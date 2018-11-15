Подруга Глаголевой: - После смерти Веры на съемках ее фильма начала происходить мистика

15 ноября в широкий прокат вышел фильм «Не чужие», режиссером которого стала Вера Глаголева. Она сняла фильм практически весь, но ее смерть в августе 2017-го года не дала ей завершить картину - съемки в Казахстане проходили уже без нее. Все дела по завершению картины взяла на себя ее подруга, продюсер ленты Наталья Иванова. Фильм получился не самый простой. Когда мы его смотрели, то удивились выбранной теме, совсем не «глаголевской», скорее как в фильмах у Звягинцева. Социальная драма о жизни семей в маленьких городах, и трагедиях, которые случаются именно от этой беспросветности. Мы встретились с Натальей, чтобы поговорить с ней о картине.

- Как вышло, что вы начали работу над этой картиной?

- После фильма «Две женщины», где Вера так же была режиссером, к нам обратились тургениеведы с тем, чтобы Вера сняла фильм о любви писателя Ивана Тургенева и Полины Виардо. Проект был интересный, но финансово затратный, плюс требующий 2-3 года подготовки, плюс написание сценария... Я говорю - «Вера, надо снять что-то такое небольшое, чтобы ты и студия была заняты». Мы стали искать материал, в итоге я предложила ей пьесу «Глиняная яма» Ольги Погодиной-Кузминой. Глаголева ее прочла и категорически сказала: «Не мое!». Но через какое-то время решила, что может взяться за эту вещь, но при условии, если автор пьесы переделает финал, сделает его не таким безысходным и жестоким. Оля пошла навстречу. Мне же было интересно, как Вера снимет социальную драму.

- Я слышала, что аж несколько режиссеров брались за это произведение.

- Со слов автора сценария знаю, что и Балабанов, и Звягинцев рассматривали эту пьесу на предмет сьемок фильма. Андрей целый год держал ее. А потом, кстати, вышел фильм «Нелюбовь». У Алексея Балабанова был написан готовый сценарий, его недавно перевели англичане для книги о нем. А знаете, какой финал был у Балабанова? Дети Галины вешаются в гараже, потом она подушкой душит свою новорожденную дочь и ее увозят в психушку. Снять он его не успел.

- Главное в этой картине, как мне показалось, не люди, а заброшенный карьер, как метафора застывшей жизни в крошечном городке.

- Вера долго и упорно искала карьер. Мы даже смотрели их в Беларусии. Но если был карьер, то не нравился Вере городок, или наоборот, а нам надо было, чтобы все было компактно, бюджет не позволял. И вот, попали на этот Парсуковский глиняный карьер. Вера сразу решила, что он подойдет, хотя первый раз ездила смотреть его зимой, был снег по колено. И вот эта его фактура, глубина, объем – ну, он очень, конечно, работает как образ.

- В фильме мы наблюдаем драму, когда женщина отказывается от детей в пользу нового молодого мужа, еще и иноверца. Такая холиварная тема, которая явно вызовет недовольство людей.

- Я спрашивала автора, Ольгу Погодину, как у нее родилась эта идея. Она рассказала, что однажды прочла в газете заметку о том, что молодая женщина, у которой было двое детей, познакомилась с молодым выходцем из средней Азии. Очень его полюбила и была готова на все, лишь бы он был рядом с ней. Он часто ей говорил, что чужие дети ему не нужны и женщина решила их убить в лесу и убила. Вот такой финал - просто греческая трагедия. Вера Глаголева, как художник , никогда бы этого не сняла, не дала бы убить детей, это означало бы- убить надежду, убить будущее. Она, надо сказать, сделала фильмы о разных женщинах в разные времена, она их хорошо знала и чувствовала. В фильме "Не чужие", кстати, специально не подчеркивается национальность главного героя, чтобы никого не обидеть. Мы старались быть политкорректными в нашем мультикультурном сообществе . Нам было важно сделать его человеком другой культуры, другого менталитета, чтобы это с лучше смотрелось на контрасте с русской провинцией .

15 ноября в широкий прокат вышел фильм «Не чужие», режиссером которого стала Вера Глаголева

- Актер, игравший главную роль, Санжар Мади, говорил что на съемках картины были мистические моменты. А вы ничего такого не замечали?

- Вы знаете, правда. Особенно вот эта мистика у нас была в Казахстане, когда Веры уже не было с нами. Мы поехали в экспедицию в Казахстан, для съемки главной сцены Рустама. Прилетаем в Алма-Ата, у них там по времени года "золотая осень" , а утром, как нам ехать, внезапно пошел снег! Вся казахская группа говорит: «У нас никогда такого не было» и мы должны были встать в ожидании нужной погоды. Но мы решили ехать снимать и ничего не отменили. И действительно, приехали – разошлись облака, выступило солнце. Только закончили съемку – опять ненастье. Я говорю: «Это Вера нам помогает!». И помогла. Вот так мы с «Вера, помогай» и снимали. То же самое было, вот когда нам нужен был дождь. Приезжаем на площадку, начинает моросить дождь и он идет как нам надо - то сильнее, то тише. Мы, конечно, все замерзли, продрогли, но, зато сняли как она хотела. Прям мистика.

Удивительно еще, что она перед тем, как уехать в отпуск, посмотрела первую сборку фильма и собиралась работать с режиссером монтажа дистанционно , но не сложилось...ушла.

Больше скажу, Вера успела подготовить экспедицию в Казахстан. Она утвердила костюмы для актеров, во что и как они должны были быть одеты в какие цвета. Ее же уход случился, когда она уехала просто в очередной отпуск. Она всегда так отдыхала - в середине июля уезжала до начала сентября. Мы договорились, что режиссер монтажа будет отправлять ей смонтированные сцены, она их будет смотреть, делать замечания. Все шло своим чередом, а в итоге, случилось, как случилось. И получился этот ее последний фильм , как своего рода реквием, завещанием всем нам. Понимаете, как такой вот прощальный поклон. Многие говорят : "Зачем Вере нужна была эта социальная драма, что она в ней нашла? Но дело в том, что те, кто был с Верой Глаголевой рядом, хорошо знали, что она была неравнодушным человеком и не могла не видеть, что подобное происходит в нашей жизни, и не хотела замалчивать об этом, особенно то, что касалось детей.

- В фильме много о нелюбви к самым близким, родным людям. Но Вера была совсем другая - насколько я поняла, что даже во время съемок она все время была со своими детьми на связи?

- Вера всегда была с телефоном в руках - у нее три дочки, которые к ней очень привязаны. Вы знаете, хоть ее девочки уже сами мамы, все равно, они с ней советовались по всем вопросам: и бытовым, и жизненным. Вера была в курсе их дел. Это были потрясающие, удивительные отношения. Такие не часто встретишь.

О чем фильм?

Мила возвращается к маме в родной город. Навестить сестру в отчий дом приходит и Галина со своим новым ухажером, Рустамом. Галя ждет ребенка от восточного красавца, но это не смущает Милу - она кладет на Рустама глаз и пытается увести его у старшей сестры. Мать Гали и Милы откровенно выступает против новоиспеченного зятя — для нее он чужой, иноверец. Пока женщины разбираются друг с другом, двое детишек Гали остаются брошенными и никому не нужными. И тогда в дом приходит беда.

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