из зрителей - за съемками наблюдало лишь несколько местных жителей, которые пришли на шум, да пара коров на поле (смеется). Концерт будет транслироваться на всех музыкальных каналах и в интернет-пространстве -14-го ноября сможете его увидеть.

СПРАВКА «КП»

Лолита МИЛЯВСКАЯ выходила замуж пять раз.

Первый муж артистки (с 1984 по 1987 год) - Александр Беляев, актер, однокурсник Лолиты.

Второй муж (1987) - Виталий Милявский.

Третий муж (1988 - 2000) - Александр Цекало, шоумен, выступавший вместе с певицей в составе кабаре-дуэта «Академия».

Четвертый муж (2004 - 2009) - Александр Зарубин, бизнесмен.

Пятый муж (с 2010 года) - Дмитрий Иванов, тренер по игре в сквош. Супруг моложе Лолиты на 11 лет.

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