Учителя «со стажем»: ребенок плохо учится? Я в этом не виноват!

Ученые Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС провели мониторинг, цель которого - выяснить, насколько не успешны (или успешны – как кому нравится) наши школьники. И совершенно неожиданно у них получилось другое исследование - о том, насколько отстали от жизни наши учителя.

“Я то – молодец, а вот они...”

Большинство учителей в плохой учебе своих подопечных готовы обвинять кого угодно, только не себя.

Около двух третей опрошенных исследователями педагогов уверены, что 61% учеников учатся на “троечку” или на “двойку”, а 70% их родителей плохо воспитывают детей. При этом почти 90% учителей считают, что сами они со своими обязанностями справляются вполне успешно, а директора и завучи – и подавно. Как это стыкуется в мудрых головах? А вот так: я то – молодец, а вот они…

Мнение учителей о тенденциях в образовании.

Опрос, замечу, проводился не по всей стране, а только в Воронежской, Ивановской, Свердловской, Челябинской областях, в Алтайском и Ставропольском краях, а также в Санкт-Петербурге. И у меня, конечно, теплится надежда, что в других регионах учителя по-другому бы объяснили “двойки” своих учеников. Но надежда, честно говоря, весьма призрачная.

22% опрошенных учителей посчитали, что за последние годы дети стали хуже учиться. А треть уверены, что и в семье стали меньше заниматься подрастающим поколением. А в школе-то как дела?

О программе и мотивации детей

Половина педагогов считает, что в младших классах ребят, не способных справиться с программой, меньше 5%. Еще четверть - что число «слабых» учащихся – не больше 10%. То есть в школу детишки приходят с готовностью вгрызаться в гранит знаний? Ну а дальше происходит какой-то феномен сродни нашествию НЛО – с 5 класса дети начинают хуже учиться, и уже к 8–9-м классам больше 15% школьников постоянно учатся плохо.

Феномен этот, правда, изучен давно и досконально. С 5 класса, со средней школы, начинается предметное обучение. В младшей школе за четыре года учитель приноравливался к детям и понимал, в каком темпе с каким ребенком проходить программу, как поощрять учеников заниматься. В средней школе он больше заботится о своем предмете. И уровень каждого учителя, знание своего предмета и педагогические навыки - разные. Очень редко учителя разных предметов готовы договориться друг с другом, чтобы равномерно распределять домашние задания, попытаться выработать общие подходы к тугодумам и систему поддержки лидеров. Отсюда и снижение к 7-8 классам интереса к учебе.

Может быть, в классе растет талантливый инженер. Но нет сильного учителя физики, который этого ребенка повел бы за собой… Будущий талант киснет, а потом начинает сбегать с уроков на футбольное поле.

К 8-9 классам ситуация становится вовсе критичной. Потому что многие годы наша школьная программа построена так, что самые важные для будущей жизни знания, самые трудные для освоения темы приходятся на расцвет подросткового возраста. Когда мозг молодого человека существенно хуже усваивает материал просто потому, что занят не формулами, а поиском себя, своего счастья и первой любви.

Причем, физиологи и психологи об этих взаимосвязях трубят на каждом углу. Но мы, как те ежики, продолжаем плакать и есть кактус. Да еще и удивляемся – а с чего это в 10-11 классах успеваемость растет? Дети становятся более мотивированными? Нет. Учителя честно признают – школе удается выпихнуть самых неуспешных учеников за борт после 9 класса – в колледжи, например. И улучшить показатели.

Мнение учителей о выборе оптимальной стратегии для плохо успевающих девятиклассников.

Самоуверенные пенсионеры

Правда, утверждая, что после 9 класса школу покидает «балласт», а остаются одни светлые умы, учителя на самом деле зачастую повторяют просто мнение, сложившееся в обществе еще с советских времен. Если ты не доучился в школе до последнего класса, а ушел в ПТУ – ты двоечник. На самом деле ситуация уже несколько лет заметно меняется. В этом году средний балл поступающих на бюджетные отделения наиболее популярных колледжей превышал 4 балла. И колледжей, где хорошо учат популярным и востребованным профессиям, становится все больше. И конкурс в них не меньше, чем на журналистику в МГУ.

Зависимость результатов детей от профессионализма учителя.

Надо быть, конечно, справедливым. Около 63% учителей все-таки признают, что образовательные результаты детей зависят и от их профессионализма. Кроме тех, кто у нас считается ветераном педагогического труда. Сами исследователи разводят руками, намекая на обнаруженный ими «неожиданный» факт: среди учителей старше 55 лет доля тех, считает, что на успеваемость детей профессионализм учителя не влияет, почему-то выше почти на 15%. С чего бы это?

