«Дочка – красавица как мать»:Энрике Иглесиас показал повзрослевших детей от Анны Курниковой

Кто бы мог подумать, что любитель женщин и кумир миллионов Энрике Иглесиас окажется столь любящим отцом? Однако, фото и видео, которые публикует на своей странице певец доказывают, что он разве, что в вату их не заворачивает. Все свободное время любящий папаша стремится провести с близнецами – Николасом и Люси, которые появились на свет 16 декабря 2017 года. На днях Иглесиас опубликовал видео, на котором он пытается рассмешить сына и дочь, которые качаются на качелях. При этом отец издает разные звуки, а дочка радостно смеется в ответ. А вот Николас ограничивался сдержанной улыбкой в адрес отца. Подписчики певца остались в восторге от этого видео. Они отметили, что дети уже очень подросли.

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«Дочка – красавица как мать», « А сынок больше похож на отца», - отметили русскоязычные подписчики исполнителя.

Напомним, что Курникова и Иглесиас вместе уже 17 лет, однако, при этом речь о свадьбе не идет. По словам Иглесиаса, когда столь долго живешь с человеком, отношения в любом случае становятся супружескими, а была в их жизни свадебная церемония, не имеет значения.

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В жаркий денек Иглесиас и его семейство отправилось позагорать на пляж. В видео артист, словно дельфин, пускает изо рта фонтанчики воды – на потеху своей дочурке. Кроха, надежно упакованная в надувной круг и защищенная от солнца панамкой, заливисто хохочет, глядя на отца. (подробности)