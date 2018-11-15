Ученые признали: налегать на спиртное людей в России заставляет климат

Чуть-чуть «для сугрева»!

Почему пьет русский человек? Объяснений этого феномена великое множество. Великие русские писатели (да хотя бы Пушкин - «Выпьем с горя, где же кружка?») полагали, что глушить горькую народ заставляет тоска и безысходность. Жена алкоголика уверена, что во всем виноваты дружки ее благоверного. А иностранцу может показаться, что привычка напиваться в стельку это следствие порочности русского человека.

Все оказалось совсем не так! Вернее, не совсем так. На самом деле наши люди надираются до поросячьего визга, потому что суровые условия северного климата заставляют их постоянно выпивать «для сугрева»! Такой вывод следует из фундаментального научного исследования, которое провела группа ученых из Канады, Мексики, Испании и США.

Здесь вам не экватор, здесь климат иной!

Исследователи проанализировали данные, собранные в 190 странах мира. Медики сопоставляли следующие факторы: среднегодовая температура и количество солнечных часов в той или иной стране мира, а так же уровень потребления алкоголя, число официально зарегистрированных алкоголиков и распространенность цирроза печени - этого неизменного спутника веселых и регулярных пирушек.

Чтобы на результаты научной работы не влияли посторонние факторы - например, религия, ученые исключили ряд территорий.

- В выборку не вошла значительная часть стран мусульманского мира, поскольку ислам запрещает употреблять спиртное, - пояснил ведущий автор исследования Меритксель Вентра-Котс (Meritxell Ventura-Cots) из медицинского Центра Университета Питтсбурга. - А в США не учитывались данные по штату Юта, где преобладающая часть населения - мормоны, и действует ряд ограничений на продажу алкоголя.

Исследование показало, что существует необычайно тесная связь между климатом, географическим положением страны и уровнем заболеваний циррозом печени. По мере продвижения от полярных областей к экватору увеличивались показатели среднегодовых температур и продолжительность светового дня, и в то же время уменьшалось число страдальцев, положивших свою печень на алтарь служения Бахусу. По мнению профессора медицины Рамона Баталлера это недвусмысленно говорит о том, что чрезмерное употребление алкоголя у северных народов является следствием борьбы с холодом и мраком. Российские выпивохи не одиноки в мире. На севере Европы закладывают за воротник заметно энергичнее, чем на юге. В США самым пьющим штатом считается северный Висконсин, который играючи перепьет Флориду и Калифорнию вместе взятые...

По мере приближения к экватору повышение среднегодовой температуры на 1 градус снижает число больных алкогольным циррозом печени на 0,3 процентаФото: Наиль ВАЛИУЛИН

Заложники стихии...

Исследователи констатируют, что в условиях сурового климата природа делает все, чтобы даже у убежденного трезвенника рука сама потянулась к стакану. Главную роль тут играют два фактора. Во-первых, алкоголь является хорошим средством для расширения сосудов: вовремя принятая рюмка увеличивает приток крови к кожным покровам и нервные окончания рапортуют мозгу, что по замершему телу разливается блаженное тепло. Ну, а мозг отдает команду закрепить успех... Во вторых, дефицит солнечного света способен сам по себе вызывать депрессию. Как на зло на Крайнем Севере не каждый раз в пределах досягаемости найдется опытный психотерапевт, в то время, как булькающий сверток почему-то всегда оказывается под рукой. Поэтому люди, испытывающие традиционную утреннюю депрессию, вынуждены заниматься самолечением.

В общем, стоит поблагодарить ученых, которые реабилитировали мужиков, ставших заложниками разгула могучих сил природы. Не виноватые мы! За это не грех и выпить...

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