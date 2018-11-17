Дочь Михаила Задорнова Елена: «У Задорнова была одна лишь муза – это я!»
Недавно разразился скандал вокруг актрисы и певицы Марины Орловой. Ее в сети называют «последней музой Задорнова». Вдова сатирика на программе у Максима Галкина уличила ее во лжи и пообещала подарить ей орфографический словарь за ошибки в словах. Орлова не преминула прокомментировать слова, адресованные в ее адрес вдовой писателя. Она посоветовала женщине почитать словарь и убедиться, что в греческой мифологии слово «муза» означает "мыслящая", а не "любовница".
Елена Задорнова заявила, что она была единственной музой своего отца. Фото: www.zadornov.net
«Примазываться к славе мертвых низко»
А на днях в эту полемику вступила и дочь сатирика Елена Задорнова. В своем инстаграме она выставила яркий пост: «Накипело… ответ всем музам». И прикрепила свое видео, на котором читает поэтическое послание «музам» отца собственного сочинения:
«Глубоко не уважаемые музы,
Все ваши притязанья мне претят,
Легли на сердце тяжкою обузой
и выходить из мысли не хотят.
Быть может, не хватает вам пиара
иль захотелось тупо хайпануть,
Но надо бы следить и за базаром –
Слов, сказанных напрасно, не вернуть.
Выдумывать шальные небылицы у вас всенепременнейше в чести.
Разбрасывая слухи по столице и по стране, что края не найти.
Я заручаюсь до скончанья века.
Есть для полемики такой предмет.
Да, мой отец был знатным человеком.
Заслуги вашей в этом вовсе нет.
Примазываться к славе мертвых низко.
Возможно вы забыли слово «честь».
И с совестью вы дружите не близко.
Если она у вас, конечно, есть.
…Возможно вы безудержно упрямы, но я секрет открою не тая,
что у Задорнова, я заявляю прямо,
была одна лишь муза - это я».
Дочь Задорнова ответила музам отца.
С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ
Актриса Марина Орлова: Задорнов женился на Елене Бомбиной только ради дочери
В годовщину смерти замечательного писателя-сатирика Михаила Задорнова на Первом канале вышла передача «Сегодня вечером» с Максимом Галкиным. В ней, помимо разных историй, связанных с его жизнью и творчеством, была упомянута актриса Марина Орлова, которая в последние годы выступала с ним в концертах со своими песнями. Утверждалось, что она, дескать, одна из тех, кто «пиарится» на смерти Задорнова. В частности, с явной неприязнью о девушке отозвалась вдова писателя Елена Бомбина. Мы связались с Мариной Орловой, которая сейчас находится в Лос-Анджелесе (подробности).
В ТЕМУ
Вдова Задорнова Елена Бомбина: Михаил так любил дочь, что тайно хранил ее локоны и детские варежки
Михаила Задорнова не стало год назад - боровшийся с раком мозга сатирик ушел из жизни 10 ноября. Во время болезни за ним ухаживали обе его жены. Долгое время Задорнов жил на две семьи, не в силах разорвать связь с первой супругой Велтой, но воспитывая внебрачную дочь Алену от возлюбленной, Елены Бомбиной, позже ставшей его второй законной женой. Обеим любимым женщинам сатирика мы позвонили накануне скорбной даты (подробности).
Еще больше материалов по теме: «Михаил Задорнов: Досье KP.RU»