Микки Маус был женат. Но Уолт Дисней старался об этом не распространяться

ВСЕ НАЧАЛОСЬ С КРОЛИКА

…Сначала в середине 20-х годов молодой аниматор Уолт Дисней придумал персонажа, которого звали Освальд Счастливый Кролик. Дисней изучал немые комедии с Гарольдом Ллойдом и Бастером Китоном, которые в 20-е годы были хитами проката - в каком-то смысле мультики про Освальда были их анимационными аналогами. На реального кролика черненькое создание с белой мордочкой было похоже мало, а популярностью пользовалось большой.

Увы: когда между Диснеем и продюсером, для которого делались анимационные короткометражки, начались разногласия, продюсер просто прибрал Освальда к рукам. Переманил большую часть диснеевских художников и объявил, что отныне будет производить мультфильмы про кролика самостоятельно.

Дисней сильно расстроился, но в результате решил придумать нового зооморфного персонажа. В 20-е годы самым знаменитым рисованным зверем был кот Феликс. Дисней решил в противовес коту сделать персонажа мышонком. (Он вообще страшно любил животных и отказывался бороться с вредителями вроде зайцев, объедавших кору у него в саду, а к мышам питал особенную нежность. Когда они по ночам шуршали в гараже, где Диснею приходилось по молодости ночевать, он их не травил крысиным ядом, а, наоборот, подкармливал). Варианты с коровой, лошадью и лягушкой (их предлагали те немногие сотрудники Диснея, кто остался ему верен) были отвергнуты.

Мышонка сначала звали Мортимер, но это имя никому не нравилось, и жена Диснея придумала более простое - Микки. Он изначально был очень похож на Освальда, только еще проще по дизайну: художник Юб Айверкс составил его, в сущности, из шаров и кругов, чтобы процесс анимации занимал меньше времени. Знаменитый силуэт Микки Мауса - голова, два уха - это, в сущности, три черных кружочка. По тем же соображениям у Микки на лапках четыре пальца, а не пять: так его рисовать было проще и дешевле (Дисней потом подсчитал, что сэкономил кучу времени и миллионы долларов благодаря отсутствию у мышонка пятого пальца).

«СКЕЛЕТЫ НЕ НУЖНЫ. ДАВАЙТЕ БОЛЬШЕ МЫШЕЙ!»

Днем рождения Микки Мауса считается 18 ноября 1928 года: в этот день вышел в прокат первый мультфильм с его участием, «Пароходик Вилли». На самом деле Дисней с товарищами до того сделали уже два мультфильма про мышонка и показывали их в узком кругу, но только «Пароходику Вилли», который был пародией на комедию с Бастером Китоном «Пароход Билл-младший», удалось дойти до широкого зрителя. Успех «Пароходика» был связан с тем, что Дисней сделал фильм звуковым - а звук в те времена был еще в новинку, и конкуренты продолжали выпускать немые мультфильмы. Впрочем, в этой короткометражке Микки еще не разговаривает - только двигается под музыку и шумы и издает нечленораздельные звуки (озвучивал его сам Дисней). Говорить он научился только год спустя, и первыми его словами было «Хот-доги! Хот-доги!»

Днем рождения Микки Мауса считается 18 ноября 1928 года: в этот день вышел в прокат первый мультфильм с его участием, «Пароходик Вилли»

Вскоре у Микки появилась сердечная подруга, Минни Маус. Диснея засыпали письмами с вопросами: насколько далеко зашли их отношения? Дисней держал это в тайне. Лишь один раз, в сентябре 1933-го, обмолвился: «На самом деле мы на студии для себя решили, что они женаты». Несмотря на это, Минни оказалась крайне ветреной супругой: например, могла себе позволить на глазах у «мужа» флиртовать со своим бывшим, мышью по имени Мортимер (вот где пригодилось отвергнутое имя).

Брачный контракт Микки

Ни Дисней, ни кто бы то ни было другой не предполагал, что Микки будет приносить миллионы, и не только за счет проката. Сначала кто-то попросил разместить изображение Микки на блокнотах для школьников, и Дисней дал разрешение за три тысячи долларов. В 1933 году, всего через пять лет после рождения Микки, его изображение уже появилось на наручных часах (вместо стрелок там были лапки мышонка). Они продавались по 3 доллара 75 центов (не так уж и мало - с учетом инфляции, в 2018 году это было бы 72 доллара). В год расходилось по 2 миллиона таких часов! Сейчас Walt Disney продает огромное количество игрушек, футболок, рюкзаков и прочих товаров с изображениями самых разных персонажей, созданных за десятилетия - и все равно, по некоторым оценкам, именно товары с Микки Маусом приносят 40 процентов всей прибыли.

Дисней не предполагал, что Микки будет приносить миллионы, и не только за счет прокатаФото: GLOBAL LOOK PRESS

КАК МИККИ ОБОШЕЛ САНТУ

После оглушительного успеха первых короткометражек про Микки Дисней пытался делать другие мультфильмы - например, экспериментальную «Пляску скелетов» на музыку Сен-Санса, где действительно танцевали вылезшие из могил покойники. Реакция прокатчиков была резко отрицательной. Один прислал телеграмму: «Скелеты не пошли точка давайте больше мышей»! Дисней старался переключиться на другие проекты, но «Давайте больше мышей» преследовало его до 1953 года, когда он волевым решением прекратил выпускать новые короткометражки с участием мышонка. Следующий фильм с его участием появился только в 1983-м.

Но на популярность Микки эта пауза никак не повлияла. Во-первых, на телевидении выходила детская программа «Клуб Микки Мауса» (и выходила десятилетиями - с участия в ней начались карьеры Бритни Спирс, Джастина Тимберлейка и актера Райана Гослинга). Во-вторых, Микки был звездой всех диснеевских парков развлечений - и, начиная с Гарри Трумэна, у каждого американского президента была сделанная в них фотография, где они позировали с куклой мышонка в человеческий рост или с аниматором в костюме Микки. (Этой участи избежал только Линдон Джонсон). В 70-е Микки стал первым анимационным персонажем, заслужившим именную звезду на голливудской Аллее славы. А сейчас, в 2010-е, согласно опросам, 98% детей в возрасте от 3 до 11 лет во всем мире узнают изображение Микки Мауса. И по этому показателю он опережает даже Санта-Клауса.

На этом фото 1955 года Уолт Дисней рисует очередное приключение своего Микки. Фото: Hulton Archive/Getty Images

ТЩАТЕЛЬНО СПРЯТАННАЯ МЫШЬ

В огромном количестве мультипликационных фильмов, снятых компанией Walt Disney, присутствует спрятанное изображение головы Микки Мауса (те самые три кружочка). Например, изображение мышонка есть в договоре, который морская ведьма Урсула подсовывает Русалочке в одноименном мультфильме. В «Соборе Парижской богоматери» кружочками украшен собор, в «Ральфе» голову и уши Микки формируют леденцы, разбросанные по ландшафтам, где разворачивается действие игры «Сладкий форсаж», в «Рапунцель» из трех кружочков состоит кулон, который носит мать главной героини, и так далее. Для аниматоров отдельное удовольствие прятать Микки в своих картинах, а для фанатов - потом их выискивать.