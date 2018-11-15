Гондурасские мигранты уже перелезают через «стену Трампа»

«Момент истины» для миграционной политики Белого дома все ближе, ведь до границ Соединенных Штатов дошагал авангард марша жителей Центральной Америки, которые бегут на Север в поисках лучшей жизни. Сейчас граждане Гондураса, Гватемалы и других латиноамериканских стран расположились в мексиканском городе Тихуана на побережье Тихого океана, ожидая своих товарищей по акции. Их общая цель - побыстрее оказаться в американском Сан-Диего, городе-гиганте в Калифорнии.

«БЕГЛЕЦЫ НА СВОБОДУ»

Как говорят очевидцы, в среду один из гватемальских мигрантов из числа участников марша уже сумел перелезть через стену и сразу же сдался пограничному патрулю. Раньше таких «перебежчиков» американские власти вынуждены были оставлять на территории США, если, конечно, за мигрантом не тянулся криминальныльный след. Но теперь его посадили под арест, и пока судьба бедолаги не известна, ведь президент Дональд Трамп распорядился не пускать в США участников марша.

А пока что они «навели шороху» в мексиканской Тихуане, где улицы сейчас запружены тысячами непрошеных гостей, а местные жители собираются в воскресенье выйти на митинг с требованием выселить мигрантов за пределы города. Хотя это и удивительно, ведь Тихуана - излюбленное место латиноамериканцев для «рывка к свободе» и к нелегалам тут все давно привыкли. В городе есть гигантские трущобные кварталы, ставшие обиталищем для мигрантов из Центральной Америки, ждущих возможности перебраться в США.

ПОДГОТОВКА К ШТУРМУ

По другую сторону забора подчиненные Трампа готовятся к приходу «гостей» - размещают новых солдат и полицейских, которые сооружают на КПП барикады! Между тем местное население разделилось во взглядах: некоторые вышли с плакатами в поддержку антимиграционной политики Трампа, а другие, в основном смуглые ребята, заполнили улицы с криками «Гондурас!», видимо, прославляя свою бывшую родину, из которой они с такой радостью убежали.

Пока на границе относительно спокойно. Многие мигранты говорят, что будут ждать прибытия основной части каравана, чтобы вместе решить, как дальше проникать на территорию США. Но не понятно, как смогут договориться между собой несколько тысяч незнакомых человек, не имеющих ярко выраженных лидеров и какой-либо иерархии. Скорее всего, все закончится банальной попыткой штурма границы «людской волной», а дальше многое будет зависеть от действий американских силовых структур.

По другую сторону забора подчиненные Трампа готовятся к приходу «гостей»Фото: REUTERS

А ЧТО ЖЕ ТРАМП?

После прошедших на прошлой неделе промежуточных выборов в конгресс, сохранивших интригу в противостоянии республиканцев и демократов, Трамп уже не уделяет столько внимания каравану. Если до дня голосования он постоянно обрушивался на демократическую партию с обвинениями в том, что его политические противники спонсируют поток нелегалов и сами провоцируют проблемы с миграцией, то теперь эта тема практически ушла с повестки дня. Похоже, Трамп просто использовал ее для привлечения на свою сторону определенной части электората.

Сами же американцы еще не определились с тем, как им относиться к грядущей волне мигрантов. Довольны только хозяева ферм на юге Калифорнии, ведь к ним идет новая дешевая рабочая сила! С ее прибытием цены на труд упадут еще больше. Но даже с такой нищенской зарплатой мигранты получают в долларах в несколько раз больше, чем у себя на родине.

К ИСТОРИИ ВОПРОСА

Давняя традиция

Караван по сути является чем-то вроде организованного марша протеста, который собрался против антимиграционной политики Дональда Трампа. Согласно официальной версии, он появился после призыва гондурасского адвоката Бартоло Фуэнтеса к своим согражданам собраться на автовокзале Сан-Педро-Сула, чтобы начать «исход из страны». Но республиканцы уверяют, что организовали и спонсируют шествие члены американской демократической партии через тайные каналы. Самого Фуэнтеса полиция Гондураса задержала еще на прошлой неделе после того, как Вашингтон пригрозил перекрыть финансирование этой стране.

Тихуана - излюбленное место латиноамериканцев для «рывка к свободе» и к нелегалам тут все давно привыклиФото: REUTERS

Почему именно Гондурас? Дело в том, что эта страна давно и прочно занимает первые места в рейтингах самых плохих мест для жизни на нашей планете. Непрекращающееся насилие, нарковойны сделали эту небольшую центрально-американскую страну центром боли и страданий. Около 61 процента граждан находятся за чертой бедности, а к нищим можно причислить больше трети населения. Уровень насильственных смертей тоже запредельный - 43,6 убийств на 100 тысяч человек: по этому показателю страна входит в пятерку в мировом антирейтинге.

Кстати, это не первый караван с мигрантами, который направляется в США. Бегущие в Штаты жители Центральной Америки часто сбиваются в подобные группы, чтобы противостоять нападениям со стороны преступных группировок, охотящихся на них ради бесплатных «рабов», да и добывать еду и организовывать лагерь так гораздо проще. Обычно наиболее крупные караваны отправляются к американской границе во время пасхальных праздников. Последний раз, в апреле этого года, в нем приняли участие около полутора тысяч человек. Когда его участники добрались к маю до Сан-Диего, группа потеряла две трети своих членов. В это же время разразился другой скандал, когда из-за ужесточения миграционной политики на границе американские власти начали разлучать детей и родителей, чтобы держать их в разных центрах для мигрантов.

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