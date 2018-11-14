2018-11-14T11:17:48+03:00
Общество

«Голодающий депутат», месяц питавшийся на 3,5 тысячи рублей, подвел итоги своего эксперимента

Николай Бондаренко пришел к выводу, что потребительская корзина должна быть не менее 10 тысяч рублей, а прожиточный минимум — не менее 20 тысяч
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Саратовский депутат Николай Бондаренко в течение месяца питался на 3,5 тысячи рублейСаратовский депутат Николай Бондаренко в течение месяца питался на 3,5 тысячи рублейФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Спустя три недели эксперимента саратовский депутат Николай Бондаренко, который решил месяц питаться на 3,5 тысячи рублей, сделал вывод: размер потребительской корзины и прожиточного минимума в России необходимо значительно увеличить. Он пообещал обратиться с таким предложением в Госдуму.

«Потребительская корзина должна быть не менее 10 тысяч рублей, прожиточный минимум — не менее 20 тысяч рублей. Однако это не касается Москвы, потому что в Москве должны быть объективно другие условия», - сказал Бондаренко на пресс-конференции «Министерская диета или как саратовский депутат съел потребительскую корзину».

Он отметил, что 10 тысяч – это «самый минимум, на эти деньги можно купить настоящие молоко, сыр, мясо, фрукты». Кроме того, депутат призвал законодателей и министров последовать своему примеру.

«Думаю, люди, которые принимают важные для граждан России решения, должны на себе почувствовать последствия этих решений», - приводит его слова агентство городских новостей «Москва».

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, Николай Бондаренко решил на собственном опыте проверить, реально ли 30 дней питаться на 3,5 тысячи рублей после того, как министр занятости, труда и миграции Саратовской области Наталья Соколова заявила, что может составить сбалансированное меню на эту сумму и посоветовала питаться «макарошками». Чиновницу потом уволили.

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