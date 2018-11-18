Последняя любовь Евгения Осина: Он был очень одинок, и искал ту, которой можно сказать:"Люблю"

О том, что певец Евгений Осин страдает от алкоголизма и что друзья пытается вытащить его из этого состояния, знали все поклонники звезды 90-х. И певец то уходил в ремиссию и завязывал со спиртным, то вновь срывался. Вечером, 17 ноября родные артиста сообщили, что его не стало: остановилось сердце. А сегодня, журналистка Виктория Петрова рассказала журналистам, почему Осин не мог отказаться от пагубного пристрастия. Корреспондент рассказала, что познакомилась с автором хита "Плачет девушка в автомате" в 2016 году, когда пришла делать материал с ним. По словам девушки, певец отказал ей в интервью, правда через пару месяцев позвонил сам им предложил пообщаться.

"Мы начали переписываться в мессенджере, началось дружеское общение. Но с его стороны началось нечто большее, он начинал намекать на то, как я ему нравлюсь, что я идеал его женщины", - рассказывает Виктория.

Журналистам Виктория Петрова рассказала, что довело певца до депрессии

На День всех влюбленных в феврале этого года Осин пригласил журналистку в гости на ужин. Он был радостен, весел и строил планы на будущее.Говорил, что хочет жениться и создать семью.

"Я давала ему советы, он ездил в рехаб в Таиланде, лечился, но не выдержал, сел на мотоцикл и сломал ребро. Вернулся в Россию..." — рассказала она в интервью Рен ТВ.

Журналистка уверена, корень всех проблем Осина в его тотальном чувстве одиночества, на которое еще наложилась история с внебрачной дочкой.

Петрова говорит, что люди избегали общения с ним, вокруг певца не было никого, поэтому она понимает, почему он так зацепился за нее.

"Во мне он видел отдушину, - говорит журналистка. - Ему некому было сказать "Я люблю тебя", и, видимо, когда он говорил это мне, ему легче становилось".

Но в последнее время его поведением уже управлял алкоголь. Осин становился все больше агрессивным, он забывал многие вещи, не хотел лечить руку и ногу, на которых были воспаления. Он уже не мог адекватно оценивать реальность.

При этом, утверждает журналистка, даже в таком состоянии Осин писал ей стихи и говорил, что она ей, что она его муза.

"Он запомнился мне очень одиноким. Ему не хватало рядом человека, который бы его действительно любил", — поделилась Петрова.

Напомним, о смерти певца стало известно 17 ноября. Его в запертной квартире нашла родная сестра, которая пришла навестить его после того, как он перестал отвечать на звонки.

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В прошлом году Осина пытался спасти и вылечить Андрей Малахов, отправив артиста сначала на лечение к наркологу, потом на реабилитацию в Таиланд. Увы, Осин и оттуда сбежал, сославшись на сложный гастрольный график. Артист, к сожалению, быстро вернулся к прежним загулам, все чаще его стали видеть в алкогольных отделах супермаркета. В субботу, 17 ноября, в районе 6 вечера Осин был найден мертвым в своей московской квартире. (подробности)