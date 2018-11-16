Обзор товарищеского матча по футболу Германия - Россия 15 ноября 2018: счет, голы, статистика игроков

Сборная России в четверг, 15 ноября, сыграла товарищеский матч против команды Германии на поле стадиона "Ред Булл Арена" в городе Лейпциг. В этой встрече у россиян не было практически всех лидеров и звезд чемпионата мира 2018 года. Из-за травм и различных повреждений в Лейпциг не приехали Денис Черышев, Александр Головин, Марио Фернандес, Артем Дзюба. Кем же играть?

Начало матча - Лерой Сане открывает счет в поединке.Фото: REUTERS

В стартовом составе Станислав Черчесов решился в атаке выпустить специально довызванного в национальную сборную форварда "Краснодара" Ари. Дебют натурализованного бразильца не стали откладывать в долгий ящик. В основном же составе, в целом, были только два игрока из основного состава сборной России образца лета 2018 - это полузащитники Юрий Газинский и Далер Кузяев. Причем, Газинский появился на поле с капитанской повязкой, поскольку Артем Дзюба остался в Москве и проводит специальные восстановительные тренировки. Все ради того, чтобы успеть к матчу Лиги Наций против команды Швеции.

Никлас Зуле - автор второго гола в вороте сборной России.Фото: REUTERS

И уже на 8-й минуте матча сборная Германии открыла счет после быстрой атаки. Лерой Сане, которого не взяли на ЧМ-2018 в Россию, забил свой первый гол в сборной - в ворота сборной России. Оттеснив корпусом Кирилла Набабкина, полузащитник "Манчестер Сити" поразил ворота Андрея Лунева. И дальше - тотальное преимущество сборной Германии без единого лишнего шанса для нас.

Серж Гнабри перед перерывом отправил в ворота сборной России третий мяч.Фото: REUTERS

Ну а на 25-й минуте Никлас Зуле после подачи углового удвоил преимущество хозяев. Поймав мяч после скидки во время корнера он опустил его на землю и пробил точно в дальний угол ворот Лунева - 2:0. Ну а на финише первой половины встречи Серж Гнабри после быстрой атаки забивает третий гол в ворота россиян на 40-й минуте игры - дальним ударом метров с 20.

У сборной России мало что клеилось в матче - за нас вышли играть много игроков не из основы.Фото: REUTERS

Собственно, после третьего гола в этой игре все было предрешено. И даже на старте второго тайма минут 10 активности в исполнении сборной России не смогли воплотиться в ответный гол. Оборона Германии сдержала все атаки, а самый опасный момент был у Ионова - но на 48-й минуте матча он, убрав защитник немцев Рюдигера, пробил мимо ворот из пределов вратарской соперника.

Георгий Джикия в борьбе за мяч с Лероем Сане.Фото: REUTERS

Игра в последние полчаса успокоилась, став еще более товарищеской. И тренеры начали проводить череду замен, ибо благодаря статусу матча число замен не было ограничено. За пару минут до конца основного времени матча ход встречи немного оживил выбежавший на поле болельщик. Он "отнял" минуту от этой игры, поскольку его даже не сразу хотели ловить стюарды стадиона.

Мануэль Нойер и много игроков сборной России в борьбе за мяч после подачи углового.Фото: REUTERS

Собственно, не самая лучшая статистика россиян в матче с немцами продолжилась. В шести матчах у нас - одна ничья и теперь уже пять поражений в поединках с трехкратными чемпионами мира. Единственный мирный исход был в 2005 году, когда в товарищеской игре в Дортмунде была ничья - встреча завершилась со счетом 2:2.

Вратарь сборной Германии Мануэль Нойер заявил в конце матча о себе выходом из ворот.Фото: REUTERS

Теперь следующая игра у сборной России - 20 ноября. В Стокгольме наша команда проведет последнюю встречу на групповом этапе Лиги Наций против команды Швеции.

СТАТИСТИКА МАТЧА ГЕРМАНИЯ - РОССИЯ

Германия - Россия 3:0 (3:0)

Голы: 1:0 – 8 Сане, 2:0 – 25 Зюле, 3:0 – 40 Гнабри.

Германия: Нойер, Киммих, Рюдигер (Та, 61), Керер, Хектор (Шульц, 70), Сане (Горетцка, 78), Гнабри (Мюллер, 73), Гинтер, Хавертц (Руди, 65), Зюле, Вернер (Брандт, 65).

Россия: Лунев, Нойштедтер, Набабкин (Семенов, 78), Рауш (Кудряшов, 73), Джикия, Кузяев (Камболов, 71), Ионов (Полоз, 75), Газинский, Ал. Миранчук (Ан. Миранчук, 61), Ерохин, Ари (Заболотный, 55).

Предупреждение: Ерохин (64).

Сайт KP.RU провел прямую онлайн-трансляцию матча Германия - Россия.