Секс-туризм, наркопритоны и отели на час: что человечество будет делать в беспилотных автомобилях в будущем

Рост числа беспилотных автомобилей в будущем приведет к вытеснению рабочих, сократит тарифы на такси и даст людям новое место для секса. Этому посвящена новая работа ученых Скотта Коэна из университета Суррея и Дебби Хопкинс из Оксфорда под названием “Автономные транспортные средства и будущее городского туризма”.

Секс в беспилотнике

Коэн и Хопкинс обнаружили, что автономные транспортные средства могут кардинально изменить сексуальный опыт горожан. Трансформация может начаться совсем скоро - во многих странах уже начали тестировать беспилотные машины на дорогах общего пользования.

“Естественно, что секс в автономных транспортных средствах станет феноменом”, - пишет Коэн. И причина этому - значительный рост удобства в салоне и исчезновение “подглядывающего” водителя с переднего сиденья.

Таким видят ближайшее автомобильное будущее в компании Рено. Автомобиль становится уютнее и удобнее, передвижение по городу берет на себя компьютерная система.Фото: EAST NEWS

Избавившись на водителя, компании начнут инвестировать средства в работу с клиентами. В первую очередь, это коснется интерьера машины. По словам ученых, авто будут поставляться с кроватями или, возможно, даже массажным креслом.

“Мы получаем модель отеля на час. Выглядит это как типичный квартал красных фонарей в Амстердаме. Здесь секс играет центральную роль как часть туристического мероприятия”, - подчеркивает Коэн.

Все смертные грехи

Конечно, проституция не везде разрешена законом (в том числе, и в России). Но ученые полагают, что “мотивированные и вожделеющие” правонарушители найдут способ обойти это.

“Конечно, некоторые автомобили будут контролироваться, чтобы исключить возможность секса или употребления наркотиков. Но такое наблюдение может быть быстро преодолено, отключено или удалено - пользователи смогут взломать систему автомобиля или заблокировать ее камеры”, - пишут ученые.

Заднее сидение этого беспилотного концепта от БМВ скорее напоминает диван в гостинной.Фото: EAST NEWS

Вероятно, это создаст новые проблемы для местных властей. Ведь тогда автономные транспортные средства смогут покрывать ряд незаконных действий: торговлю наркотиками, проституцию или даже терроризм.

Одни проблемы

Беспилотные автомобили могут “усилить неравенство” в бизнесе, предполагают ученые. Например, появятся рестораны, которые смогут платить за то, чтобы алгоритмы машины выдавали в рекомендациях их услуги, чтобы получить преимущество над маленькими кафе.

Потенциал беспилотных автомобилей ученые назвали “вселенной возможностей”. Но в ближайшее время монетизация от таких машин ждать пока не стоит, так как на использование автономных машин еще необходимо получить соответствующие разрешения в разных городах мира.

“Всякий раз, когда кто-либо предлагает что-то помимо езды в вашей машине - все они страдают от одной и той же проверки реальности. Ведь вы - все еще тело, которое может умереть в движущемся автомобиле”, - напоминают ученые.

Будущее туманно

“Автоматизированные транспортные средства как платформа для предоставления услуг - общая тема. Оказание секс-услуг - это всего лишь один из вариантов будущего”, - говорят исследователи.

Для начала стоит подумать о безопасности личных данных пользователей беспилотной машины. Уже сейчас у них огромное количество датчиков - сенсоры, микрофоны, камеры... И с ними нужно что-то делать.

В известном фантастическом триллере 2018 года "Апгрейд", где действие разворачивается в ближайшем будущем, автомобиль-беспилотник оказывается под внешним управлением злоумышленников и пытается убить пассажиров.

Кроме того, необходимо продумать меры защиты работниц секс-индустрии. “Будет ли для них преимуществом в плане безопасности тот факт, что автомобиль предоставит информацию о местоположении? Или же эти данные будут использованы против тех, чья деятельность запрещена по закону?”, - задаются вопросом ученые. Однозначного ответа пока.

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Беспилотные автомобили в России: реальные прототипы от Яндекса, КАМАЗа и НАМИ

Еще в середине мая этого года Яндекс.Такси провело испытания беспилотного автомобиля. Сначала на закрытой территории недалеко от их главного офиса в Москве. Испытания показали, что прототипы успешно справляются с задачами. Теперь их хотят опробовать на дорогах общего пользования, и этот этап запланирован на 2018 год (подробности)