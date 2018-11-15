Рита Грачева, которой муж отрубил руки: «Сейчас он, наверное, жалеет, что не убил меня»

Итак, подмосковный садист, которого в СМИ прозвали «Отелло», получил 14 лет. Серпуховский суд сегодня вынес приговор 26-летнему Дмитрию Грачеву, который в декабре 2017 года вывез жену в лес и отрубил ей кисти рук. Сначала он подозревал женщину в измене, а потом решил отомстить за то, что подала на развод...

Маргарита Грачева вот уже год учится жить заново. Левую руку врачи чудом спасли, Пришили. Давали 1%, что приживется. Повезло. Рита учится управляться рукой, которая при самом благоприятном исходе сможет работать процентов на 20 от прежнего. Правая рука - протез.

Маргарита Грачева в студии Радио Комсомольская правда .Сегодня бывший муж молодой женщины, отрубившей ей руки, получил срок - 14 лет колонии. О громком приговоре и новой жизни Рита расскажет в эксклюзивном интервью Комсомолке

Пока шел суд, Рита мужественно приходила на все заседания. В который раз переживая ужас, который ей пришлось пережить. На одном из заседаний ее даже «допрашивал» бывший муж, ехидно улыбавшийся из клетки.

Спустя несколько часов после оглашения приговора Маргарита Грачева дала эксклюзивное интервью в эфире Радио «Комсомольская Правда».

Маргарита Грачева вот уже год учится жить зановоФото: Александр РОГОЗА

«СЕЙЧАС ОН ЯВНО ДОДУМЫВАЕТ, КАК ЗАВЕРШИТЬ СВОЙ ПЛАН»

Грачеву предъявляли обвинение по трем статьям - «причинение тяжкого вреда здоровью», «похищение человека», «угроза убийством». Сам Дмитрий во время процесса добивался, чтобы суд две последние статьи исключил. Тогда бы ему с учетом того, что а) есть явка с повинной, б) к уголовной ответственности раньше не привлекался, вполне могло прилететь лет пять. Год провел в СИЗО (а там день за полтора), а через половину срока можно просить условно-досрочное освобождение. Так что еще через год он мог запросто выйти на свободу. Рита часто говорила в интервью, что боится такого развития событий.

- Рита, вы можете вспомнить сегодняшнее утро? С какими мыслями ехали в суд? На что рассчитывали?

- Я давно говорила, что хочу для него максимальное наказание. Но по нашим законам пожизненное за такое не дают. Поэтому сегодня утром я старалась себя не накручивать. Да, по похищению было непонятно. Если бы суд переквалифицировал дело, ему могли бы дать только 3-5 лет тюрьмы.

- Дмитрий ведь вам угрожал?

- Угрожал, когда 11 декабря вез меня из леса с отрубленными руками в больницу, потом писал записки из СИЗО: «жди меня», «дождись». Я думаю, что сейчас он явно додумывает, как завершить свой план. Наверное жалеет, что не убил меня. Я реально опасаюсь. Этот срок дает хоть какую-то гарантию на несколько лет.

- Когда вы были у нас в студии в первый раз, вы говорили о том, что подумываете о побеге. Мол, возможно придется скрываться с детьми, чтобы Грачев вас больше не нашел. Сейчас такие мысли есть?

- Если я решусь, я точно не буду рассказывать о своем переезде СМИ. Если это делать, то делать тайно. Но, честно говоря, иногда такие мысли появляются. С другой стороны, я не хочу бежать, не хочу скрываться. Я - пострадавшая. Я считаю, что это его должны от меня изолировать. После того, что со мной случилось, мне хочется, чтобы очень многое поменялось в нашем законодательстве. А для этого нужно быть здесь.

- Что именно поменять?

- Ужесточить наказание за бытовое насилие. Столкнулась с проблемой инвалидности, ее получения, подтверждения. (Рита потеряла руки почти год назад, а инвалидность официально получила всего как несколько месяцев. И это - с объективной проблемой, после потери конечностей, - Авт.). Столько недочетов!

Левую руку Рите врачи чудом спаслиФото: Александр РОГОЗА

«КАЖДАЯ НОВАЯ МОЛНИЯ НА ОДЕЖДЕ - ДЛЯ МОИХ РУК ИСПЫТАНИЕ»

- На суде было видно, что часть друзей, ваших бывших общих друзей, встала на сторону Дмитрия. Они действительно его поддерживают?

- Да. Они как-то оправдывают его поступок. Но при это в разговорах, когда ставят себя на мое место, говорят: я бы его за такое убил. Некоторым сложно встать на мое место. Некоторые считают, что это я его довела.

- Сейчас у вас одна рука бионическая (протез нового поколения, - Авт.). Научились ею управлять? Почистить зубы, застегнуть курточку?

- Могу. Но каждая новая молния для меня испытание. Это не так, что я научилась застегивать одну молнию и мне по силам все молнии мира. К каждой новой вещи с моими новыми руками приходится привыкать, учиться ими пользоваться. Сейчас я могу самостоятельно детей из садика забирать, могу что-то приготовить дома нехитрое.

