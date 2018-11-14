Взыскание долгов ЖКХ коллекторами: что изменится для тех, кто не платит "коммуналку"

Коллекторы готовы активнее работать с гражданами, которые накопили долги за коммунальные платежи. Об этом сообщила Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (НАПКА). Там сейчас готовят для поставщиков коммунальных услуг стандарты по отбору эффективных коллекторских агентств.

Сегодня, по словам руководителя НАПКА Бориса Воронина, коллекторам передают только около 5% долгов по ЖКХ. То есть такая работа не запрещена, но коммунальщики к услугам профессиональных «выбивал» пока прибегали крайне редко. Что может измениться?

Ударят рублем и не только

Кроме чисто финансовых и судебных способов воздействия на неплательщиков (см. «Напоминалку «КП»), у поставщиков коммунальных услуг есть простой способ разборок с должниками - попросту прекратить им эти услуги поставлять.

Сделать это можно, согласно утвержденным постановлением правительства правилам оказания коммунальных услуг, если размер долга за ту или иную услугу превысил две месячные платы.

Исключения - отопление и холодная вода в многоэтажных домах (в частном доме холодную воду отключить могут). То есть электричество, газ, канализацию и горячую воду коммунальщики за долги вырубить вправе.

Схема выглядит так.

1. Вам должны прислать уведомление: у вас долг, не оплатите в течение 20 дней - предоставление услуги будет приостановлено.

2. Если долг по-прежнему не будет оплачен, возможны варианты:

- предоставление услуги будет ограничено (например, электричество будут подавать не весь день, а только в какие-то часы), и на погашение долга дадут еще 10 дней; если и тогда счета не будут оплачены - услугу вырубят;

- если нет технической возможности ограничить предоставление услуги, этот этап пропускается - услугу отрубают сразу (есть такая техническая возможность или нет, разобраться сложно - как правило, приходится верить самим коммунальщикам).

3. Когда долг будет оплачен, в течение двух дней все должны подключить обратно.

На практике чаще всего за неуплату отрубают электричество - это сделать проще всего. Электрик отсоединяет провод от щитка в подъезде, пломбирует его - и готово.

На втором месте - канализация. Современные технологии (если коммунальщики, конечно, в состоянии их использовать) позволяют установить заглушку на любой слив из общего канализационного стояка.

Газ и горячую воду отключают редко. Чтобы это сделать, как правило, надо попасть в квартиру - а кто ж туда пустит без полиции и прочих проблем?

Рис.: Катерина МАРТИНОВИЧ

НАПОМИНАЛКА «КП»

А еще оштрафуют

Кроме рубильника, против должников в ЖКХ возможны и такие меры.

Будут штрафовать:

- за просрочку от 31 до 90 дней - 1/300 ставки рефинансирования ЦБ в день (она сейчас совпадает с ключевой ставкой - 7,5% годовых);

- более 90 дней - 1/130 той же ставки.

Если это не помогло, долг вместе со всеми набежавшими пенями могут востребовать в судебном порядке. При сумме до 500 тыс. руб. действует упрощенная процедура. Никаких слушаний в суде не проводится, подписывается судебный приказ. На основании этого документа деньги могут быть автоматом списаны с банковского счета должника (если, конечно, они там есть) - без каких-либо дополнительных уведомлений.

ВОПРОС - РЕБРОМ

Зачем дополнительные меры?

- Тема со взысканием долгов ЖКХ коллекторами возникла в связи с переходом на прямые расчеты за коммунальные ресурсы - минуя управляющие компании, - считает Светлана Разворотнева, исполнительный директор «ЖКХ-Контроль».

Суть такова. Более 250 млрд. коммунальных долгов, по данным Минстроя, приходится на сами управляющие компании. То есть мы за «коммуналку» заплатили, а до водоканала с теплосетью деньги не дошли, зависли на счету «управленцев», обслуживающих дом. Чтобы избежать таких ситуаций, был принят закон о прямых договорах, он действует с апреля. По этому закону, в частности, поставщики воды, тепла и прочего вправе переходить с жильцами на платежи напрямую - если управляющая компания накопила более чем двухмесячный долг.

Но есть и другая сторона вопроса.

- Многие ресурсоснабжающие организации осознали, что им теперь самим нужно бороться с должниками - раньше это делали УК. Надо создавать свои клиентские сервисы, возиться с физлицами, - говорит Светлана Разворотнева. - Судебные приставы не всегда берутся за коммунальные долги, ведь суммы к взысканию, как правило, небольшие. А коллекторы на этом фоне ищут новые рынки для своих услуг. Правда, все эти разговоры хороши для тех случаев, когда люди все же в состоянии платить. А что делать с маргиналами? Этого не знают ни депутаты, ни приставы, ни коллекторы...

ВАЖНО!

Не можешь? Проси субсидию

От чиновников часто можно услышать, что среди должников за ЖКХ зачастую далеко не самые бедные люди. В этом есть определенная правда, ведь семьи с низким доходом по нашему законодательству вправе просить помощь на оплату коммунальных услуг у государства.

Обычно такая субсидия полагается, если на ЖКХ уходит более 22% от общего дохода семьи. В некоторых регионах этот лимит ниже. Например, в Москве он составляет 10%.

ЦИФРЫ

Общий объем долгов в сфере ЖКХ сейчас составляет порядка 1,3 трлн. рублей. Из них более полутриллиона - долги населения (остальное приходится на организации).