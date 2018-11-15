Вячеслав Володин: «Мы думскую столовую не дотируем»

В четверг Госдума обсуждала смягчение 282 статьи УК РФ. Той самой, по которой за резкий пост в соцсети можно загреметь в тюрьму по обвинению в экстремизме. А пример такой «разжигательной» интернет-публикации народные избранники неожиданно усмотрели у собственного коллеги — Александра Хинштейна (ЕР). Днём ранее тот разместил в твиттере фотографию меню из думской столовки. С ценами: 250 рублей за обед из трёх блюд.

— Депутат рассказал о стоимости еды в Госдуме, в столовой. А теперь посмотрите реакцию! Народ бесится: «зажрались они там, за наш счёт живут!» — негодовал член ЛДПР Сергей Иванов. (Действительно, тот пост Хинштейна набрал почти семьсот откликов в твиттере, порой весьма резких). — Налицо возбуждение ненависти и вражды к социальной группе! Но этого депутата никто к ответственности по 282 статье не привлечёт, — несколько путано продолжил Иванов (вообще-то по конституции все члены парламента пользуются судебной неприкосновенностью — прим. Ред.)

Пришлось Хинштейну парировать:

— Это что же, вы меня обвинили в «разжигании ненависти к социальной группе» путём… публикации меню столовой Госдумы? В Сети вообще пишут, будто там за 20 рублей пообедать можно. Я этот миф развенчал. Зачем вообще что-то скрывать? «Разжигание розни» — это когда власть отрывается от народа, не говорит, как она реально живёт. Тем более, в меню том ничего сверхъестественного не было. (Действительно, «куры отварные по 149 рублей» — в иных заводских и офисных столовках такое блюдо дешевле — прим. Ред.)

Меню думской столовой, выложенное в сеть депутатом Хинштейном

Погасить кулинарный скандал был вынужден спикер нижней палаты парламента — Вячеслав Володин:

— Коллеги, жалобы на обеды появились?.. Мы думскую столовую не дотируем, она работает по тем расценкам, которые есть в других органах власти. А если бы дотации из счет бюджета и были, думаю, все бы поддержали их отмену.

И верно: в тот же день корреспондент «КП» побывал в другой «властной столовой» — при Доме правительства РФ. И там цены были похожие: в районе 300 рублей за обед. Вполне на уровне бизнес-ланча для московского «офисного планктона».

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Депутат показал меню с ценами в думской столовой в 2018 году

Обед на Охотном ряду обошёлся Александру Хинштейну в 253 рубля. Депутат выложил в твиттере актуальное меню столовой в здании на Охотном ряду на 2018 год (подробности)