Ответная реакция

А ответ тех, кого зовут «обучающиеся», естественно, не заставляет себя ждать. 73,1% учителей жалуются на то, что семьи стали хуже воспитывать детей. А как они это определяют? А потому, что дети стали меньше уважать взрослых, в том числе учителей (в этом убеждены 61,2% опрошенных). Больше половины учителей (56,7%) сообщают об уменьшении мотивации учеников к учебе, а треть говорят об ухудшении поведения школьников. А как вы хотели? Если учитель не справляется со своими обязанностями, почему дети должны относиться к нему с пиететом?

Исследователи РАНХиГС это и подчеркивают, делая вывод: «как следует из полученных оценок учителей, основные причины неуспешности школьников лежат вне сферы их деятельности». И о том, что учителя не научены эффективно «взаимодействовать с учащимися и их родителями».

И родители – туда же

Исследователи опросили и семьи. Интересно, что родители называют самые разные причины того, что их дети плохо учатся. Это и отсутствие способностей к определенным предметам, и сложность учебных программ, и снижение интереса к учебе. При этом только 9,3% родителей связывают эти причины с тем, что учитель их детей слабый. Хотя зачастую именно от мастерства педагога зависит, есть ли у ребенка интерес к предмету, готов ли он с удовольствием учиться.

Мнение родителей о причинах, мешающих ребенку учиться лучше.

Увы, выводы свежего исследования РАНХиГС точно соотносятся с выводами недавнего тестирования, проведенного Рособрнадзором. А именно: почти половина учителей математики и информатики не справились с экзаменом по своему же предмету. При этом испытание содержало самые обычные школьные задания.

Категория, которая меньше всего любит учиться

Одно из условий развития нашей страны – снижение количества школьников, которые плохо учатся. По мнению ректора ВШЭ Ярослава Кузьминова, неуспешность – понятие экономическое. Повышение количества освоивших школьную программу на 1% дает в перспективе повышение ВВП страны на тот же 1%. Отсюда – нынешние программы по развитию одаренных детей, раннему поиску и поддержке талантов, создание системы «Сириусов» и «Кванториумов».

Но все это сработает только при условии, что профессиональный уровень обычного учителя вырастет. А пока средний учитель мыслит так, как мыслит. Можно ли его ругать за такие суждения? Думаю, нет.

Учитель – профессия массовая. В школе работают около 1 млн 250 тысяч педагогов. Как и в любом таком множестве, есть лидеры. Те, кто развивается, осваивает новые методики, кто не ищет крайних по сторонам. И есть могучее большинство, которое работает так, как привыкло. Как раздраженно заметил в недавнем прошлом один из лучших школьных директоров, а ныне научный руководитель центра развития лидерства в образовании Анатолий Каспржак, – учителя - это та категория, которая меньше всего любит сама учиться.

Нынешняя задача – «разбудить» такого учителя. Заинтересовать, а иной раз и заставить развиваться. Для этого власти придумывают массу уловок. От новой системы аттестации учителей, которую основатель самого популярного блога для учителей «Педсовет» Сергей Сафронов поспешил назвать «карательной». До появления Российской электронной школы, когда учителю подставляют костыль в виде уроков, записанных лучшими педагогами страны. И фронтальных проверок учителей на знание собственного предмета.

Но сработают ли они?

Одна из главных проблем: учительские зарплаты по-прежнему низкие и растут очень медленно, если и растут. Как показал недавний опрос Общероссийского народного фронта, в реальности они гораздо ниже, чем те, о которых отчитываются местные власти. Потому и остаются в учителях зачастую те, кто другой работы для себя найти не могут.

Учителя перегружены отчетами и всякой другой бумажной работой. Вплоть до того, что в некоторых регионах им вменили в обязанность следить за социальными страничками своих учеников и вести их анализ. Да и вообще учителя перегружены: работа на 1,5 ставки – обычное явление. Многие взваливают на себя и две ставки – а это 36 часов уроков в неделю, плюс проверки домашнего задания, классное руководство, да еще и подработка на дополнительных занятиях. Понятно, что такой загнанный учитель будет винить в плохой успеваемости всех вокруг, кроме себя: «я-то выкладываюсь по полной, домой возвращаюсь в изнеможении». И даже при большом желании осваивать новые методики преподавания сил не имеет.

Ситуация, на мой взгляд, критическая. Никакие административные нововведения по развитию школ без быстрого и качественного роста подготовки учителей не осуществить. А майским президентским указом задача-то поставлена амбициозная: к 2024-му году оказаться в пятерке стран с самой качественной системой образования.

Ситуация начнет меняться тогда, когда в школы придет новый, молодой, дерзкий учитель. Когда он будет поддержан своими более опытными коллегами «с большим педагогическим стажем». И придет он на достойную зарплату.

В ТЕМУ

Учителя провалили экзамен по математике

Почти половина учителей математики не справились с экзаменом по этому предмету. К таким выводам пришел Рособрнадзор, после того как подвел итоги исследования компетенций педагогов (подробности)