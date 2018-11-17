Дочь Михаила Задорнова Елена: «У Задорнова была одна лишь муза – это я!»

Недавно разразился скандал вокруг актрисы и певицы Марины Орловой. Ее в сети называют «последней музой Задорнова». Вдова сатирика на программе у Максима Галкина уличила ее во лжи и пообещала подарить ей орфографический словарь за ошибки в словах. Орлова не преминула прокомментировать слова, адресованные в ее адрес вдовой писателя. Она посоветовала женщине почитать словарь и убедиться, что в греческой мифологии слово «муза» означает "мыслящая", а не "любовница".

Елена Задорнова заявила, что она была единственной музой своего отца. Фото: www.zadornov.net

«Примазываться к славе мертвых низко»

А на днях в эту полемику вступила и дочь сатирика Елена Задорнова. В своем инстаграме она выставила яркий пост: «Накипело… ответ всем музам». И прикрепила свое видео, на котором читает поэтическое послание «музам» отца собственного сочинения:

«Глубоко не уважаемые музы,

Все ваши притязанья мне претят,

Легли на сердце тяжкою обузой

и выходить из мысли не хотят.

Быть может, не хватает вам пиара

иль захотелось тупо хайпануть,

Но надо бы следить и за базаром –

Слов, сказанных напрасно, не вернуть.

Выдумывать шальные небылицы у вас всенепременнейше в чести.

Разбрасывая слухи по столице и по стране, что края не найти.

Я заручаюсь до скончанья века.

Есть для полемики такой предмет.

Да, мой отец был знатным человеком.

Заслуги вашей в этом вовсе нет.

Примазываться к славе мертвых низко.

Возможно вы забыли слово «честь».

И с совестью вы дружите не близко.

Если она у вас, конечно, есть.

…Возможно вы безудержно упрямы, но я секрет открою не тая,

что у Задорнова, я заявляю прямо,

была одна лишь муза - это я».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/678282" frameborder="0"></iframe> Дочь Задорнова ответила музам отца.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

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