Минус 10 кг и новые платья: как худеет и молодеет Елена Малышева

Вообще-то никакого лишнего веса у Елены Васильевны отродясь не было. Мы же телевизор смотрим, видим. Но даже у медиков с дипломом (а Елена Малышева, на минуточку, доктор наук) не получается держать себя в форме без каких-либо усилий. «Я все время худею», - не раз признавалась телеведущая.

В эфире Малышева годами появлялась в пышных юбках, блузках с рюшами, платьях кричащих оттенков. Выглядела ярко, нарядно, но, по-всей видимости, была не слишком собой довольна. У женщин, как известно, так часто бывает.

Минус 10 кг и новые платьяФото: Первый канал

В общем, теледоктор основательно похудела, став ну совсем тростиночкой. Чем вдохновила дизайнеров программы «Жить здорово!» на создание нового образа: пышные наряды отправлены в дальний чулан - теперь Елена Васильевна носит юбку-карандаш, кюлоты, просто строгие брючки и элегантные блузки. Больше никаких легкомысленных, китчевых оттенков - новые наряды строгие, однотонные, но неуловимо дерзкие и… пожалуй, даже в меру эротичные.

- Я похудела на 10 кг, - раскрыла Малышева тайну «Комсомольской правде». - Это большая потеря веса. И, конечно, это потребовало от меня дисциплины и верности слову, данному себе самой. Но мой девиз прост: «Улыбайся и терпи!». Это мне очень помогало.

- Смена имиджа — ваша идея или продюсеров?

- Одеваться – одно из главных женских удовольствий. Теперь я получаю его по полной программе. Когда мы начинали «Жить здорово!», решили, что рядом со мной трое мужчин в брюках и выбрали женственный стиль. В этом году наши продюсеры предложили стиль поменять. Мне очень понравилась современная мода. Особенно юбки-брюки и кюлоты.

В общем, теледоктор основательно похудела, став ну совсем тростиночкойФото: Первый канал

Раньше я ходила в удобной одежде и тихо ненавидела высокие каблуки. Похудев, я снова стала одеваться и наслаждаться переменами, которые со мной произошли. В мою жизнь снова вернулся каблук. Более того, мне стало нравиться мерить и носить то, что, как я думала, совсем не для меня.

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Будь как Елена: 10 секретов доктора Малышевой

Похудеть как следует - это дело чести для Малышевой. Как известно, много лет она продвигает диету имени себя: клиентам доставляют на дом готовый рацион на день, где подсчитана каждая калория. Впрочем, Елена Васильевна никогда не скрывала, что похудеть можно и без ее диеты: главное, употреблять здоровую еду и следить за калоражем. Детали она без устали сообщает в своем инстаграме. Но есть еще несколько проверенных временем нюансов, помогающих ей сохранить молодость и здоровье даже при напряженном графике.

57-летняя теледоктор полна сил и энергии как никогдаФото: Первый канал

1. Малышева не солит еду. Совсем. И уверяет, что так даже вкуснее - раскрывается истинный вкус продукта. «Мы едим все несоленое. А соленое не любим! И когда к нам в программу приходит новый повар, то мы проводим целый инструктаж, как правильно готовить без соли, сахара и масла». А соль, как известно, удерживает влагу в организме, с возрастом способствует росту давления и т. п.

2. Ведущая практически не выпивает. «Алкоголь вреден в самых мизерных количествах. К сожалению, это не я говорю, а наука доказала. Если я выпиваю в компании, то бокал вина - очень редко. И то запиваю его водой».

3. Не любит и не ест жареное. «Запах жареного - это запах полиароматических углеводородов. А это вещества, которые используют для того, чтобы вызвать рак у животных в экспериментах. Если жареное вызывает рак, то я не понимаю, зачем это есть».

4. Ничего не имеет против «Макдоналдса». «Там теперь есть и салаты, и нарезанная морковка, и молоко в маленьких баночках. Так что не все там плохо!».

5. Разрешает себе валяться в постели целый день и ничего не делать. «Прямо в пижаме! Правда, дней таких у меня бывает 3 - 4 в году. Но эти дни - абсолютное торжество сна, лени и отдыха». В остальное время она работает без выходных.

6. Почти не занимается физкультурой и спортом, но жалеет об этом. «Это то, без чего нельзя замедлить старение. Просто нельзя! И это самый трудный для меня пункт. Преодолевать лень в тысячу раз труднее, чем повышенный аппетит».

7. Редко болеет ОРВИ, так как всегда делает прививку от гриппа и активно пользуется спиртовыми гелями для рук: «Они у нас стоят везде. И в кабинете, и в студии за кулисами. Это лучшее средство для очищения рук, если рядом нет проточной воды. Кроме того, это лучшее средство борьбы с ОРЗ и ОРВИ».

Похудеть как следует - это дело чести для МалышевойФото: Первый канал

8. Не курит, хотя один раз все-таки пробовала. «Это было в Америке, когда я там училась. Мне было уже 32 года. Я затянулась сигаретой и... никакой радости от этого не почувствовала. Вот и все».

9. Всегда завтракает и делает это правильно. «Обычно ем каши. Овсяную, перловую или творог с ягодами».

10. Пьет много кофе. «Про кофе сегодня опубликовано очень много научных исследований. Доказано, что кофе снижает риски болезни Альцгеймера, то есть старческого слабоумия. Причем рассчитана даже доза - четыре чашки в день».