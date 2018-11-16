«Это лучше чем секс»: В Москве проходит Гран-при по фигурному катанию

Вы давно были «живьем» на фигурном катании? Если давно, то вы многое пропустили. Теперь это вид спорта, где есть буйные фанаты, на трибунах правит истерика, в российских соцсетях призывают убивать критиков, а европейские арены оккупированы японцами. И все это можно встретить на Гран-при России, который с 16 по 18 ноября проходит в московском «Мегаспорте»

Ханю-тур

- Миша, я люблю тебя!!! - женский истеричный крик перед выступлением лучшего нашего фигуриста Михаила Коляды разорвал «Мегаспорт».

Михаил КолядаФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Миша не слышал. Он, заткнув пальцами уши, старался сосредоточиться на своей короткой программе. Не получилось. Падение, сорванные прыжки, и главная российская надежда в мужском фигурном катании снова провалился. Когда объявляли оценки зал разочарованно ухнул. А где-то за спиной усиленно шмыгали носом. Похоже было, что кто-то едва сдерживается, чтобы не заплакать. А может просто насморк.

Но все эти сопли были забыты буквально через 30 секунд, когда суровый голос объявил:

- На льду Юдзуру Ханю!..

Плюшевые медведи – символ поклонения Юдзуру ХанюФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Вот тут трибуны взорвались по-настоящему. Сотни солнц с японских флагов трепетали на секторах Магаспорта, пока их бог фигурного катания приветствовал зрителей. Тысячи японцев визжали так, словно это был не рядовой Гран-при, а последний шанс показать своему фигуристу, как он много для них значит. Быть может, это было действительно так. Все эти люди прилетели в Москву за тысячи километров потому, что в сходящей с ума по фигурному катанию Японии шансы попасть на живое выступление Юдзуру Ханю у них исчисляются тысячными долями процента - проще купить авиабилет в Европу, и уже здесь быть ближе к богу.

Жертвоприношения

Черт его знает, как Японию так угораздило так заразиться фигурным катанием. Кто-то утверждает, что в этой стране просто очень ценят красоту и понимают спорт, а когда все это соединилось, у японцев не было шанса избежать поклонения фигурному катанию. Но есть еще одна версия – фигуристы так похожи не героев анимэ, что у Японии не было ни единого шанс не влюбится в них. Тем более – в Юдзуру Ханю.

Четверной сальхов! – зал визжит от восторга.

Тройной аксель! – трибуны заходятся в экстазе.

Вращения! – сектора стонут от изнеможения.

Черт его знает, как Японию так угораздило так заразиться фигурным катаниемФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- Это лучше, чем секс!!! - громко шепчет женский голос несколькими рядами выше. И, кажется, уходит курить. А зал взрывается сотнями Винни-Пухов. Плюшевые медведи – символ поклонения Юдзуру Ханю. Это жертва, которую адепты его секты должны обязательно принести с собой, и кинуть на лед поле выступления. Кажется, если бы это был не зимний вид спорта, с медведями на лед прилетели бы и десятки бюстгальтеров.

«Как Алине выступать, так начинается травля!»

Но современное фигурное катание – это не только история любви. Это еще и история ненависти. Накануне Гран-при олимпийский чемпион Максим Траньков сказал, что все спортсмены во время Игр-2018 болели не за Загитову, а за Медведеву. И началось… В инстаграме у Максима под семейным фото от фанатов Алины Загитовой стали появляться страшные комментарии – угрозы расправы, пожелания заболеть раком, оскорбления. И, кажется, такие радикальные настроения были не только в интернете.

- Ты думаешь это он просто так сказал?! – с надрывом обсуждала с подругой в буфете дама лет 30 слова Транькова. – Это он специально сказал! Потому что Алина сегодня выступает! И всегда так, как ей выступать, начинается травля от журналистов!!!

Последние слова дама чуть ли уже не выкрикивала. И, кажется, это был как раз тот случай, когда надо было прятать аккредитацию. Шальными осколками войны фанатов Загитовой и Медведевой может посечь не только Транькова, а конспирология – это одно из главных развлечений «ультрас» фигурного катания.

Медведь для Загитовой

В пятницу Максим Траньков был в «Мегаспорте» и комментировал и выступления и всю эту неприятную ситуацию. Иногда получалось не совсем цензурно. Он вроде как храбрился, но опять же все было похоже на тихую истерику. И уж конечно эта ситуация могла вдарить по самой Алине Загитовой – не в космосе же она живет, слухи в этом виде спорта распространяются быстрее скорости света. Но если это действительно так, то тогда у Алины титановые нервы.

Алина Загитова установила мировой рекорд в короткой программеФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Каждый раз, когда Загитова заходила на прыжок, зал набирал воздух в легкие. И каждый раз потом вылетал торжествующий рев, а не разочарованный гул. В итоге – новый мировой рекорд, и победа в короткой программе. А как награда – огромный медведь с Алину ростом, которого чемпионке спустили прямо с трибун.

- Это самый большой медведь в вашей жизни? – спрашивали Загитову после выступления.

- Медведь – да. Но вот тут на днях в Финляндии подарили пингвина с меня ростом, еле домой дотащила, - улыбалась Алина.

Где-то там на трибунах фанаты Загитовой готовы осыпать проклятиями на всех, кто скажет хотя бы слово поперек их кумира, и яростно желать им смерти. Но здесь в двух шагах от катка Алину спрашивали об игрушках, ее собаке японской породы акита ину, и о прочих мелочах, которых может говорить 16-летний ребенок.

Кажется надо быть немного японцем, чтобы до конца понимать этот вид спорта.

Результаты Гран-при России.

Женщины. Короткая программа

1. Алина Загитова (Россия) – 80,78

2. Софья Самодурова (Россия) – 67,40

3. Алексия Паганини (Швейцария) – 63,4

Пары. Короткая программа

1. Евгения Тарасова – Владимир Морозов (Россия) – 78,47 (мировой рекорд)

2. Николь Делла Моника – Маттео Гуаризе (Италия) – 72,32

3. Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин (Россия) – 69,38

Танцы на льду. Ритм-танец

1. Александра Степанова – Иван Букин (Россия) – 74,49

2. Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко (США) – 69,01

3. Сара Уртадо – Кирилл Халявин (Испания) – 66,40

Мужчины. Короткая программа

1. Юдзуру Ханю (Япония) – 110,53 (мировой рекорд)

2. Морис Квителашвили (Грузия) – 89,94

3. Александр Майоров (Швеция) – 82,33

ФОТОРЕПОРТАЖ

В Москве стартовал этап Гран-при по фигурному катанию