На суде Грачев удивил журналистов, попросив судью выпроваживать из зала прессу, когда он будет говорить «о своих интимных делах». Что за интимные тайны такие у 26-летнего грузчика? Некоторые решили, что в этих фрагментах шла речь о каких-то проблемах - психологических или физиологических - самого Дмитрия. Мы попросили Риту рассказать, о каком там интиме шла в итоге речь.

- На самом деле там он мне задавал те же вопросы про водителя с работы, к которому он меня ревновал. Ничего такого там не было. Судья даже спросила у него: «а в чем интимность это информации?».

«ХАЛАТНЫЙ» УЧАСТКОВЫЙ УЕХАЛ...

В Следственном комитете сегодня напомнили, что помимо завершившегося в суде основного дела об отрубании рук есть еще дело о халатности участкового. «Комсомолка» много раз писала, что за месяц до трагедии Грачев провел «репетицию». Он так же вывез Риту в лес и угрожал ей ножом, приставляя к горлу. Выбивал признание в измене. Но не получил его. Тогда Рита писала заявление в полицию. Однако участковый не стал проводить проверку и отказал в возбуждении уголовного дела. Теперь ему предъявлены обвинения по статье «халатность».

- Маргарита, как развивается это дело?

- Это тоже тянется уже около года. У меня даже была очная ставка с этим участковым. (Мужчина, кстати, уже давно уволился из органов, - Авт.). Но на текущий момент расследование приостановлено. Нам объясняют, что он работает теперь вахтовым методом в Орловской области и поэтому якобы нельзя совершать с ним никаких следственных действия.

Подмосковный садист, которого в СМИ прозвали «Отелло», получил 14 лет. ФОТО Максим Григорьев/ТАСС

- Участковым работает, надо полагать?

- Я не знаю. Последний раз следователь нам сказал, мол, не мешайте работать, не лезьте со своими заявлениями.

Дело завели после проверки СК, которая подтвердила, что участковый тупо отмахнулся от заявления женщины и ничего не предпринимал. Уголовное дело - это хорошо, это правильно. Внушительно звучит. Но если внимательно почитать Уголовный кодекс. Статья 293 часть 1, которую предъявили бывшему полицейскому, - это максимум арест до трех месяцев. Максимум! А так - либо штраф, либо обязательные работы.

О ДЕТЯХ

- Вернувшись к детям с пришитой рукой, вы сказали им, что попали в аварию. А папа уехал в другой город. Мальчики по-прежнему ничего не знают?

- Они еще слишком маленькие для такой правды. Даже ели ее преподносить мягко, без всех подробностей, это очень страшно. Я собираюсь сказать им правду, но в более позднем возрасте. Наверное, когда они пойдут в школу. Старшему сыну вот-вот исполнится 6 лет (младшему сейчас 4, - Авт.) и на следующий год он уже пойдет в первый класс. Но нужно еще посоветоваться с детскими психологами, когда лучше это сделать.

- Вы не опасаетесь, что кто-то другой расскажет вашим детям правду про их папу с топором?

- В детском саду, я надеюсь, это не произойдет. А вот в школе все-таки дети уже с телефонами, с интернетом. Но я хочу, чтобы они первыми узнали именно от меня. Хочу как-то грамотно это донести. Чтобы у них не осталось никакой злости, чтобы они не думали про месть всю свою жизнь.

- Родственники Грачева общаются с детьми?

- Нет. Изначально я была не против, чтобы это общение было. Но после того как я вижу, что вся его родня этот поступок оправдывает, я не хочу давать им детей. Что они им будут рассказывать? Что папа - молодец, а мама сама виновата? Мы живем в пяти минутах от матери Дмитрия Грачева. Каждый день вожу детей в детский сад и обратно. Мы ее никогда не встречали. Наверное, если бы она хотела видеть внуков, она бы могла подойти.

- А ребята сами не спрашивают, где папа?

- Мы на стадии развода уже не жили вместе. До этого они слышали, как он меня бил. У них очень четко отложилось в голове, что папа маму бил и что они вместе больше не живут.

14 ЛЕТ - МНОГО ИЛИ МАЛО?

В соцсетях много споров. 14 лет, которые дали Дмитрию Грачеву, за такой набор преступлений - это много или мало? Адекватное ли это наказание? Не слишком ли мягкое?

- На мой взгляд по этому пусть и резонансному, дикому преступлению, суд дал довольно серьезную санкцию, - заявил в эфире Радио «Комсомольская Правда» адвокат Андрей Некрасов. - Можно было ожидать более мягкого наказания. По сложившейся практике у нас в стране даже за убийство дают в среднем по 10 лет.

За примерами, к сожалению, далеко ходить не надо. Дмитрий Грачев отрубил жене руки в декабре 2017 года. В самом начале января 2018-го на другом конце Подмосковья, в Солнечногорске, действующий (на тот момент) полицейский зверски зарезал свою жену при похожих обстоятельствах. Ревновал, женщина решила развестись, а муж не хотел отпускать... Более того, с делом Риты Грачевой это ЧП связывало еще и то, что незадолго до убийства этот полицейский тоже нападал на супругу с ножом, и она тоже писала заявление, но участковый его проигнорировал. Приговор был озвучен на нынешней неделе. 39-летний Сергей Гусятников получил 9 лет колонии. Всего 9 лет.

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