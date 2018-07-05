Самый няшный папа года: Энрике Иглесиас показал, на что он готов ради дочки

СЕГОДНЯ 02:40 2018-07-05T02:44:35+03:00

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С тех пор, как Анна Курникова и Энрике Иглесиас стали родителями, жизнь звездной пары перевернулась с ног на голову. Когда певца спросили: как он умудряется справляться со своими полугодовалыми близнецами, Энрике скромно ответил – мол, это все заслуга Анны. «Она настоящая героиня», - похвалил испанский соловей свою спутницу жизни. И явно поскромничал. То, что Иглесиас обожает своих детишек и готов ради них на все, можно понять хотя бы по видео, которым он поделился в своем Инстаграме. Трогательный ролик запечатлел папу и его дочку Люси во время купания.

В жаркий денек Иглесиас и его семейство отправилось позагорать на пляж. В видео артист, словно дельфин, пускает изо рта фонтанчики воды – на потеху своей дочурке. Кроха, надежно упакованная в надувной круг и защищенная от солнца панамкой, заливисто хохочет, глядя на отца.

enriqueiglesias Happy 4th of July!

Идиллическая сценка восхитила подписчиков артиста: всего за шесть часов ролик набрал полтора миллиона просмотров и почти полмиллиона «лайков». Поклонницы артиста немедленно окрестили Энрике «самым няшным папой на свете», «отцом года» и заключили, что Анне Курниковой необыкновенно повезло с мужем.

За последние полгода дети звездной пары Люси и Николас заметно подросли. 43-летний Энрике и 37-летняя Анна стали родителями близнецов в декабре прошлого года. Появление на свет их первенцев оказалось полной неожиданностью для поклонников звездной пары. Теннисистка хранила свою беременность в секрете, не давала интервью и не выходила в свет. Рожала Курникова в Майами, в престижном госпитале Cedar Sinai, где становились мамами многие другие знаменитости - от Мадонны до Бритни Спирс.

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Хотя Люси и Нико – двойняшки, они родились совсем разными. И, похоже, в будущем разница между ними будет все заметнее.

- Люси похожа на Анну — блондинка с голубыми глазами, а Нико пошел в Энрике, такой же темненький, - рассказала испанской прессе сестра Энрике Тамара.

Анна и Энрике сфотографировали детей по очереди в форме болельщиков России и Испании. На фото - Николас (справа) и Люси в испанской форме. Фото: Инстаграм.

Иглесиас и Курникова вместе уже 17 лет, однако официально пока так и не связали себя узами брака. Впрочем, поклонники подозревают, что на самом-то деле испанский соловей и королева кортов уже давно тайно поженились, только не объявляют об этом во всеуслышание. Энрике и Анна познакомились 21 декабря 2001 года на съёмках его клипа «Escape» и с тех пор не расстаются.

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Минувший вечер выдался для семьи Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса непростым. В семье произошел форменный раскол, ведь Анна болеет за сборную России, а Энрике – за Испанию. Звездная пара живет в США, в Лос-Анджелесе, но горячо поддерживает национальные сборные родных стран. Нетрудно представить, какие страсти кипели в их доме! В честь исторического матча Россия-Испания на Чемпионате мира-2018 Анна и Энрике сфотографировали своих полугодовалых близнецов Люси и Николаса по очереди в маечках сборных обеих стран. Сама теннисистка тоже сфотографировалась в форме с российской символикой – в толстовке с Чебурашкой на груди (подробности).